Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Быкам - завал, Тиграм нужен отдых

Сергей Кущ
28 января 2026, 10:26
120
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 29 января.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит составить семейный бюджет

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Сегодня удачный день для всего, что вам нравится. Это может быть что-то простое, например, обильный вкусный завтрак и веселье с домашними животными. Также сегодня удачный день для путешествий. Даже уборка в доме может поднять вам настроение. Приведите в порядок шкафы и раздайте вещи, которые вам больше не нужны.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Сегодня вы можете быть очень заняты. Небольшое событие может вызвать реакцию, которая покажется совершенно несоразмерной. Тщательно обдумайте все варианты, прежде чем действовать. Ваша очаровательная и чувственная манера привлекает многих поклонников и может привести к романтической встрече. Потратьте время на то, чтобы сделать свой дом более уютным и гостеприимным.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Сегодня окружающие будут очень благодарны вам за вашу поддержку. Сбавьте темп — возможно, вам нужно немного отдохнуть. Дополнительный стресс может вызвать бурные эмоции, и вы можете сказать что-то, о чем позже пожалеете. Чем более уравновешенным вы будете себя чувствовать, тем лучше пройдет ваш день.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Сегодня может быть очень удачный день для любви и романтики. Близость растет благодаря всевозможным внимательным прикосновениям. Все, что дает другому утешение и удовольствие, может выразить более глубокие чувства и обогатить отношения. Оденьтесь как можно лучше и наслаждайтесь сегодняшним днем. Дайте людям понять, как сильно вы их цените.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Сегодня говорите о своих потребностях. Споры могут показать вам, где нарушен баланс. Не ожидайте совершенства. Вы все равно можете иметь счастливую жизнь и хорошие отношения, даже если все не так, как вы надеялись. Семейные обязанности могут принести важные уроки.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Из-за того, что вокруг так много происходит, вы можете чувствовать себя довольно капризным, даже если вокруг вас много веселья и хорошего настроения. Найдите время, чтобы побаловать себя сегодня. Сделайте хотя бы одну приятную вещь только для себя, а не для кого-то другого. Посещение друзей доставит вам большое удовольствие.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Сегодняшняя энергия может сделать вас максимально энергичным. Даже если некоторые сферы вашей жизни ограничены или требуют дополнительной дисциплины, вы можете быть лучшим лидером или командным игроком. Будьте внимательны к политическим тенденциям вокруг вас и особенно следите за тем, как люди используют свое влияние для продвижения своих интересов.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Проблемы можно решить, проведя дополнительные исследования, наладив связи в Интернете и будучи открытым для идей извне. Ваши планы или рабочие задания должны пройти гладко. Игнорируйте ненужные негативные комментарии. Не все так же оригинальны и любят свободу, как вы. Для достижения лучших результатов больше слушайте, чем говорите.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Не попадайтесь в ловушку, полагая, что если бы вы могли изменить любимого человека, ваши отношения стали бы лучше. Люди редко меняются в корне. Оставаться с кем-то, полагая, что он изменится, может быть проявлением самообмана. Открыто говорите о том, что вы думаете и в чем нуждаетесь.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

День может начаться с напряженной ситуации, требующей внимания. Если вы зайдете слишком далеко, то можете оказаться в ситуации, когда вам придется искажать правду, чтобы скрыть нанесенный ущерб. Хотя иногда вам может сойти с рук некоторое количество обмана, сегодня это не лучший путь.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Вы будете меньше нервничать, если будете подходить к жизни с благодарностью за все, что вам дается. Старайтесь реалистично относиться к сложным отношениям. Лучше продолжать разговор, а не обвинять и не чувствовать себя виноватым. Лучше всего придерживаться подхода "живи и давай жить другим".

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Все начинает складываться и создает условия для вашего большого шага. Вы можете обрести уверенность, необходимую для того, чтобы говорить о своих чувствах. Важно обсудить любую идею, ее положительный и отрицательный потенциал, чтобы принять наиболее обоснованное решение.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
4-летняя девочка потеряла маму и чуть не сгорела: последствия удара по Киевщине

4-летняя девочка потеряла маму и чуть не сгорела: последствия удара по Киевщине

11:24Украина
Не вывод войск из Донбасса: СМИ узнали, чего от Украины требуют США

Не вывод войск из Донбасса: СМИ узнали, чего от Украины требуют США

09:52Война
"Прилет" в 17-этажку, разбитые авто и жертвы: последствия ночной атаки на Киев и область

"Прилет" в 17-этажку, разбитые авто и жертвы: последствия ночной атаки на Киев и область

09:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Последние новости

11:35

Там холодно, шумно и неудобно: стюардесса назвала самые неудачные места в самолёте

11:24

4-летняя девочка потеряла маму и чуть не сгорела: последствия удара по Киевщине

11:00

После поджога пропал свет: партизаны провели успешную диверсию в Удмуртии

10:58

Донбасс – лишь первый шаг: в ISW назвали истинные стратегические цели Кремля

10:34

Пенсия в 50 лет и доплата в 1000 гривен: кто из украинцев получит "бонус"

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться УкраинеОтключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине
10:26

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Быкам - завал, Тиграм нужен отдых

10:10

Баклажка - неправильно: как 5-литровую бутылку называть на украинском

09:52

Не вывод войск из Донбасса: СМИ узнали, чего от Украины требуют США

09:49

Не только территории: более широкий контекст переговоров в Абу-Дабимнение

Реклама
09:34

"Прилет" в 17-этажку, разбитые авто и жертвы: последствия ночной атаки на Киев и областьФото

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

09:05

Испытания позади: у трех знаков зодиака жизнь пойдёт в гору к концу февраля 2026

09:01

Теряет людей быстрее, чем любая армия за 80 лет: во что обходится РФ война в Украине

08:47

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

08:43

В небе взрывы и вспышки, ПВО врага промахнулась: РФ атаковали две волны дронов

08:36

Мини-Хардкисс: Юлия Санина показала, как теперь выглядит ее 10-летний сын

08:17

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

В некоторых областях Украины перестали действовать графики отключений - причина

07:46

Новая болезнь после госпитализации: Елена Мозговая рассказала о своем состоянии

07:37

Вторая ночь под ударами: РФ атаковала жилые дома и монастырь в Одессе, есть пострадавшие

Реклама
06:48

РФ атаковала Запорожье, Киевщину, Кривой Рог: есть разрушения, жертвы и раненыеФото

06:10

Почему в Китае начались массовые чистки армейской верхушкимнение

05:47

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

05:13

Как понять, что отношениям пришел конец: 6 тревожных звоночков

04:30

Удача берет курс на них: три знака зодиака вступают в эру феерического изобилия

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с сумками за 71 секунду

03:31

Как сделать уютный дом без больших денег: ошибки, которые выдают дешевый ремонтВидео

03:02

Семья взяла ретривера щенком, но через 7 месяцев он поразил своим весом

02:35

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

02:05

Неожиданный признак деменции: что большинство людей ошибочно игнорирует

01:20

В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

01:04

"На меня кричал: "Ты не понимаешь": невеста Кулебы рассказала о его эмоциональном звонке

00:28

"Лучшее, что может быть в жизни": победительница "Холостяка" раскрыла пол ребенка

00:26

Более миллиона уничтоженных и раненых: раскрыты катастрофические потери РФ

27 января, вторник
23:40

Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

23:19

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

22:34

Почти никто не знает: скрытая функция обычного прибора на кухне меняет все

22:05

Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 28 января

22:03

Света не будет до 9,5 часов: графики отключений для Львова и области на 28 января

21:34

Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненыеФотоВидео

Реклама
21:29

Ученые перевели Часы Судного дня: человечество ближе к "катастрофе"

21:27

Когда не будет света в Запорожье и области 28 января - обновленные графики отключений

21:26

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал РусьВидео

20:30

РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

20:27

Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

20:18

В Киеве разоблачена международная сеть колл-центров: подозреваемые обманули тысячи граждан Турции и ЕС

20:14

Когда для Киева восстановят графики отключений света и какими они будут – КГВАВидео

20:10

Жизнь трех знаков зодиака круто изменится - кому 2026 год подарит счастьеВидео

19:43

Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

19:39

Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять