Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Элина Чигис
27 ноября 2025, 10:41
184
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 28 ноября.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть настойчивым

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Это прекрасный день, чтобы сделать свой дом уютнее и красивее. Возможно, у вас возникнет более сильное, чем обычно, желание опереться на кого-то более сильного, кто разделяет ваши интересы. Если вы переедаете сладостями, возможны проблемы с желудком. Выразите свою признательность семье в этот вечер.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

По мере развития отношений с объектом вашего романтического интереса вы можете заметить, что старые друзья отдаляются. Это не всегда плохо, если только члены семьи не замечают, что вы не похожи на себя. Токсичные отношения могут скрывать вашу индивидуальность и силу. Вы можете почувствовать разницу. Любовь не подразумевает страха.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Посмотрите в зеркало и увидьте себя красивым, любимым и ценимым. Гордитесь собой. Что вы хотите узнать? Тайна может быть разгадана. Будьте очень настойчивы и задавайте правильные вопросы. Не бойтесь занять, казалось бы, радикальную позицию.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Будьте предельно спокойны, честны и по существу излагайте свои намерения. Это хороший день для работы с документами и решения проблем, поскольку информация легко поступает из разных источников. Возможны некоторые технические неполадки. Это благоприятное время для необходимого ремонта или модернизации техники.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Общаться легко. Вы можете убедить других в своей точке зрения. Будьте готовы сначала выслушать и понять их опасения. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, не так серьёзны, как кажутся на первый взгляд. Сохраняйте оптимизм. Принимайте приглашения друзей или группы, разделяющей ваши интересы. Детям может потребоваться больше внимания.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Глубокие истины зовут. Баланс, который вам нужно создать в своей жизни, на самом деле очень прост. Источник мудрости — любовь. Если вы чувствуете себя любимым, вам легче доверять происходящему в вашей жизни. Если вы способны любить других, вы способствуете их развитию и исцелению.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Вы сможете найти свою страсть, если постараетесь. Повторять в голове то, что вызывает страх или беспокойство, непродуктивно. То, что вас увлекает, помогает вам забыть о тревогах. Будьте мягки в общении с другими людьми сегодня вечером. Расслабьтесь и помечтайте.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Вы можете двигаться в нескольких направлениях одновременно. Будет легко забыть о встречах и потерять вещи, например, ключи. Составляйте списки, чтобы оставаться организованными. Не позволяйте разочарованиям нарастать. Помните, что это позитивный день, даже если не всегда так кажется!

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

У вас может появиться возможность освободиться или отказаться от некоторых вещей в своей жизни, которые больше не нужны. Возможно, вы сможете помочь другим справиться с эмоциональной болью или невысказанным гневом. Старайтесь сохранять спокойствие. Ваш разумный пример может оказать большую помощь.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Это очень позитивный день. Вы сильны в своих убеждениях. Люди ценят ваш здравый смысл. Не бойтесь делиться своими знаниями. Семья и близкие друзья могут нуждаться в большем количестве времени и внимания, поэтому будьте гибки в планировании своего времени. Люди ценят ваше гостеприимство.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Если вы верите, что на верном пути, это прекрасный день для того, чтобы насладиться чувством счастья и гармонии. Возможны споры из-за недопонимания, но их можно легко

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Если вы верите, что на верном пути, это прекрасный день для того, чтобы насладиться чувством счастья и гармонии. Возможны споры из-за недопонимания, но их можно легко разрешить. У вас есть шанс взять на себя инициативу в ситуации, когда другие испытывают трудности.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

11:56Украина
Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

11:52Мир
Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

11:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

Последние новости

12:14

Секрет свежих полотенец: один простой трюк ускоряет сушку и избавляет от запаха

12:13

Кристина Орбакайте приняла важное решение - куда она приехала

12:00

Михаил Поплавский: Счастье – наша молодость актуально

11:56

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

11:52

Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
11:50

Почему ёлка осыпается через неделю: названо самое опасное место для новогодней красавицы

11:45

Путинистка Лариса Гузеева осталась без третьего мужа - что произошло

11:13

Легендарный секрет стиральной машины: одна деталь полностью меняет правила игрыВидео

11:03

Атака РФ на Тернополь: в больнице умерла 12-летняя девочка, ее мать также погибла

Реклама
11:03

Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

10:46

Живые елки готовят на продажу: сколько будут стоить новогодние деревья в Украине

10:41

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

10:32

"Хватаешься за голову": дипломат разгромил "мирный план" Трампа

10:17

Дмитрий Комаров сходил на свидание с известной певицей — деталиВидео

10:14

Пятна с посуды исчезают за 5 минут: простое средство творит чудеса без химииВидео

10:03

Меган Маркл обвинили в воровстве: что произошло

10:02

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: в ISW назвали точные сроки

09:36

Россияне пытаются прорваться на линии трех городов: военный оценил план врага

09:22

"Такие крики": Ольга Сумская рассказала о своей первой измене мужу

09:12

Секрет идеального хранения: один предмет сохранит картофель свежим до полугодаВидео

Реклама
08:57

Пентагон пугает Европу ракетами РФ, продвигая "быстрый мир" для Украины - NYT

08:51

Когда закончится война в Украине: в НАТО назвали сроки и указали на нюанс

08:32

Ресурсов у России осталось максимум на годмнение

08:15

Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

07:49

Серия из 10 мощных взрывов: дроны атаковали НПЗ под Самарой в РФВидео

06:55

Гарантии будут после: США требуют от Украины сначала договориться с РФ - Politico

06:10

Зачем россияне слили разговор Виткофа и Ушакова или сможет ли Путин сорвать переговоры?мнение

05:58

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

05:37

Здоровье на десятилетия вперед: что делать в 30, чтобы чувствовать себя молодым в 70

04:58

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

04:15

Путинистам Киркорову и Баскову высказали правду о войне — детали

03:12

Как нарядить ёлку красиво: ловушки, в которые попадаются даже опытные декораторы

02:40

Учёные потрясли мир сенсацией: темную материю удалось зафиксировать впервые

02:06

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

01:30

Криштиану Роналду выбрал для свадьбы символическое место

00:52

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

26 ноября, среда
23:59

Российский телеведущий принял решение умирать от рака

23:55

Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

23:35

Страховой стаж под угрозой: названо главное условие для трудовых книжек

23:28

Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

Реклама
23:13

Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

22:52

Динамо сыграет против Омонии без ключевых игроков - кто не поможет команде

22:40

"У нее проблемы": мама предательницы Наташи Королевой рассказала правду о дочери

22:37

"Не будет шанса на выживание": названа главная опасность "мирного плана" США

22:15

Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

22:14

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известноВидео

22:05

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

21:59

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминанийВидео

21:33

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:31

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять