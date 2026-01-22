Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Сергей Кущ
22 января 2026, 10:25
79
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 23 января.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит составить семейный бюджет

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Сегодня вы, скорее всего, будете выполнять много разных задач и двигаться сразу в нескольких направлениях. Главное для вас – сделать все возможное для своей семьи; очень важно держаться достойно и не принимать на себя роль жертвы. Попросите о помощи, чтобы выделить больше времени для себя.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Некоторые проекты, которые, как вы думали, будут завершены, остались незавершенными. Сейчас самое время приложить усилия и сосредоточиться. Сегодня вам сопутствует удача. Гордитесь тем, чего вы уже достигли. Умение слушать помогает вам в управлении как на работе, так и дома.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Осторожный и терпеливый подход принесет вам удачу сегодня. Это благоприятно для детективной работы, исследований или расследования любого вопроса, который вы должны докопаться до конца. Вы можете быть довольно вспыльчивым, если люди мешают вашему прогрессу. Мудрость советует вам дважды подумать, прежде чем высказывать свое мнение.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Сегодня – удачный день для установления контактов, которые помогут вам в будущем. Это удачное время как для работы, так и для романтических интересов. Непринужденные разговоры могут привести к чему-то большему. Делайте все, что удовлетворяет ваше любопытство. Это идеальное время для налаживания связей и планирования вечеринок.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Сегодняшняя энергия побуждает вас раскрыть свой внутренний бунтарский дух. С уверенностью покажите свое истинное лицо. Так вы привлечете к себе настоящих друзей. Стрессовые реалии побудят вас и вашу семью проявить смелость и попробовать что-то новое. Все не так плохо, как кажется.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Сегодня вы можете быть более энергичными, чем это хорошо для вас. Будьте осторожны, не беря на себя слишком много обязательств. Может показаться, что люди не ценят ваши усилия. Ваша беспокойная натура может заставить вас взять на себя слишком много дел. Также есть риск потратить больше, чем вы планировали, в момент возбуждения.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Сегодня отличный день, чтобы погрузиться в любимую музыку, кино или театр. Также благоприятно пойти по магазинам (конечно, в пределах бюджета). Воспользуйтесь распродажами, особенно на товары для дома. Космическая энергия говорит, что вам будет легче совмещать работу и развлечения.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Сегодня вы можете дать хороший совет менее уверенному в себе другу. Говорите то, что думаете, просто и прямо. События могут поставить под угрозу вашу личную честность. Не будьте слишком самокритичны и не ожидайте совершенства. Это удачный день для романтического разговора. Могут возникнуть романтические искры. Наслаждайтесь флиртом.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Если вы хотите, чтобы ваши мечты сбылись, было бы разумно составить список. Это фантастическое время, чтобы погулять с друзьями. Энергия может сделать вас особенно рассеянным. Будьте осторожны с любым порывом улететь с кем-то, кто вам нравится, но кого вы не знаете хорошо.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Ожидайте, что вы понравитесь другим. Есть все основания взять на себя ответственность за свою жизнь. Энергия расширения благоприятствует изменениям в бизнесе и карьере. Общайтесь с людьми, которые живут далеко. Не беспокойтесь о том, что думают другие. Важно выражать себя и продолжать двигаться вперед.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Это может быть благоприятное время для занятий хобби, которое занимает ум и руки. Умелая работа может дать вам реальное чувство выполненного долга. Важно не чувствовать себя неудачником, если вы не достигли совершенства при первом попытке чего-то нового.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Неустойчивая энергия сегодняшнего дня может быть очень возбуждающей, если вы пойдете по течению. Если у вас есть дело, которое вам очень важно, сейчас самое время поделиться своими идеями. Доверяйте своей интуиции, но прежде чем делать резкие шаги, проконсультируйтесь с более практичными друзьями.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

11:03Украина
"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

10:42Мир
РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

10:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Последние новости

11:22

Ценовой сдвиг неизбежен: сколько будут стоить цитрусовые в конце зимы

11:03

Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

10:51

Командование отдало приказ, элитные войска РФ снимают с фронта - детали

10:49

Срезал ветку — получил дерево: простой способ получить хвойное дерево на участкеВидео

10:42

"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:34

95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

10:21

РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

09:58

Один миллион каждому: Трамп придумал "идеальную сделку" по Гренландии - Daily Mail

Реклама
09:52

Быстрого мира не будет: в НАТО сказали правду о потерях армии РФ в Украине

09:20

Силы обороны Украины выбили оккупантов из села под Мирноградом - DeepState

09:11

Перемены пугают больше всего: астрологи назвали самых осторожных знаков зодиака

09:05

По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

08:55

Новый мир жесткого прагматизмамнение

08:35

"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войнеВидео

08:29

С Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

08:01

США могут получить суверенные территории в Гренландии - СМИ

06:48

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:35

Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянинаВидео

06:10

Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент СШАмнение

Реклама
05:47

Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

05:17

Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут

04:41

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке коалы за 33 секунды

03:35

Полив водой из-под крана опасен: какие комнатные растения могут погибнуть

03:00

Внезапный поворот судьбы: каким знакам зодиака откроется путь к богатству

01:47

"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

00:42

Секрет "сильных" ростков: простой метод поможет получить всходы раньшеВидео

21 января, среда
22:33

В более чем 3000 домов Киева начнут подачу тепла: мэр сообщил сроки

22:24

Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

22:07

В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

21:32

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 январяФото

21:28

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

21:10

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

20:54

Как приготовить идеальный кофе: эксперты назвали точную пропорцию для одной чашкиВидео

20:50

Графики изменились: как будут отключать свет в Запорожской области 22 января

20:32

Все видели, но знают единицы: почему на деревьях появляются странные зеленые шарыВидео

20:13

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:03

Блэкауты бьют по карману: украинцев предупредили, как может измениться цена в чеке

19:57

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Реклама
19:46

Ситуация в экономике критическая: СМИ узнали, что РФ в поисках денег на войну

19:43

Звезда "Маски-Шоу" показал редкое фото с коллегами

19:37

Головоломка для людей с острым зрением: найдите кролика среди кошек за 11 секунд

19:32

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:16

Золотая малина: названы фильмы-претенденты на "анти Оскар"

19:10

Президент США решительно сходит с умамнение

18:58

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58

Что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке

18:51

Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением

18:38

Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять