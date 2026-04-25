Кого ждет очень денежный месяц: гороскоп на май 2026

Анна Ярославская
25 апреля 2026, 19:20обновлено 25 апреля, 20:00
Тема финансов и ценностей пройдет красной нитью через весь май. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на май 2026 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему май станет месяцем важных решений
  • Когда у Овнов откроются новые возможности в работе, бизнесе и заработке
  • Какие перемены ждут в сфере дружбы, отношений и сотрудничества

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Овнов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 мая Овнов ждет полнолуние в восьмом доме финансов. Полнолуние всегда что-то высвечивает, раскрывает важные темы, и его влияние особенно сильно ощущается в первую неделю месяца. Поэтому примерно с 1 по 8 мая у вас будут активно решаться финансовые вопросы.

Это может быть поступление крупной суммы денег, доступ к ресурсам других людей или получение финансовой поддержки. Возможно оформление кредита, страховые выплаты, налоговые вопросы, рефинансирование, гранты на обучение, стипендии или алименты.

Также это может быть помощь инвестора, поддержка для бизнеса, совместный проект или коллаборация, благодаря которой вы получите прибыль. Восьмой дом связан с чужими деньгами: это могут быть доходы партнера, помощь родителей или другие внешние ресурсы.

"Одно можно сказать точно: финансовая тема в начале мая будет для вас очень актуальной", - подчеркнула астролог.

Кроме того, восьмой дом связан с неожиданными расходами. Возможно, понадобятся деньги на решение непредвиденной ситуации.

Кроме того, восьмой дом — это сфера тайн, мистики, психологии и глубокой внутренней трансформации. Вас могут заинтересовать психотерапия, работа с психологом, избавление от зависимостей или проработка внутренних травм.

Также восьмой дом отвечает за интимные отношения и доверие — как финансовое, так и эмоциональное. Тема доверия, ценностей и близости будет особенно важной в первую неделю месяца.

Полнолуние часто раскрывает тайны. То, чего вы раньше не знали, может стать явным, и вам придется принимать важные решения.

4 мая Меркурий переходит во второй дом гороскопа — дом денег, доходов, покупок и ресурсов. Это может принести важную информацию, связанную с работой, зарплатой, новыми поступлениями денег или покупками. Возможны сделки, подписание документов, покупка автомобиля, недвижимости или вещей для дома. А может, вам просто захочется устроить шопинг.

6 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в вашем одиннадцатом доме друзей, окружения, командной работы и социальных связей.

До 16 октября могут происходить серьезные трансформации в отношениях с друзьями, коллегами или в рабочем коллективе. Возможно, вы пересмотрите свое участие в каком-то сообществе или захотите изменить формат взаимодействия с командой.

Плутон также связан с вашим восьмым домом финансов, поэтому финансовые вопросы снова выходят на первый план. В этот период возможны важные разговоры, открытия или изменения условий сотрудничества — как в личных, так и в деловых отношениях.

Первая неделя мая будет очень насыщенной и во многом определит ваши будущие доходы.

знаки зодиака, стихия огонь, знаки огня, гороскоп
Огненные знаки зодиака / Инфографика: Главред

16 мая — новолуние во втором доме денег. Нова Луна всегда приносит новые возможности: новую работу, бизнес-идею, новый источник дохода, заключение сделки или финансовое предложение. Особенно сильным будет период с 16 по 23 мая.

18 мая Меркурий переходит в ваш третий дом — дом общения, контактов, поездок и обучения.

С этого момента у вас станет больше общения, новых знакомств, поездок и обмена информацией. Возможны документы, обучение, семинары, вебинары и полезные знакомства.

19 мая Марс входит во второй дом денег. До этого, с 1 по 19 мая, Марс находился в вашем знаке, давая вам много энергии, активности и стремления действовать.

Первая половина месяца будет очень энергичной: спорт, активные действия, движение к целям.

После 19 мая энергия переключится на деньги, заработок и ресурсы. Это может дать сильную мотивацию зарабатывать, вкладываться в себя, заниматься телом и здоровьем. В то же время возможны импульсивные траты. Будьте осторожнее с расходами после 19 мая, посоветовала астролог.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 мая Венера входит в ваш четвертый дом семьи, дома и внутреннего комфорта. Это очень приятный период для дома. Вас ждут гости, праздники, украшение интерьера, покупка красивых вещей для жилья, хорошие новости в семье.

Возможны переезд, покупка или продажа недвижимости на выгодных условиях. Также это может быть поездка в место, где вы почувствуете себя как дома.

22 мая Солнце переходит в ваш третий дом общения. Если до 20 мая Солнце освещало тему денег, то после 22 мая акцент сместится на переговоры, встречи, обучение, документы и знакомства. Возможны важные контакты, собеседования, экзамены, оформление документов или общение с государственными структурами.

31 мая — второе полнолуние месяца, на этот раз в девятом доме. Этот сектор связан с путешествиями, заграницей, визами, документами, иностранцами, обучением, философией и расширением кругозора.

Это может быть получение визы, оформление загранпаспорта, бронирование поездки, путешествие или знакомство с другой культурой.

Также возможны открытия в сфере знаний, философии или духовного развития. Возможно, вы найдете учителя, новую систему взглядов или просто расширите свои горизонты.

Отдельно стоит отметить влияние Сатурна в знаке Овна. Особенно сильно его почувствуют Овны, у которых Солнце, Луна или асцендент находятся в 9–12 градусах Овна, а также те, кто родился примерно с 30 марта по 2 апреля.

Сатурн будет ставить перед вами серьезные задачи: ответственность, дисциплина, принятие важных решений. Это период взросления, когда придется смотреть на жизнь без иллюзий.

В целом май для Овнов — это месяц ценностей, вашей самооценки, финансов, отношений, талантов и ресурсов. Это время важных финансовых решений, баланса и понимания своей истинной ценности.

Детальный гороскоп для Овнов на май 2026 смотрите на видео:

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

