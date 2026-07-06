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Конец тяжелого периода - 5 знаков зодиака, которым повезет 7 июля

Марина Иваненко
6 июля 2026, 15:56
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5 знаков китайского гороскопа получат шанс оставить проблемы позади. Почему именно эти 5 знаков почувствуют облегчение и смогут двигаться вперёд.
Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Кому китайский гороскоп предвещает облегчение
  • Какие трудности закончатся 7 июля
  • Как День закрытия повлияет на судьбу

7 июля 2026 года принесет особое астрологическое событие по китайскому календарю. Этот вторник приходится на День закрытия Водяного Лошади в год Огненной Лошади и месяц Лесной Овцы.

По прогнозам астрологов, так называемые "Дни закрытия" лучше всего подходят для того, чтобы завершить затянувшиеся дела и оставить в прошлом изнурительные ситуации. Энергия Водяного Лошади будет способствовать освобождению от всего, что мешало двигаться вперед. Для пяти знаков китайского зодиака этот день станет началом позитивных перемен, ведь одна давняя проблема наконец-то утратит над ними власть. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Кролик

Вы потратили немало времени и сил, пытаясь донести до кого-то свою точку зрения. Этот вторник поможет наконец перестать волноваться из-за того, поняли ли вас.

Энергия дня позволит перестать бесконечно прокручивать в голове сложные разговоры и думать о том, что можно было сказать по-другому. Эмоциональное истощение, которое преследовало вас в последнее время, останется позади. Вы удивитесь, сколько сил и внутренней энергии вернётся, как только избавитесь от этого груза.

Бык

7 июля вы наконец услышите слова, которых давно ждали. Услышанное принесет ощущение облегчения и поможет снять напряжение, которое накапливалось в течение долгого времени.

Вы сможете двигаться дальше и больше не будете вынуждены подстраивать свой график под чужие планы. Этот день вернёт вам ощущение свободы и возможность действовать по собственному усмотрению.

Лошадь

В последнее время вы неосознанно брали на себя чужие переживания, но День Водяного Лошади положит этому конец. Пришло время вспомнить, что каждый должен отвечать за свой собственный путь.

Кто-то из близких начнёт самостоятельно решать свои проблемы, а вам больше не придётся нести чужое эмоциональное бремя. Защищать собственное спокойствие - не эгоизм, а необходимость, и именно сейчас вы это осознаете.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Обезьяна

В последнее время вы сами усложняли одну из сфер своей жизни больше, чем было нужно. Однако уже во вторник перед вами откроется гораздо более простое решение.

Вы найдёте способ быстро завершить дело, которое отнимало слишком много времени и сил. День завершения поможет поставить точку в этом изнурительном периоде, а вы почувствуете настоящее облегчение.

Свинья

Этот день принесет завершение ситуации, в которой вы давно перестали чувствовать право выбора. Вы привыкли брать на себя ответственность за всё, но теперь поймёте, что можно жить иначе.

Для перемен не понадобятся громких слов или резких решений. Достаточно одного внутреннего выбора, который изменит дальнейший ход недели. Как только вы окончательно оставите прошлое позади, пути назад уже не будет.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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