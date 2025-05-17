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Китайский гороскоп на завтра 18 мая: Кроликам - обиды, Собакам - агрессия

Элина Чигис
17 мая 2025, 10:58
41
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 18 мая.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит провести время на природе

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

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Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Даже когда времена трудные или ресурсы ограничены, признательность за все прекрасное, что может предложить жизнь, поможет вам сосредоточиться и не сбиться с пути. Неожиданная помощь или новости на работе могут потребовать корректировки. Уделяйте больше внимания тому, чтобы выглядеть наилучшим образом и сделать хорошую презентацию. Позвоните старшим членам семьи.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Вы можете быть необычайно осторожны. Когда вам больно, легко скрыть от глаз мира многое из того, что имеет для вас наибольшее значение. Вы можете удивиться, узнав, что другие чувствуют то же самое. Самое смелое — оставаться открытым, благодарным и полным любящей доброты.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Все, что вы сделаете, будет более успешным, если вы попросите о помощи. Если возможно, выйдите и поиграйте. Даже серьезным людям время от времени идут на пользу глупости. Дети и домашние животные могут быть прекрасными примерами. Позвольте им взять на себя инициативу. Установите более четкие границы с теми, кто пользуется вашей щедростью.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Это удачный день для знакомства с кем-то новым или улучшения устоявшихся отношений. Если у вас терпеливый и обожающий партнер, это может быть очень романтичный день. Сентиментальные чувства выведут вас из укрытия. Сделайте все возможное, чтобы забыть все старые обиды. Возможен новый старт.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Это может быть день с низким уровнем энергии. Эмоционально вы можете чувствовать себя довольно измотанным. Возможно, вы хотите, чтобы другие вам помогли, но затем вы можете почувствовать необходимость переделать любую помощь, которую вы получаете. Будьте проще и отложите суждения на время, когда вы почувствуете себя сильнее.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорят другие. Возможно, вам откроется неожиданная возможность. События могут развиваться слишком быстро. Принятие на себя больших обязанностей может вызвать у вас чувство неуверенности. Разбейте задачи на более мелкие части для достижения наилучших результатов. Просьба о помощи — это не признак слабости.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Настройте свои уши на слушание. Независимо от того, что еще происходит, самая большая услуга, которую вы можете оказать сегодня, — это роль отзывчивого и мудрого друга. Смотрите глубоко в глаза людям, которых вы встречаете, задавайте осторожные вопросы и будьте открыты для того, что вам говорят.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

День приносит новую силу цели. Не стесняйтесь просить о том, что вам нужно для достижения конкретных целей. Трудности будут иметь свойство оборачиваться к лучшему. Увлекательный, но волевой человек может преподнести большие сюрпризы. У вас есть разрешение больше веселиться этим вечером.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Вы можете столкнуться с некоторыми удивительными и важными новостями. Изменения не всегда даются вам легко. Неожиданное событие или изменение планов могут заставить вас почувствовать себя излишне угрюмым. Сделайте все возможное, чтобы быть позитивным, несмотря ни на что. Верьте, что все будет хорошо.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Вы преданный человек, который высоко ценит крепкие связи привязанности и преданности от людей в своей жизни. Очень часто у вас есть друзья детства, которые все еще близки. Убедитесь, что вы не держитесь за отношения, которые больше не в ваших интересах.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Вы можете узнать больше эффективных методов для сообщения о своих потребностях и максимизации благоприятных обстоятельств. Если ваши интересы находятся под угрозой, то это работает против вас, если вы агрессивны, критичны. Разочарование и отвержение могут сделать вас параноидальным, замкнутым или циничным. Поговорите с хорошими друзьями, чтобы почувствовать себя более контролируемым.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Ваша щедрость будет оценена по достоинству, поэтому доверяйте своим инстинктам. То, что кажется правильным, — это то, что вам следует делать. Не тратьте больше, чем позволяет ваш бюджет, даже на то, что вам нравится. Настоящий урок — научиться быть собой. Это не то же самое, что пытаться избежать трудных реалий.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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