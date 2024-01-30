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Китайский гороскоп на 31 января: Кролику - путешествие, Кабану - разочарование

Лидия Неплях
30 января 2024, 13:58
Лошадь, не позволяйте своим чувствам возобладать над здравым смыслом.
Китайський гороскоп на завтра
Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 31 января рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Сегодня очень важна ваша система поддержки. Отключение от семьи или наставников может произойти, если вы впадете в депрессию или свяжетесь с контролирующим человеком. Никогда не позволяйте кому-то направлять ваши решения. Контролирующие люди могут заставить вас поверить, что ваши родные или друзья просто завидуют или не понимают вас.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Притеснения случаются. Иногда люди забывают соблюдать здоровые границы. Партнер или друг слишком часто звонит или пишет вам? Тот, кто следит за вами или контролирует ваши действия, выходит за рамки дозволенного. Наберитесь смелости и дайте отпор тем, кто контролирует вас или эмоционально токсичен.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Стресс может привести к эмоциональным столкновениям и ненужным драмам. Сбросьте лишнюю энергию физическими нагрузками. Длительная прогулка поможет проветрить голову. Ключевое слово - терпение. Будьте нежны с собой и с теми, кого любите. Романтические ожидания приходят и уходят, но в конечном итоге ваше сердце всегда знает дорогу.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Честность в отношениях сегодня может открыть вам двери. Энергия побуждает вас расширять свои горизонты. Это идеальное время для планирования путешествий, обучения или общения с малознакомыми людьми. Более интровертные души могут получить такой же кайф от хорошей книги. Прошлые разочарования и неудачи могут быть забыты.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

В это время легко быть услужливым, щедрым и сострадательным. Друг может предложить совершить покупки, которые съедят средства, которые вы собираетесь сэкономить. Не позволяйте импульсивным эмоциям диктовать вам свой выбор. Это хороший день для выполнения коротких поручений и тщательной уборки дома.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Совместные проекты приносят наибольшую продуктивность и удовлетворение. Сделайте все возможное, чтобы прожить день в легкой манере. Запланируйте на ближайшее время встречу с друзьями, чтобы повеселиться и посмеяться. Избегайте склонности к собственничеству или излишней критике. Делайте все возможное, чтобы быть спокойным и подавать хороший пример.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Не позволяйте своим чувствам возобладать над здравым смыслом. Если вы будете пытаться контролировать других, они обидятся. Иногда ситуация меняется, если вы вообще ничего не делаете. Вы можете сделать себя несчастным, если будете настаивать на совершенстве: как в себе, так и в других. Теплые друзья помогут вам взглянуть на вещи по-новому.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Сегодняшний день предлагает желанную передышку от эмоционального напряжения и возможность оценить то, что у вас уже есть. Чувство уверенности повышает вашу готовность рассматривать противоречивые чувства и идеи. Разумные и понимающие друзья могут оказать большую помощь. Потеря сегодня обернется к лучшему.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Сегодняшний день - лучший для любого нового начинания. Трудности прошлого требуют реализма, но также и целеустремленности. Если вы хотите построить более простой, более экологичный или более работоспособный образ жизни, сейчас самое время это сделать. Юмор поможет сохранить перспективу даже в серьезные времена.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Энергия продолжает бросать вызов привычному образу жизни. В течение дня вы можете быть особенно угрюмы и рассеянны. Убедитесь, что вы получаете достаточно отдыха. Может возникнуть путаница, если вы решите, что кто-то другой является главным.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Из-за вашей неугомонной натуры вам будет сложно придерживаться чего-то стабильного или повторяющегося. Сегодня будьте осторожны, давая большие обещания или чрезмерно расходуя свое время и ресурсы. Физические упражнения помогут вам успокоиться. Посиделки с друзьями или хотя бы плотный сеанс переписки помогут вам не заскучать.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Сегодняшняя энергия благоприятствует большой физической активности. Время, проведенное на природе, может быть вдохновляющим и исцеляющим. Это сильный день для того, чтобы посмотреть в лицо разочаровывающей ситуации. Будьте честны в том, что происходит, и готовы работать над эмоциональными проблемами. Это поможет вам добиться лучших, чем ожидалось, результатов.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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Китайский гороскоп гороскоп на завтра
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