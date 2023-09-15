УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Какие знаки зодиака не изменяют: 3 самых верных партнера

Елизавета Бельмас
15 сентября 2023, 18:35 обновлено 15 сентября, 18:53
33
Главред расскажет, какие знаки зодиака отличаются особенной верностю своему партнеру.
Какие знаки зодиака не изменяют
Какие знаки зодиака не изменяют / коллаж: Главред, фото: pexels

В нашей жизни мы все жаждем постоянного присутствия хотя бы одного преданного человека – будь то дорогой друг, поддерживающий партнер или преданный член семьи. Хотя не обязательно, чтобы все в вашей жизни обладали этим замечательным качеством, это правда, что многим людям не хватает такой непоколебимой преданности.

Астрологи рассказали, кто из представителей зодиакального круга обладает настоящей верностью.

Какие знаки зодиака самые верные - надежный

Тельцы известны своей решительностью, надежностью, терпением и непоколебимой настойчивостью. Если они берут на себя обязательства перед кем-то, они отдают себя этому человеку всем сердцем, независимо от последствий, с которыми они могут столкнуться. Телец будет рядом с вами, несмотря ни на что.

видео дня

Какие знаки Зодиака не изменяют - всегда рядом

Раки обладают невероятной способностью сопереживать и действительно готовы помочь вам. Они являются постоянной опорой в любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Независимо от того, защищают ли они вас публично или утешают, не выходя из собственного дома, Раки последуют вашему примеру и поставят ваши потребности на первое место, даже если для этого придется пожертвовать собственным комфортом.

Самый верный знак зодиака в любви - не предадут

Дева — воплощение надежности, что делает ее бесценным другом в вашей жизни. Они всегда рядом с вами и готовы протянуть руку помощи, когда вам это понадобится. Вы можете иметь непоколебимую веру в них без колебаний.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
знаки зодиака
Реклама

Главное за день

Врежет 9-градусная холодина: в каких регионах будут лить грозовые дожди

Врежет 9-градусная холодина: в каких регионах будут лить грозовые дожди

18:46 Синоптик
Дрон попал в корму, Самум дал крен: в Черном море подбит ракетный корабль РФ – СМИ

Дрон попал в корму, Самум дал крен: в Черном море подбит ракетный корабль РФ – СМИ

17:59 Украина
Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем: новые детали громкой спецоперации

Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем: новые детали громкой спецоперации

16:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:48

Без шансов для РФ: в ВС рассказали, чем ударили по кораблям врага в Севастополе

18:46

Врежет 9-градусная холодина: в каких регионах будут лить грозовые дожди

18:35

Какие знаки зодиака не изменяют: 3 самых верных партнера

18:27

Залужный заинтриговал "хорошими новостями" после встречи с западными партнерами

18:14

Будут как новые: домохозяйка открыла тайну, как отчистить кастрюли без мытья

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег ЖдановСнаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов
18:13

Нестандартная загадка: лишь немногие найдут мальчика в комнате за 15 секунд

17:59

Дрон попал в корму, Самум дал крен: в Черном море подбит ракетный корабль РФ – СМИ

17:52

Как правильно подобрать специи: шпаргалка сочетания на все случаи

17:34

Как сказать на украинском "под открытым небом": Авраменко назвал благозвучный аналог

Реклама
17:27

У хитрых хозяек даже самое сухое мясо тает во рту: вот в чем их секрет - рецептВидео

17:20

"Должны быть готовы": в "Укрэнерго" дали советы украинцам, как пережить зиму

17:10

"Список широкий": Жданов рассказал, какое оружие РФ хочет получить от КНДР

16:52

Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем: новые детали громкой спецоперации

16:51

Путина могут вынудить ударить ядеркой по Украине, чтобы потом "сдуть" его - Жданов

16:40

Все, что вы хотели знать о груздях: виды, где искать и как засолить на зиму

16:36

Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью – WSJ

16:29

Как успокоить кошку во время течки: простые способы изгнать фурию из домашней любимицы

16:21

Украина вернула тела 51 погибшего украинского воина

16:13

Как на украинском назвать мини-маркет: Авраменко озвучил обворожительное слово

15:50

Шуфричу светит 15 лет за решеткой: детали подозрения и "находок" в доме нардепаФото

Реклама
15:45

Путин заклянчил у Украины переговоры и разразился абсурдной "угрозой"

15:40

"Может, когда хочет": Лорак поблагодарили за беспилотник в Евпатории

15:29

Что положить под подушку от плохих снов: 3 лучших оберега от кошмаров

15:28

Зимой Украина может столкнуться с российской армией нового образца - Жданов

15:19

Ефросинину приговорили к 7 годам лишения свободы в России

15:03

Что нужно взять в руки 17 сентября, чтобы отогнать злые силы: приметы и запреты

15:01

Весной сведут с ума любого: что положить в лунку при посадке тюльпанов осенью

14:49

РФ может готовить ракетный удар: в ВС предупредили об опасности и раскрыли детали

14:41

"Да вас таких убивать надо": в России оккупант швырнул гранату в детейВидео

14:14

Решение по Taurus – в течение 1-2 недель: ФРГ даст Украине дальнобойные ракеты

14:00

Оккупанты терроризируют гражданские судна в Черном море и сбрасывают авиабомбы

13:54

Янина Соколова. Ракетный пендель "второй армии мира"Видеоблоги

13:40

Кличко встретился с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен: речь шла о поддержке вступления Украины в Евросоюз

13:35

Увидите цвет, которого не существует в природе: оптическая иллюзия на 30 секунд

13:12

Украина выгонит Черноморский флот, преимущества в море у врага уже нет – Подоляк

12:53

Жизненно важный совет от Натальи Холоденко: как научиться отказывать человеку

12:51

Виталий Кличко встретился с Шольцем: обсудили передачу Украине дальнобойных ракет

12:49

Игорь Николаев экстренно загремел в реанимацию: в чем причина

12:41

РФ сбросила авбомбу по жилому кварталу Новой Каховки: есть пострадавшиеВидео

12:39

"ATACMS приедут раньше": Жданов рассказал, что может ускорить поставки ракет

Реклама
12:34

"Смешная была бы смерть": Леся Никитюк показала, как чуть не погибла на съёмках шоуВидео

12:23

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й: что будет з зарплатами, пенсиями и прожиточным минимумом

12:13

ВСУ сокрушили БДК "Минск" и подлодку РФ в Севастополе – разведка Британии

12:03

"Все наши усилия будут сведены к нулю": Жданов объяснил, чем грозит союз Путина и Кима

11:57

"Мама" Сердючки устроила без юбки "ураган" для охранников и фанатов на концертеВидео

11:03

Новая атака дронами: в Воздушных силах рассказали, почему беспилотники врага рыскали на Хмельнитчине

10:56

Киев и Одесса – в зоне риска: каким городам зимой грозят проблемы со светом

10:21

Зеленский выступит на дебатах Генассамблеи и Совбеза ООН: названы даты

10:14

"Господи, Бабкин еще больше пробил дно": певца в Сети обвинили в плагиате текста для песни

09:42

СБУ проводит обыски у Нестора Шуфрича в рамках дела о госизмене - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять