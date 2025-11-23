Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-nedelyu-s-24-po-30-noyabrya-telcam-neudacha-devam-vstrecha-10718048.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю - Овен

Карта Таро для Овнов на эту неделю: Двойка Мечей

Значение: Двойка Мечей - это выбор, который вы откладывали, избегали или считали, что его может сделать кто-то другой. Пришло время перечислить их, посмотреть на них, поразмышлять над ними и принять решение самостоятельно!

Посмотрите на те области, в которых вы чувствуете себя в неопределенности, разочарованы или сдерживаетесь. Сделайте свежий выбор в каждой из них, который, по крайней мере, откроет новый шаг. Свежая энергия быстро вольется в вас и поможет перейти к следующему этапу.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Пятерка Кубков

Значение: Пятерка Кубков говорит о том, что надежда, которую вы питали, недавно рухнула, и вы расстроились из-за этой потери или неудачи. Отбросьте эти чувства в сторону и сделайте что-то активное и, возможно, смелое, чтобы заменить, починить или восстановить эту возможность чем-то другим, в идеале - чем-то лучшим.

Докажите себе, что если вас ударили, то вы не останетесь в проигрыше, а вернетесь более сильным. Это восстановит ваш позитивный настрой и привнесет что-то новое в вашу сферу.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Девятка Мечей

Значение: Девятка Мечей говорит о том, что в последнее время дела переполняют вас и берут верх. Вы мыслите так остро и быстро, что если на вас обрушится лавина новых требований или информации, вы можете быстро пойти ко дну.

Поднимитесь на воздух. Прежде всего, выложите все начистоту. Найдите доверенное лицо и расскажите ему обо всем. Отсеивайте то, что не имеет значения или уладится само собой. Составьте список оставшихся приоритетов и займитесь ими. Вы можете сделать это.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Королева мечей

Значение: Королева мечей говорит о том, что у вас в планах или впереди крупный проект, и вы занимались его реализацией. Однако жизнь стала напряженной, и дело несколько застопорилось.

Пора снова садиться на лошадь! Этот проект не завершится сам собой. Вам придется потрудиться. Сядьте и составьте новое расписание, учитывающее изменения в вашей сфере, сделайте его пошаговым и выполнимым, запланируйте лакомства и перерывы... и возвращайтесь к нему. Это того стоит.

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Король Жезлов

Значение: Король Жезлов - это цель и амбиции, осознание того, чего именно вы стремитесь достичь и что для вас наиболее значимо.

Не дрейфьте, не будьте расплывчато амбициозны. Сосредоточьтесь на чем-то значимом и разработайте план действий, который позволит вам в декабре и 2026 году работать на полную катушку. Это может быть творчество, путешествия, карьера, образование или образ жизни. Это будет вдохновляюще. Позвольте своему сердцу вести вас.

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Иерофант

Значение: Иерофант - это гуру, лидер, мудрый и мудрый советчик, и это именно тот, кого вы ищете. Иногда вы можете наматывать круги в Google, а искусственный интеллект не "понимает" вас.

Ваша ситуация сложна и имеет множество побочных эффектов, поэтому вы хотите встретиться лицом к лицу с человеком, погруженным в эту область, который сможет дать вам правильное руководство к действию. Как только вы получите эту книгу, вы сможете действовать. Поэтому потратьте время на получение правильного совета, и ваши действия окупятся.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Восьмерка Мечей

Значение: Восьмерка Мечей в последнее время завела вас в тупик, и вы не хотели общаться с нужным человеком/людьми, чтобы разрешить эту проблему, потому что слишком долго представляли и предполагали, что они скажут или сделают.

Пришло время узнать. Перестаньте считать, что вы знаете, потому что вы не знаете. Сделайте глубокий вдох и начните диалог, который вам необходим. Ведите его в спокойном темпе и стремитесь понять, прежде чем предлагать решения. Вы можете это сделать!

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Луна

Значение: Луна показывает, что вы находитесь в неопределенном положении, потому что ключевые вопросы остаются без ответа. Вы не можете справиться с тем, чего еще не понимаете. Поэтому получите ответы.

Поработайте с кем-нибудь, чтобы выявить, уточнить и прояснить ключевые вопросы, затем разберите, как и где вы найдете ответы, а затем отправляйтесь на выполнение своей миссии. Это избавит вас от стольких проблем и путаницы. Настоящее облегчение.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Рыцарь Монет

Значение: Рыцарь Монет намекает на то, что список ваших дел довольно длинный, и он постоянно растет, а вы все равно делаете все, что угодно, вместо того чтобы взяться за дело... Стрелец! Каждый день выделяйте время для того, чтобы справиться с делами, задачами и необходимыми шагами, которые ждут вашего внимания.

Разбейте все это на части и распределите по времени, а затем строго следите за тем, чтобы выполнить все, что указано в списке. Здесь нет коротких путей. А вознаграждение за прохождение через все это все равно стоит того, ведь вы делаете все это не зря. Не позволяйте отвлечься и подорвать ваши усилия.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Повешенный

Значение: Повешенный говорит о том, что вам необходимо обновить, модернизировать или перестроить свою жизнь, и нельзя двигаться вперед, пока вы не проглотите эту пулю. Мы все ненавидим изменения в процессах и изучение новых технологий. Но... теперь это часть жизни.

Получите хороший совет, найдите приятеля, который любит эти вещи, выделите время, играйте и практикуйтесь. Вы так умны и целеустремленны, что разберетесь с этим гораздо быстрее, чем думаете!

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Восьмерка Кубков

Значение: Восьмерка Кубков просит вас просмотреть свой ноутбук, телефон, подписки, приложения, рассылки и счета, чтобы выявить то, на что вы тратите время, деньги и энергию, и что теперь не нужно.

Обещаю, вы обнаружите несколько драгоценных камней и вернете в свою повседневную жизнь столь необходимые время и деньги. Это стоит сделать. Избавьтесь от всего, что не соответствует первоначальному замыслу или цели, ради которой вы это затеяли. Избавьтесь. Будьте безжалостны.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Семерка Монет

Значение: Семерка монет показывает, что вы замечаете, что некоторые вещи, которые вы используете для того, чтобы жить, уже не работают так, как раньше, или нуждаются в ремонте, или вообще отжили свой век!

У всего есть свой срок службы. Все работает или изнашивается. Составьте список того, что подходит к концу своего цикла. Расставьте приоритеты: что нужно срочно и важно. Распланируйте, что нужно инвестировать или откладывать, и составьте план на 2026 год. Приведите все в порядок и почувствуйте себя хозяином положения.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред