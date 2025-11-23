Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

Сергей Кущ
23 ноября 2025, 10:06
2173
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

  • У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  • Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю - Овен

Карта Таро для Овнов на эту неделю: Двойка Мечей

Значение: Двойка Мечей - это выбор, который вы откладывали, избегали или считали, что его может сделать кто-то другой. Пришло время перечислить их, посмотреть на них, поразмышлять над ними и принять решение самостоятельно!

Посмотрите на те области, в которых вы чувствуете себя в неопределенности, разочарованы или сдерживаетесь. Сделайте свежий выбор в каждой из них, который, по крайней мере, откроет новый шаг. Свежая энергия быстро вольется в вас и поможет перейти к следующему этапу.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Пятерка Кубков

Значение: Пятерка Кубков говорит о том, что надежда, которую вы питали, недавно рухнула, и вы расстроились из-за этой потери или неудачи. Отбросьте эти чувства в сторону и сделайте что-то активное и, возможно, смелое, чтобы заменить, починить или восстановить эту возможность чем-то другим, в идеале - чем-то лучшим.

Докажите себе, что если вас ударили, то вы не останетесь в проигрыше, а вернетесь более сильным. Это восстановит ваш позитивный настрой и привнесет что-то новое в вашу сферу.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Девятка Мечей

Значение: Девятка Мечей говорит о том, что в последнее время дела переполняют вас и берут верх. Вы мыслите так остро и быстро, что если на вас обрушится лавина новых требований или информации, вы можете быстро пойти ко дну.

Поднимитесь на воздух. Прежде всего, выложите все начистоту. Найдите доверенное лицо и расскажите ему обо всем. Отсеивайте то, что не имеет значения или уладится само собой. Составьте список оставшихся приоритетов и займитесь ими. Вы можете сделать это.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Королева мечей

Значение: Королева мечей говорит о том, что у вас в планах или впереди крупный проект, и вы занимались его реализацией. Однако жизнь стала напряженной, и дело несколько застопорилось.

Пора снова садиться на лошадь! Этот проект не завершится сам собой. Вам придется потрудиться. Сядьте и составьте новое расписание, учитывающее изменения в вашей сфере, сделайте его пошаговым и выполнимым, запланируйте лакомства и перерывы... и возвращайтесь к нему. Это того стоит.

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Король Жезлов

Значение: Король Жезлов - это цель и амбиции, осознание того, чего именно вы стремитесь достичь и что для вас наиболее значимо.

Не дрейфьте, не будьте расплывчато амбициозны. Сосредоточьтесь на чем-то значимом и разработайте план действий, который позволит вам в декабре и 2026 году работать на полную катушку. Это может быть творчество, путешествия, карьера, образование или образ жизни. Это будет вдохновляюще. Позвольте своему сердцу вести вас.

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Иерофант

Значение: Иерофант - это гуру, лидер, мудрый и мудрый советчик, и это именно тот, кого вы ищете. Иногда вы можете наматывать круги в Google, а искусственный интеллект не "понимает" вас.

Ваша ситуация сложна и имеет множество побочных эффектов, поэтому вы хотите встретиться лицом к лицу с человеком, погруженным в эту область, который сможет дать вам правильное руководство к действию. Как только вы получите эту книгу, вы сможете действовать. Поэтому потратьте время на получение правильного совета, и ваши действия окупятся.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Восьмерка Мечей

Значение: Восьмерка Мечей в последнее время завела вас в тупик, и вы не хотели общаться с нужным человеком/людьми, чтобы разрешить эту проблему, потому что слишком долго представляли и предполагали, что они скажут или сделают.

Пришло время узнать. Перестаньте считать, что вы знаете, потому что вы не знаете. Сделайте глубокий вдох и начните диалог, который вам необходим. Ведите его в спокойном темпе и стремитесь понять, прежде чем предлагать решения. Вы можете это сделать!

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Луна

Значение: Луна показывает, что вы находитесь в неопределенном положении, потому что ключевые вопросы остаются без ответа. Вы не можете справиться с тем, чего еще не понимаете. Поэтому получите ответы.

Поработайте с кем-нибудь, чтобы выявить, уточнить и прояснить ключевые вопросы, затем разберите, как и где вы найдете ответы, а затем отправляйтесь на выполнение своей миссии. Это избавит вас от стольких проблем и путаницы. Настоящее облегчение.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Рыцарь Монет

Значение: Рыцарь Монет намекает на то, что список ваших дел довольно длинный, и он постоянно растет, а вы все равно делаете все, что угодно, вместо того чтобы взяться за дело... Стрелец! Каждый день выделяйте время для того, чтобы справиться с делами, задачами и необходимыми шагами, которые ждут вашего внимания.

Разбейте все это на части и распределите по времени, а затем строго следите за тем, чтобы выполнить все, что указано в списке. Здесь нет коротких путей. А вознаграждение за прохождение через все это все равно стоит того, ведь вы делаете все это не зря. Не позволяйте отвлечься и подорвать ваши усилия.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Повешенный

Значение: Повешенный говорит о том, что вам необходимо обновить, модернизировать или перестроить свою жизнь, и нельзя двигаться вперед, пока вы не проглотите эту пулю. Мы все ненавидим изменения в процессах и изучение новых технологий. Но... теперь это часть жизни.

Получите хороший совет, найдите приятеля, который любит эти вещи, выделите время, играйте и практикуйтесь. Вы так умны и целеустремленны, что разберетесь с этим гораздо быстрее, чем думаете!

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Восьмерка Кубков

Значение: Восьмерка Кубков просит вас просмотреть свой ноутбук, телефон, подписки, приложения, рассылки и счета, чтобы выявить то, на что вы тратите время, деньги и энергию, и что теперь не нужно.

Обещаю, вы обнаружите несколько драгоценных камней и вернете в свою повседневную жизнь столь необходимые время и деньги. Это стоит сделать. Избавьтесь от всего, что не соответствует первоначальному замыслу или цели, ради которой вы это затеяли. Избавьтесь. Будьте безжалостны.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Семерка Монет

Значение: Семерка монет показывает, что вы замечаете, что некоторые вещи, которые вы используете для того, чтобы жить, уже не работают так, как раньше, или нуждаются в ремонте, или вообще отжили свой век!

У всего есть свой срок службы. Все работает или изнашивается. Составьте список того, что подходит к концу своего цикла. Расставьте приоритеты: что нужно срочно и важно. Распланируйте, что нужно инвестировать или откладывать, и составьте план на 2026 год. Приведите все в порядок и почувствуйте себя хозяином положения.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

знаки зодиака гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы гороскоп Таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

15:04Война
Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

14:01Война
Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

13:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Последние новости

15:04

План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

14:56

Как выглядеть элегантно даже в холодные дни: лайфхаки от стилиста

14:31

Как киевская княжна изменила Францию: история, которую не рассказывают в школе

14:07

Женщина купила щенка мелкой породы, но собака выросла до гигантских размеров

14:01

Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
14:00

Одиночество как суперсила: почему мозг нуждается в тишине

13:50

Как вырастить огромный чеснок: советы, которые помогут получить богатый урожай

13:37

Анималистика возвращается: в 2026 зебра и жираф станут не менее популярными, чем леопард

13:15

"То, что останется навсегда": Дзидзьо высказался о смерти Лесика

Реклама
13:15

Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

13:04

"Это отвратительно, невыносимо": американцы требуют немедленного импичмента Трампа

13:00

Почему советские врачи назначали пить кефир в 21:00: секрет раскрытВидео

12:41

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

12:11

ВСУ сорвали планы оккупантов, проведены зачистки в Покровске - ДШВВидео

12:11

"Я сказал да": MELOVIN на Майдане обручился и поцеловался с военнымФото

12:00

"Не инициатива США": Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны

11:37

Стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины – ГПСУ

11:36

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

11:02

В Украину мчится волна похолодания: названы даты сильных снегопадов

10:26

Почему 24 ноября нельзя заниматься домашними делами: какой церковный праздник

Реклама
10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 ноября (обновляется)

10:22

"Обменять, "признать": вижу, за войну мы забыли ряд базовых вещеймнение

10:06

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

09:44

Мы сейчас находимся в двух метрах от окончания войны - Келлог

09:34

Перебои с теплом и светом: энергетика РФ под массированной атакой дроновВидео

09:24

Гороскоп на завтра 24 ноября: Близнецам - череда ссор, Львам - неожиданность

08:52

Гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября: Льву поможет друг, Козерогам - давление

08:46

WP узнала, что мирный план предусматривает передачу Украине Tomahawk

08:45

Отключение света в Украине — графики на 23 ноября (обновляется)

08:38

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:28

Дом в огне, много пострадавших: табуны Шахедов атаковали ДнепрВидео

05:45

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

04:32

Стоит ли снижать давление в зимних шинах - эксперты назвали оптимальные значения

03:30

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

02:30

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

01:30

Как сохранить холодильник во время отключений света: действенные способы

00:46

В недрах Земли нашли невероятное: учёные раскрыли появление гигантские структур

22 ноября, суббота
23:24

Угроза валютного шторма: названы сроки, когда доллар может резко подскочить

22:44

На оккупированном Донбассе блэкаут: неизвестные дроны устроили огненную ночьВидео

22:28

"Скоро буду": Пугачева показала, как гуляет в одиночестве

Реклама
22:25

Единицы знают о хитрости с радиатором отопления: экономия ощущается моментально

21:41

Лидеры ЕС отвергли план Трампа и направили США контрпредложение - Der Spiegel

21:29

Ротару вышла на связь и порадовала украинцев

21:22

Мирный план США по Украине могут изменить: важные заявления Трампа и Макрона

20:18

"Это грабеж, никакого компромисса": раскрыт худший сценарий мирного соглашения

20:00

Без России не обошлось: куда исчезли останки Владимира Великого и княгини ОльгиВидео

19:41

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

19:35

Впечатляющая операция: ССО впервые в истории сбили вражеский вертолет дроном в воздухе

19:28

Безоружных военных расстреляли из автомата: россияне казнили пленных бойцов ВСУ

19:10

Подпишет ли Украина соглашение Трампа?мнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяАни Лорак
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять