Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Клубничное полнолуние дарит новое начало: судьба каких 2 знаков изменится навсегда

Даяна Швец
12 июня 2025, 03:20
14
Два представителя зодиакального круга выйдут из этого лунного цикла более сильными, мудрыми и духовно обновленными.
луна, знаки зодиака, гороскоп
Почему Близнецы и Стрельцы на пороге новой жизни / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что шепчут звезды:

  • У Близнецов ожидается период переосмысления личности и целей
  • Стрельцы почувствуют толчок к трансформации в важных сферах

Клубничное полнолуние, которое произошло 11 июня 2025 года около 10:00 по киевскому времени, несет мощный импульс для трансформаций в жизни двух знаков зодиака. Как пишет Главред со ссылкой на со ссылкой на Collective World, этот космический момент может стать настоящей точкой перезагрузки - периодом перемен, озарений и нового старта.

Близнецы

Для представителей этого знака наступает период прозрений и внутренних открытий. Полнолуние выступит как усилитель самоосознания: Близнецы вдруг четко увидят, что им мешает развиваться, какие отношения или дела потеряли актуальность.

видео дня

Это благоприятное время, чтобы закрыть двери прошлого и осознанно перейти к новому этапу. Изменения коснутся глубоких личностных уровней - самооценки, ментального состояния, внутренней силы. Близнецы смогут по-настоящему заглянуть внутрь себя и найти то, что давно было скрыто от них.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Этот знак зодиака почувствует Клубничное полнолуние на эмоциональном и материальном уровне. Стрельцам придется пересмотреть свои ценности - как в отношениях, так и в вопросах финансов. Лунная энергия подтолкнет их отказаться от избыточного, от устаревших привязанностей и убеждений.

Этот астрологический период может принести новые источники дохода, а также глубокое внутреннее исцеление. Стрельцы получат шанс восстановить внутренний баланс и найти новую опору в себе.

Также ранее рассказывалось, какие 5 знаков найдут летом любовь.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Близнецы астролог гороскоп знаки зодиака Стрелец астрология полнолуние астрологический прогноз гороскоп Стрелец гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский выступил с громким заявлением о ценности жизни украинцев: что сказал

Зеленский выступил с громким заявлением о ценности жизни украинцев: что сказал

01:19Война
Экономика Украины может обогнать российскую: в США назвали условие

Экономика Украины может обогнать российскую: в США назвали условие

00:28Мир
РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности

РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности

22:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

Предательница Ани Лорак отменила концерты в РФ - что случилось

Предательница Ани Лорак отменила концерты в РФ - что случилось

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 12 июня: Драконам - жертвы, Петухам - борьба

Китайский гороскоп на завтра 12 июня: Драконам - жертвы, Петухам - борьба

Последние новости

04:00

Будут свежими и чистыми: эксперты призвали замочить шторы в одном средстве

03:20

Клубничное полнолуние дарит новое начало: судьба каких 2 знаков изменится навсегда

02:51

Нужно ли восстанавливать Донбасс: экономист спрогнозировал судьбу регионаВидео

02:12

Когда рождаются настоящие гении: 4 магические даты

01:30

Тяжелобольная Селин Дион дала жару в Лас-ВегасеВидео

Украинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-мУкраинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-м
01:19

Зеленский выступил с громким заявлением о ценности жизни украинцев: что сказал

00:28

Экономика Украины может обогнать российскую: в США назвали условие

11 июня, среда
23:41

"Друг" Путина пообещал помочь Украине: что известно

23:21

"Придется выбирать между плохим и очень плохим": Россию ждут серьезные проблемыВидео

Реклама
23:03

Расставание Кэти Перри и Орландо Блума - инсайдеры раскрыли новые детали

22:56

РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности

22:30

Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

22:03

После недавней госпитализации: Надя Дорофеева рассказала о своем состоянии

21:41

"Не хватает слов": умер основатель легендарной группы The Beach Boys

21:29

Стали известны реальные планы Путина на Одессу - Россия в Молдове не остановитсяВидео

21:26

Редкие и загадочные: найдены самые короткие фамилии в Украине

21:25

Будут ли выключать связь во время обстрелов: нардеп расставил все точки над "і"

21:24

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

20:37

Удар по кошельку: в Украине резко "подскочили" тарифы на коммуналку

20:26

Украина разрабатывает уникальное оружие для защиты энергетики - детали от Зеленского

Реклама
20:17

Какие собаки самые спокойные: названы 10 "тихих" пород

20:16

Повысят ли с 1 июля штрафы за нарушение ПДД: четкий ответ полиции

19:50

Почему удар по Лавре или Софии стал исключительно вопросом временимнение

19:41

Захватить Одессу и выйти на границы других стран: Зеленский назвал "мишень" РФВидео

19:30

В одной из областей Украины ввели графики отключений света: в чем причина

19:20

Зеленский назвал главное условие настоящего мира в Украине

19:10

Кремль испытает НАТО на прочностьмнение

18:54

Мишель и Барак Обама показали семейную идиллию - редкое фото

18:53

Где больше всего витамина С: назван суперполезный овощ

18:51

Драпатый уходит с должности командующего Сухопутных войск и назвал результаты реформ

18:47

Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

18:47

Снизит ли Зеленский призывной возраст до 18 лет: в ОП поделились прогнозом

18:43

Симпатия или хитрый план: Новак сказал, почему Трамп пытается спасти РоссиюВидео

18:16

Начался пожар: в Генштабе подтвердили поражение стратегических целей в тылу РФ

18:03

Плюс 20% до конца года: в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт

17:42

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с женщиной в магазине за 23 сек

17:41

Можно ли верить в Бога, но не ходить в церковь - священник удивил ответомВидео

17:40

Всего один секрет: как приготовить клубничное варенье с целыми ягодами за 5 минутВидео

17:28

Гривня растет: курс евро и доллара резко начал падать

17:08

Вблизи авиабазы: в Энгельсе прогремел громкий взрыв, детали

Реклама
16:59

Авиация ВСУ уничтожила секретный объект РФ на Курщине: СМИ сообщили о потерях

16:52

"Худший сценарий": чем обернется для Украины возвращение в орбиту влияния РФВидео

16:39

Брэд Питт прекращает все отношения со своими двумя детьми - СМИ

16:27

Не США: СМИ выяснили, кто был посредником в скрытых контактах Украины и РФ

16:20

Вышли ли оккупанты на границы Днепропетровщины: в ВСУ сделали важное заявление

16:10

Был под завалами и пел гимн Украины: удивительные кадры спасения в ХарьковеФотоВидео

16:04

Без шуток не обошлось: жених Леси Никитюк показал забавный подарок от ведущей

16:00

"Ничего не получилось": Трамп вышел с заявлением после разговора с Путиным

15:57

В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

15:43

Что означает название "гривня" и откуда слово происходит: что вы не знали о нацвалюте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменскихАни ЛоракВиталий КозловскийКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять