Кто чаще всего сомневается в жизни: названы четыре знака зодиака

Постоянные размышления о жизни, страх упущенных возможностей и поиск ответов на сложные вопросы - это не просто особенность характера, но и влияние звезд.

Какие знаки зодиака чаще других переживают экзистенциальный кризис

Экзистенциальный кризис — это состояние, когда человек начинает глубоко задумываться о смысле жизни, своем предназначении и правильности выбранного пути. Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака чаще других склонны к таким внутренним поискам из-за своей чувствительности, аналитического мышления или эмоциональной глубины.

Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт назвала четыре знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью находятся на грани экзистенциального кризиса, пишет PureWow.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы — беспокойный народ. Находясь под влиянием планеты коммуникации Меркурия, они склонны быть очень любознательными. Вопрос "Почему?" постоянно возникает в их голове.

"И это не значит, что эти вопросы всегда окрашены экзистенциальной тоской, совсем наоборот. Близнецы часто являются душой компании, поднимая всем настроение. Но когда Близнецы в унынии, им предстоит долгий путь к полному краху. Близнецы — изменчивый знак, и Меркурий — самая гибкая из планет, из-за чего представители этого знака постоянно испытывают чувство "а что, если?", и чем больше вопросов они готовы задавать, тем больше будут чувствовать себя неспокойно", - объяснила астролог.

Дева (21 августа – 22 сентября)

Кажется, что Девы "все держат под контролем", по крайней мере, внешне. Но Девы являются изменчивым знаком, управляемым Меркурием. Поэтому часто они лишь притворяются, что контролируют ситуацию.

Девы одержимы наведением порядка в хаосе, потому что им нравится иметь цель. Девы готовы сдвинуть горы, чтобы помочь любимым людям.

"Но если вы присмотритесь повнимательнее, то заметите, что, достигнув порядка, Девы не удовлетворены. Девы лучше всего справляются, когда у них есть проблема, которую нужно решить, а это значит, что они всегда ищут проблему. Именно когда вы пытаетесь вывести их из этого состояния, наступает экзистенциальный кризис. Девиз Девы, как однажды написал ирландский писатель Сэмюэл Беккет: "Попробуй снова. Снова потерпи неудачу. Терпи неудачу лучше", - рассказала астролог.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Хотя многие считают Стрельцов любителями вечеринок и искателями приключений, эти знаки зодиака также являются философами.

Находясь под влиянием Юпитера — планеты профессоров и духовных лидеров — Стрельцы всегда стремятся к истине, и иногда этот поиск истины не освобождает их.

Стрельцы известны своей склонностью к "исчезновению".

"Исчезновение ли это на длительный отпуск за границей или в пучину экзистенциального отчаяния, мы не узнаем, пока они не всплывут на поверхность. Стрельцы проявляют себя лучше всего, когда одновременно ищут и учат, поскольку чрезмерное погружение в себя часто приводит к тому, что они начинают сомневаться во всем", - рассказала Райт.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы известны как самый чувствительный знак зодиака. Рыбы действительно всё чувствуют, поэтому они могут сильно путаться, в каком направлении им двигаться.

"Слишком много вариантов может привести к чувству подавленности и разочарования. Рыбы наиболее эффективны, когда они находятся в гармонии с собой, но их часто сбивают с пути чужие проблемы. Рыбы кажутся рассеянными, но на самом деле они невероятно хорошо понимают свои эмоции, мысли, привычки и недостатки, что приводит к множеству вопросов и сомнений. Как и Стрельцы, Рыбы находятся под влиянием Юпитера и могут вернуться на поверхность, когда обретают чувство надежды", — объяснила Джейми Райт.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

