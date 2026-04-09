Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Виталий Кирсанов
9 апреля 2026, 19:11
10 апреля принесет мощный импульс к действиям: появятся новые возможности, усилится желание развиваться и двигаться вперед.
Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Лошадь, Собака - гороскоп
  • Свинья, Тигр - гороскоп

После 10 апреля 2026 года для представителей четырех знаков китайского зодиака начинается особенно благоприятный период. Обстоятельства будут складываться так, что многие задачи решатся проще, чем ожидалось. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.

10 апреля пройдет под влиянием Дня Деревянного Тигра, месяца Водяного Дракона и года Огненной Лошади, что усилит динамичную и активную энергетику.

Пятница принесет мощный импульс к действиям: появятся новые возможности, усилится желание развиваться и двигаться вперёд. Это время активной Ян-энергии, когда важно не бояться проявлять инициативу. Удача будет сопутствовать как новым начинаниям, так и завершению ранее начатых дел.

При этом наибольшего успеха добьются те, кто не пытается форсировать события и давить на окружающих. Вместо напряжения приходит ясность, а даже сложные ситуации постепенно упорядочиваются. Жизнь начинает идти легче, позволяя наслаждаться результатами своих усилий.

Лошадь

В этот день у вас возникает ощущение, что всё происходит именно тогда, когда нужно. Нужные люди появляются в самый неожиданный момент, а события складываются в вашу пользу.

Вы действуете в гармонии с происходящим и перестаёте стремиться всё контролировать. Даже если что-то идёт не по плану, это не выбивает вас из колеи. Напротив, появляется больше доверия к жизни и её течению. Спонтанные решения приносят наилучшие результаты.

Собака

Главной темой для вас становится доверие. Вы начинаете легче отпускать ситуацию и перестаёте настаивать на своём там, где это не нужно.

Общение складывается особенно удачно: даже случайные разговоры могут оказаться важными. Вы ощущаете поддержку со стороны окружающих, а внутреннее напряжение постепенно уходит. На смену ему приходят спокойствие, благодарность и чувство гармонии.

Свинья

Ваше внимание сосредоточено на здоровье и будущем. Вместо тревоги появляется чёткое понимание, куда двигаться дальше и какие шаги предпринимать.

Вы чувствуете уверенность в себе и своих силах. Полученная информация и советы помогают двигаться вперёд без лишнего стресса. Вы принимаете происходящее с мудростью и находите баланс даже в непростых ситуациях.

Тигр

Этот день особенно благоприятен для вас, поскольку его энергия совпадает с вашим знаком. Вы становитесь более активными, общительными и продуктивными.

Многие проекты подходят к завершению и приносят желаемые результаты. Вы замечаете важные детали и понимаете, что можно улучшить.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

