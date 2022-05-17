Киев в опасности: астролог дал неожиданный прогноз о войне в Украине

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Враг не оставил стремлений уничтожить украинскую власть, заявил известный астролог Дмитрий Уранус.

По его словам, лунное затмение и полнолуние оказывают заметное воздействие на судьбу Украины и в частности Киева.

Эксперт обратил внимание на то, что в момент полнолуния и затмения Сатурн точно находился над Киевом.

"Это знак сильного политического давления на украинскую власть. Враг что-то замышляет против Украины и украинской власти, хочет морально и физически её сломать. Сатурн в карте лунации расположен в Киеве практически на середине неба, но со стороны 9 "дома", что говорит о попытках испортить отношения между властями в Киеве и международным сообществом. Цель врага на ближайшее время — выставить Украину в негативном свете перед международным сообществом", — добавил Уранус.

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Напомним, ранее таролог Елена Бюн заявила о том, что в мае четко вырисовывается отступление российских войск, а ВСУ пойдут в долгожданное интенсивное контрнаступление.

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