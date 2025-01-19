Когда закончится война в Украине: год прекращения огня и что будет дальше

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, когда ждать окончания войны в Украине.

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Когда закончится война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото pixabay, Ангелина Вакулина

В этом материале вы узнаете:

Что ждет Украину в 2025 году

Когда ждать окончания войны в Украине

Какая область Украины может оказаться под обстрелами

Война в Украине и обстрелы будут продолжаться в 2025 году. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, до конца года стоит быть внимательными.

"Война не закончится в 2025 году. Обстрелы ТЭЦ будут продолжаться", - говорит астролог.

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Вакулина также отметила, когда прекратятся обстрелы в Украине.

"Не вижу сценария прекращения обстрелов. Не игнорируйте тревоги на этой неделе. Особенно Запорожье. Повышенная опасность", - говорит астролог.

Однако астролог отметила, что "часть Запорожской области в этому году, скорее всего, не освободят".

При этом Вакулина отметила, что захвата новых территорий не будет.

"Днепр и другие регионы и города выстоят", - добавила астролог в своем прогнозе.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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