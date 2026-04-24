Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

Кратко:
- Гороскоп для Дев
- Гороскоп для Весов
- Гороскоп для Рыб
Астрологи составили прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2026 года и выделили три знака зодиака, для которых этот период может стать одним из самых удачных за весь год. В это время особенно важно не торопить события, а позволить обстоятельствам развиваться естественно. Именно спокойствие и терпение помогут притянуть благоприятные возможности. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.
Дева
С 2 мая, когда Меркурий переходит в Телец, у Дев открывается удачный период для общения, переговоров и принятия решений. Возрастает способность ясно выражать мысли и находить подход к людям, что значительно упрощает движение к целям.
Сейчас лучше делать ставку не на скорость, а на устойчивость и продуманность действий. Даже нестандартные или на первый взгляд рискованные предложения могут оказаться перспективными. Полезно прислушиваться не только к логике, но и к интуиции - это усилит ощущение внутренней гармонии и поможет выбрать верное направление.
Весы
Для представителей знака Весы неделя может стать поворотной. 28 апреля соединение Венері и Плутона приносит мощный импульс к переменам. Это время новых идей, возможностей и переосмысления будущего.
Даже если сначала ситуация кажется неопределённой, не стоит отступать. Постепенно картина начнёт проясняться, открывая благоприятные перспективы. Период также усиливает творческую энергию, поэтому он подходит для запуска проектов, самореализации и возвращения к тому, что приносит удовольствие. Появляется шанс приблизиться к желаемому образу жизни.
Рыбы
Для Рыб ключевым событием станет полнолуние в Скорпион 1 мая. Оно завершает цикл, начавшийся ещё в ноябре 2025 года, и может принести результаты прежних усилий.
Это период осознаний, раскрытия скрытых аспектов и перехода на новый этап. Энергия Скорпиона связана с трансформацией, поэтому важно честно взглянуть на свои желания и эмоции. Возможны знаковые события, новые предложения или идеи, указывающие дальнейший путь.
Вам может быть интересно:
- Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы
- Гороскоп на завтра, 25 апреля: Скорпионам - споры, Рыбам - подарок
- Гороскоп Таро на завтра 25 апреля: Тельцам наслаждаться, Близнецам - выбор
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
