Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

Руслана Заклинская
27 ноября 2025, 05:58
86
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 28 ноября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение
Гороскоп на 28 ноября 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 28 ноября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

День особой заботы. Бизнесмены в этот день могут понести убытки. Также, возможно, придется потратить деньги на улучшение своего бизнеса. Тщательно организуйте свой день, поговорите с людьми, которым можете доверять. Не сомневайтесь в верности любимого человека. Хорошее настроение начальника может сделать атмосферу на работе достаточно интересной. Часто вы не осознаете, куда ушло время, когда начинаете "сидеть в телефоне", хотя позже жалеете о своих поступках. Ваш партнер может нечаянно сделать что-то замечательное, что будет действительно незабываемым.

Гороскоп на завтра - Телец

Избегайте конфликтов, поскольку они могут ухудшить ваше состояние здоровья. Из-за болезни кого-либо из членов семьи вы можете столкнуться с финансовыми проблемами, однако в этот день важнее беспокоиться об их здоровье, чем о деньгах. Благоприятный день для дарения и получения подарков от близких. С любимым человеком могут возникнуть некоторые разногласия - будет трудно заставить партнера понять вашу позицию. Вы станете частью чего-то большого, что принесет признание и вознаграждение. Удовлетворяя потребности семьи, вы часто забываете о себе, но в этот день сможете выделить немного времени для себя и поискать новое хобби. Внешние обстоятельства могут попытаться создать разногласия между вами и партнером, однако вы оба с этим справитесь.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Направьте свою энергию на проекты самосовершенствования, которые помогут вам стать лучше. В этот день некоторые безработные представители знака могут получить новую работу, что положительно повлияет на их финансовое положение. Друзья и любимый человек принесут вам комфорт и радость, без этого день мог бы показаться скучным и вялым. Не позволяйте себе терять достоинство в отношениях. Если повезет, вы окажетесь в нужном месте и в нужное время - это принесет неожиданную победу. Будьте осторожны в переписке. После напряженного спора днем вы все же проведете чудесный вечер со своим супругом или супругой.

Гороскоп на завтра - Рак

Ваша щедрость в этот день станет настоящим благословением, ведь поможет избавиться от многих внутренних недостатков - сомнений, нелояльности, подавленности, недостатка веры, жадности, чрезмерных привязанностей, эгоизма и ревности. Инвестиции, сделанные в этот день, способны укрепить ваше финансовое положение и принести долгосрочное процветание. Используйте свободное время, чтобы украсить дом - родные по-настоящему это оценят. Своевременный личный совет поможет улучшить отношения. На работе может произойти что-то по-настоящему хорошее, если вы найдете силы поздороваться даже с тем, кто относится к вам негативно. В этот день вы можете получить много интересных приглашений и даже неожиданный подарок.

Гороскоп на завтра - Лев

Вы выздоровеете после продолжительной болезни, но вам стоит избегать эгоистичных и вспыльчивых людей, поскольку их поведение может создать напряжение и обострить ваше состояние. Тем, кто женат, в этот день, возможно, придется потратить значительную сумму на образование детей. В то же время вы сможете рассчитаться с давними семейными долгами. В отношениях возможны недоразумения - вас могут неправильно понять или не услышать. Лекции и семинары, которые вы посетите, подарят новые идеи для развития. Несмотря на напряженный график, вам все же удастся найти немного времени для себя и посвятить его творчеству.

Гороскоп на завтра - Дева

Поддерживайте свое психическое здоровье - это необходимое условие для внутреннего равновесия и духовного развития. Инвестиции, сделанные сейчас, имеют потенциал укрепить вашу финансовую стабильность и обеспечить дальнейшее благополучие. Ваш супруг или супруга проявит заботу, хотя вмешательство их родственников может немного испортить настроение и даже выбить из равновесия. Вы сможете достичь поставленных целей благодаря выдержке и настойчивости. В отношениях назрел серьезный разговор. В течение дня возможно раздражение из-за эмоционального напряжения, поэтому важно заботиться о себе и избегать лишних стрессов.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Вы получите важную поддержку или мудрый совет от человека, которому доверяете - это принесет внутреннее спокойствие. Возможна внезапная финансовая прибыль, которая поможет закрыть неотложные расходы и немного расслабиться. Ваше хорошее настроение и остроумие положительно повлияют на атмосферу вокруг. Стоит запланировать приятный, романтический вечер, но будьте осторожны с совместными делами или партнерствами, аде есть большой риск, что кто-то будет пытаться получить выгоду за ваш счет. В отношениях может возникнуть напряжение, поскольку партнер требует больше внимания, а вы не сможете этого дать, что его расстроит. Однако позже между вами вернутся теплые чувства.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Вы будете эмоционально уязвимыми, поэтому избегайте конфликтов. Финансовая ситуация улучшится. Приятные новости поднимут настроение семье. Вы можете не выполнить обещание, что расстроит партнера. На работе возможны премия или повышение. Есть риск "залипнуть" в телефон и забыть о делах. В отношениях проявляйте нежность, чтобы избежать дискомфорта.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Будьте оптимистичны - позитивный настрой поможет реализовать желания. Если имеете долги перед родственником, лучше вернуть их в этот день, чтобы избежать проблем. Рассчитывайте на поддержку друзей. В отношениях будет царить гармония и романтика. На работе ваши идеи и энергия принесут успех. Путешествия в этот день нежелательны. Партнер может сделать вам приятный подарок.

Гороскоп на завтра - Козерог

Лучший день для перезагрузки и укрепления здоровья. Возможен стресс из-за мелких дел дома, поэтому прислушивайтесь к советам других. Уровень энергии высокий. Ваши способности к обучению в этот день особенно сильны. Отдаляйтесь от людей, занимайтесь любимыми делами - это принесет положительные изменения. Вас ждет день, полный любви и романтики с партнером.

Гороскоп на завтра - Водолей

Поддержка влиятельных людей улучшит ваш моральный дух. Возможны новые финансовые предложения - взвесьте все "за" и "против". Контролируйте слова, чтобы не потерять самообладание. День обещает успех в любви и хороший отдых. Есть время для любимых дел и общения. Невинные поступки партнера сделают день особенным.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваш разум открыт для хорошего. Возможен неожиданный возврат долга. День в целом благоприятный, но осторожно с людьми, которым доверяете. Покажите любовь маленькими жестами. Успех будет, если действовать шаг за шагом. Забота о себе принесет удовольствие. Любовь партнера поможет забыть трудности.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гарантии будут после: США требуют от Украины сначала договориться с РФ - Politico

Гарантии будут после: США требуют от Украины сначала договориться с РФ - Politico

06:55Мир
Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

02:06Украина
Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

00:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарования

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Последние новости

06:55

Гарантии будут после: США требуют от Украины сначала договориться с РФ - Politico

06:10

Зачем россияне слили разговор Виткофа и Ушакова или сможет ли Путин сорвать переговоры?мнение

05:58

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

05:37

Здоровье на десятилетия вперед: что делать в 30, чтобы чувствовать себя молодым в 70

04:58

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалкахТрампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках
04:15

Путинистам Киркорову и Баскову высказали правду о войне — детали

03:12

Как нарядить ёлку красиво: ловушки, в которые попадаются даже опытные декораторы

02:40

Учёные потрясли мир сенсацией: темную материю удалось зафиксировать впервые

02:06

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

Реклама
01:30

Криштиану Роналду выбрал для свадьбы символическое место

00:52

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

26 ноября, среда
23:59

Российский телеведущий принял решение умирать от рака

23:55

Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

23:35

Страховой стаж под угрозой: названо главное условие для трудовых книжек

23:28

Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

23:13

Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

22:52

Динамо сыграет против Омонии без ключевых игроков - кто не поможет команде

22:40

"У нее проблемы": мама предательницы Наташи Королевой рассказала правду о дочери

22:37

"Не будет шанса на выживание": названа главная опасность "мирного плана" США

22:15

Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

Реклама
22:14

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известноВидео

22:05

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

21:59

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминанийВидео

21:33

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:31

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

21:06

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:05

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

21:01

Силы ВСУ могут разместить в одной из стран НАТО: неожиданный прогноз

21:00

Могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе - священник расставил точки над "і"Видео

20:57

"Я сдохла": Седокова устроила показательную истерику на камеру

20:43

От мороза до +20: какой будет погода в ближайшее время

20:19

Раскрыт секрет экономии на отоплении: все дело в простой хитрости с радиаторомВидео

20:13

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

19:59

Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать с орехом до наступления морозовВидео

19:48

"Я не сомневаюсь": раскрыто, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

19:21

Партия "ЕС" выступила против ЕС: у Порошенко Евросоюз назвали угрозой государственному суверенитету Украины

19:19

Не на Крещение: как и когда на самом деле Леся Украинка заболела туберкулезомВидео

19:11

Мир "в обмен" на территории: Украина определила "красные линии" для переговоров

19:10

"Пленки Ушакова": кто слил разговормнение

18:57

"Мой муж с другой женщиной": Денисенко сделала откровение о браке с Фединчиком

Реклама
18:57

До 10 часов без электричества: новый график отключения света на 27 ноября

18:46

Регион в опасности, РФ стягивает силы на Днепропетровское направление - военный

18:43

"Не сталкивались с таким с 2022 года": офицер раскрыл детали боев за Покровск

18:27

Переговоры Зеленского с Трампом: в ОП назвали главные "чувствительные вопросы"

18:25

"Трампу фиолетово на Украину": дипломат назвал истинную причину появления "плана мира"

18:01

Гороскоп на Рождество 2025: что ждет знаков зодиака в праздничный день

17:41

Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель

17:23

"Не может быть речи": в РФ нагло ответили на вопрос об уступках на переговорах

17:06

"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

17:00

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствияФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять