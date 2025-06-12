Клубничное полнолуние дарит новое начало: судьба каких 2 знаков изменится навсегда

Два представителя зодиакального круга выйдут из этого лунного цикла более сильными, мудрыми и духовно обновленными.

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Почему Близнецы и Стрельцы на пороге новой жизни / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что шепчут звезды:

У Близнецов ожидается период переосмысления личности и целей

Стрельцы почувствуют толчок к трансформации в важных сферах

Клубничное полнолуние, которое произошло 11 июня 2025 года около 10:00 по киевскому времени, несет мощный импульс для трансформаций в жизни двух знаков зодиака. Как пишет Главред со ссылкой на со ссылкой на Collective World, этот космический момент может стать настоящей точкой перезагрузки - периодом перемен, озарений и нового старта.

Близнецы

Для представителей этого знака наступает период прозрений и внутренних открытий. Полнолуние выступит как усилитель самоосознания: Близнецы вдруг четко увидят, что им мешает развиваться, какие отношения или дела потеряли актуальность.

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Это благоприятное время, чтобы закрыть двери прошлого и осознанно перейти к новому этапу. Изменения коснутся глубоких личностных уровней - самооценки, ментального состояния, внутренней силы. Близнецы смогут по-настоящему заглянуть внутрь себя и найти то, что давно было скрыто от них.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Этот знак зодиака почувствует Клубничное полнолуние на эмоциональном и материальном уровне. Стрельцам придется пересмотреть свои ценности - как в отношениях, так и в вопросах финансов. Лунная энергия подтолкнет их отказаться от избыточного, от устаревших привязанностей и убеждений.

Этот астрологический период может принести новые источники дохода, а также глубокое внутреннее исцеление. Стрельцы получат шанс восстановить внутренний баланс и найти новую опору в себе.

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