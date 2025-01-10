Когда закончится война в Украине: что задумал Путин для 4 городов страны - прогноз

В этом материале вы узнаете:
- Путин вновь хочет применить Орешник
- Какие города Украины в опасности из-за нового удара РФ
Когда закончится война в Украине хотят знать все, но в ближайшее время этого не произойдет. Таким прогнозом поделаласт с Главредом астролог Ангелина Вакулина.
"Войны будут практически по всему миру , и это время все ближе. Вы помните, я говрила в своих прогнозах ,что будет время когда дома будет спокойнее, чем где либо!", - отметила астролог.
Путин готов применить "Орешник"
По словам астролога, диктатор РФ Владимир Путин готов будет вновь применить Орешник.
"Киев, Днепр, Запорожье, Одесса. Будут обстрелы с жертвами , к сожалению. Не игнорируйте тревоги. Повтор "Орешника" или подобного оружия", - сообщила астролог.
Также астролог Вакулина добавила, что при тревоге обязательно надо идти в укрытия.
"Если тревога застала вас в парках, на детских площадках, пожалуйста идите/ищите/бегите в ближайшее укрытие, будет трагедия связанная с детскими открытыми местами.
Переводите детей в школы с укрытиями. Школы/садики тоже в опасности, показывают карты", - добавила астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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