Китайский гороскоп на завтра 20 августа: Драконам - страх, Собакам - семейные проблемы

Элина Чигис
19 августа 2025, 10:45
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 20 августа.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит сходить в гости

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Некоторые из тех, кого вы любите, просто не будут для вас лучшими. Нет смысла гнаться за тем, чего не будет. Будьте максимально свободны и независимы. Вы можете уверенно стоять на своём. Найдите повод отпраздновать с теми, кто вам больше всего нравится.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Вы амбициозны. Вы часто вкладываете большую часть своей энергии в работу. Но проявите мудрость и поставьте дом и семью на первое место. Это не значит, что вы будете пренебрегать своими обязанностями. Это благоприятное время для углубления любых отношений. Запретные темы будут обсуждаться легче.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Это удачный день для поиска нового друга, а также идеальное время, чтобы вывести важную дружбу на новый уровень. Он способствует развитию интереса, взаимопонимания, доверия и влечения. Это потребует от вас отказаться от некоторых из ваших хорошо выстроенных защитных механизмов. Если кто-то вам действительно нравится, рискните.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Это хороший день для путешествий и исследования мира. Вы получите огромное удовольствие, делясь своими увлечениями и интересами. Ожидайте, что люди будут вам симпатизировать и ценить то, что вы делаете. Принимайте приглашения в гости к друзьям. Вы можете столкнуться с ситуацией, которая откроет перед вами новые перспективы.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Насладитесь чувством гармонии с миром. Это также положительно скажется на юридических вопросах. Отбросьте любые страхи, на которые намекают другие, и постойте за себя. Ваше чувство юмора поможет смягчить напряжённость в отношениях. Тайная любовь или просто дерзкий флирт могут спровоцировать сцену ревности.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Иногда ваша капризность мешает вам чувствовать себя в своей тарелке. Сильные люди могут легко внушить вам неуверенность. Старайтесь быть прямолинейными. Проводите больше времени с друзьями, которые разделяют ваши интересы. Уборка может стать очень полезным способом отвлечься, если вы испытываете стресс.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Постарайтесь быть максимально простыми. Дети и домашние животные могут стать вашими лучшими учителями. Склонность держаться за то, что имеешь, может заставить вас жить прошлым. Важно сохранять объективность. Подумайте хорошенько, если у вас возникнет желание отомстить.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Один из тех дней, когда вам, возможно, захочется остаться дома и послушать музыку. Ваши экстрасенсорные способности сильны, но другие могут не оценить вашу чувствительность. Будьте внимательны к настроению окружающих. Возможно, вы сможете помочь в эмоционально напряжённой ситуации.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Новая информация может помочь вам взглянуть на мир по-другому. Это неплохо. Энергия даёт силы для выполнения повторяющихся задач и дисциплинированного мышления. Сделайте как можно больше работы в начале дня. Позже возможны неожиданные перемены. Идите против течения и будьте более непредсказуемы этим вечером.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Будьте предельно прямолинейны в своих желаниях. Вы обладаете сильным даром убеждения. Не позволяйте другим отвлекать вас. Не стесняйтесь просить о помощи в любой сложной ситуации. Братья, сёстры и соседи могут поделиться интересными новостями. На вашу сдержанность можно положиться.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Сбавьте обороты. Не стоит избегать давних семейных проблем, но это может означать, что придётся прикусить язык. Важно завершить любой проект или план, реализация которого затормозилась. Эмоции могут быть накалены, но космическая энергия советует действовать осторожно и, возможно, примирительно. Не делайте всё самостоятельно.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Этот день может быть радостным, но на горизонте могут быть эмоциональные бури. Спокойствие и внимательное слушание работают лучше, чем ворчание или проявления гнева, особенно в романтических отношениях. Не думайте, что ваша возлюбленная читает ваши мысли. Займитесь чем-нибудь интересным с теми, кто вам больше всего нравится.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

