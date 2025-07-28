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Китайский гороскоп на август: Кроликам - особенное время, Змеям - проблемы

Сергей Кущ
28 июля 2025, 11:17
77
Не упустите шанс узнать, что вас ожидает в ближайшем будущем согласно китайской астрологии.
Китайский гороскоп на август
Китайский гороскоп на август / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что подготовила Вселенная всем знакам
  • Как действовать в различных ситуациях

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на август – Крыса

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

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Финансовые успехи не за горами. Вы давно собирались сделать карьерный скачок? Сейчас для этого самое подходящее время. Примите разумный подход к здоровью и благополучию. Медитируйте, питайтесь сбалансированно и соблюдайте режим дня, чтобы звезды действительно работали в вашу пользу. Любовь может потребовать некоторого терпения и понимания, но не волнуйтесь, вы справитесь!

Китайский гороскоп на август – Бык

Годы рождения: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Пришло время взяться за рабочие проекты. Включите режим гиперфокусировки, потому что это способ Вселенной проверить вас, действительно ли вы заслуживаете всего того, что она приготовила для вас. Да, вы можете почувствовать себя подавленным, но советуем вам пережить бурю; верьте, что в конечном итоге вас ждет денежная выгода.

Согласно китайскому гороскопу на август 2025 года, этот месяц также подарит вам период блаженства и гармонии в любовной жизни. Дорожите этим временем, ведь оно станет единственной передышкой в вашем суматошном графике.

Китайский гороскоп на июнь– Тигр

Годы рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Кошачьи детки, все хорошо? Звезды указывают на некоторые неприятности в раю. Скорее всего, вы будете втянуты в профессиональные конфликты, которые могут привести к недопониманию и горьким чувствам. Тигры, помните, что вы - королевские особы. Поднимитесь над мелкой драмой и справьтесь с ситуацией с изяществом и зрелостью. Будьте свирепыми, но направьте эту энергию на постановку целей и их достижение. Одиночки могут рассчитывать на знакомство, а те, кто состоит в серьезных отношениях, направляются к углублению своей связи.

Китайский гороскоп на июнь – Кролик

Годы рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Этот месяц для Кролика посвящен любви и отношениям. Пары должны сделать следующий важный шаг: ожидайте предложения или кольцо уже надета на ваш палец? Вы можете начать думать о месте проведения свадьбы и планировать места для медового месяца. Согласно китайскому гороскопу, август 2025 года станет для вас особенным временем. На работе может ощущаться некоторый застой, но финансы будут оставаться стабильными. В общем, все в порядке.

Китайский гороскоп на июнь – Дракон

Годы рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Драконы, ваш дух синонимичен огненной энергии этого месяца. Однако вам нужно найти способ разжечь этот огонь в правильном направлении. Семейные споры могут привести к тому, что вы почувствуете себя измотанным. Но именно в этот момент вам рекомендуется потушить огонь, а не раздувать его, чтобы доказать свою правоту. Работа может отойти на второй план, и это нормально. Сосредоточьтесь на налаживании мирных отношений дома, так как это поможет вам достичь столь необходимого спокойствия, требуемого для прогресса на работе.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Годы рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Для Змеи август 2025 года может принести финансовые потери или проблемы в отношениях. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, но все это не без плюсов. Это мягкий толчок от Вселенной, чтобы сбросить старую кожу и принять более смелую и сильную версию себя. Помните, что в конце концов все наладится!

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Годы рождения: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ваше самое большое преимущество - это умение никогда не отступать. Вы мчитесь вперед галопом, вопреки всему. И сейчас, как говорит ваш китайский зодиакальный гороскоп, август 2025 года принесет все плоды вашего прошлого. Ожидайте процветания, роста и изобилия. Ореол ярко сияет вокруг вас и вашей семьи. Теперь вас ничто не остановит.

Китайский гороскоп на завтра – Коза

Годы рождения: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

В этом месяце вашей мантрой должно стать сохранение благоразумия. Будь то финансовые решения или дела сердечные, дважды подумайте, прежде чем действовать. Боги денег советуют вам делать осознанные инвестиции и тратить с умом. Ваши отношения с партнером находятся на пороге перехода на новый этап. Прежде чем принимать какое-либо важное решение, убедитесь, что вы оба придерживаетесь единого мнения по важным вопросам. В целом август - это закладка прочного фундамента на будущее.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Годы рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Обезьяны, вы носите свое сердце на рукавах, и Вселенная восхищается вами. Август усиливает вашу романтическую энергию, чтобы помочь вам наладить новые связи. Ваше детское присутствие вдохнет жизнь в самую скучную обстановку. Вы готовы достичь новых высот в своем бизнесе. Прислушайтесь к своему китайскому зодиакальному гороскопу на август 2025 года - мир принадлежит вам, отправляйтесь покорять его!

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Пришло время выйти из зоны комфорта и исследовать новые горизонты. Мир может предложить вам так много интересного, нужно только воспользоваться этим. Ваш прошлый опыт сдерживал вас, но, дорогая, настало время исцелить себя. Не будьте сами себе препятствием. Август благословляет вас обилием возможностей для работы. Хватайся за них, малышка! Любовь ищет тебя. Так что откройте свое сердце для новых возможностей. Помните, что за бурей - спокойствие.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Годы рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Для этого знака китайского зодиака август - счастливый месяц. Как и в случае с желанием 11:11, вы получите все, что пожелает ваше сердце. Вселенная чувствует беспокойство и хаос, которые мешают совершить важные прорывы. Помните, что удача - в вашей власти. Все, к чему вы стремитесь, обязательно станет вашим. Все, что вам нужно сделать, - это приложить усилия. Ваша любовная жизнь может измениться с появлением нового очаровательного человека. Дела идут в гору. Улыбнитесь!

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Годы рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Стабильность - ваша тема и девиз на 2025 год, который переходит и в август. На горизонте не предвидится никаких серьезных перемен. И это не обязательно плохо. Никаких неожиданных поворотов на вашем пути, никаких потрясений в вашей личной жизни. Главное - плыть по течению. На самом деле август будет периодом мира и гармонии как в карьере, так и в личной жизни. Друзья, вы в безопасности.https://www.lifestyleasia.com/hk/astrology/horoscope/chinese-horoscope-august-2025

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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