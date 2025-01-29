Китайский гороскоп на февраль 2025: Тиграм - испытание, Змеям - счастье

Не упустите шанс узнать, что вас ожидает в ближайшем будущем согласно китайской астрологии.

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Китайский гороскоп на февраль / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Для представителей года Дракона этот месяц будет довольно спокойным

В феврале для представителей знака Лошади на первый план выйдут отношения

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на февраль – Крыса

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

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Это напряженный месяц для людей Года Крысы. Они будут жонглировать новыми обязанностями на работе и проявлять целенаправленное стремление к достижению своих профессиональных целей.

Это может привести к стабильному прогрессу под руководством старших. Однако у всей этой суеты есть один недостаток: они могут игнорировать свои отношения. Что касается здоровья, то им следует позаботиться о желудочных заболеваниях.

Китайский гороскоп на февраль – Бык

Годы рождения: 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Что касается личной жизни и эмоционального здоровья, то у людей года Окса этот месяц будет благополучным. Они могут столкнуться с некоторыми проблемами, связанными с деньгами, но ничего серьезного, о чем стоило бы беспокоиться. Здоровье будет в порядке. Им рекомендуется быть осторожными с острыми предметами.

Китайский гороскоп на февраль – Тигр

Годы рождения: 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Представители этого знака зодиака будут подвергнуты серьезным испытаниям, чтобы доказать свою состоятельность на работе. Перед ними откроются возможности для роста, если они готовы приложить максимум усилий. Им рекомендуется следить за своим ежедневным рационом и уделять внимание физической форме.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на февраль – Кролик

Годы рождения: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

У Кроликов будет стабильность на рабочем месте. Хотя их регулярный доход не пострадает, это не лучшее время для инвестиций на рынках. Те, кто одинок, встретят кого-то особенного, с кем смогут отпраздновать День святого Валентина!

Китайский гороскоп на февраль – Дракон

Годы рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Для представителей года Дракона этот месяц будет довольно спокойным. В этом месяце эти уроженцы будут иметь среднюю удачу в любви и карьере. Здоровье не вызывает особых нареканий, но следует опасаться проблем с кожей и аллергии.

Китайский гороскоп на февраль – Змея

Годы рождения: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Неудивительно, что это счастливый месяц для людей Года Змеи. В феврале 2025 года они будут иметь обильный денежный поток, а их удача в любви будет многообещающей! Однако здоровье может доставить им некоторые проблемы. Важно уделять время уходу за собой и не игнорировать ранние предупреждения о плохом самочувствии.

Китайский гороскоп на февраль – Лошадь

Годы рождения: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

В феврале для представителей знака Лошади на первый план выйдут отношения. Есть вероятность, что те, кто уже находится в стабильных отношениях, могут прекратить их или влюбиться в кого-то нового. В течение месяца представители этого знака столкнутся с многочисленными эмоциональными потрясениями. Им рекомендуется держаться подальше от зависимостей, которые дают краткосрочный выход.

Китайский гороскоп на февраль – Коза

Годы рождения: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

В этом месяце закончится полоса невезения Овнов. Они получат сотрудничество и поддержку коллег, что сделает их трудовую жизнь приятной. Удача будет немного подводить, но в целом это не окажет негативного влияния на их жизнь. В этом месяце им следует сосредоточиться на своем психическом здоровье.

Китайский гороскоп на февраль – Обезьяна

Годы рождения: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Это медленный месяц для Обезьян, но представители этого знака должны отнестись к этому положительно. Обезьяны предпочитают оставаться в своей зоне комфорта и не решаются на серьезные риски. Медленная и спокойная жизнь станет для них благословением. Им понравится расслабляться и восстанавливать силы, балансируя между своими профессиональными обязательствами.

Китайский гороскоп на февраль – Петух

Годы рождения: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Согласно китайским астрологическим прогнозам, Петухи не будут благословлены карьерным ростом в этом месяце. Они будут испытывать спад или застой, когда дело касается их работы. Им нужно быть очень осторожными с финансами и избегать чрезмерных трат. В любви и отношениях их ждет приятное времяпрепровождение.

Китайский гороскоп на февраль – Собака

Годы рождения: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2030

Деньги и карьера займут центральное место в жизни уроженцев Собаки. Они будут благословлены лотереей или неожиданным источником дохода. В то время как удача будет благоприятствовать их финансовому росту, в отношениях наступят не лучшие времена. Частые ссоры с партнером могут стать причиной их душевного расстройства. Им рекомендуется внимательно относиться к своему эмоциональному состоянию.

Китайский гороскоп на февраль – Свинья

Годы рождения: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Китайский зодиакальный гороскоп на год Свиньи благоприятен для этого месяца. Их романтическая жизнь расцветет, поскольку они почувствуют страсть и огонь, чтобы зажечь новые связи. Гороскоп богатства и удачи на февраль 2025 года также выглядит многообещающе. Им следует защищать свои долгосрочные интересы как в любви, так и в жизни.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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