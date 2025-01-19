Когда закончится война в Украине: год прекращения огня и что будет дальше

В этом материале вы узнаете:
- Что ждет Украину в 2025 году
- Когда ждать окончания войны в Украине
- Какая область Украины может оказаться под обстрелами
Война в Украине и обстрелы будут продолжаться в 2025 году. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, до конца года стоит быть внимательными.
"Война не закончится в 2025 году. Обстрелы ТЭЦ будут продолжаться", - говорит астролог.
Вакулина также отметила, когда прекратятся обстрелы в Украине.
"Не вижу сценария прекращения обстрелов. Не игнорируйте тревоги на этой неделе. Особенно Запорожье. Повышенная опасность", - говорит астролог.
Однако астролог отметила, что "часть Запорожской области в этому году, скорее всего, не освободят".
При этом Вакулина отметила, что захвата новых территорий не будет.
"Днепр и другие регионы и города выстоят", - добавила астролог в своем прогнозе.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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