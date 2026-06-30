Кого ждут роковые искушения и прыжок в богатство: Таро-прогноз на июль 2026

Анжела Перл предупредила Близнецов об опасных манипуляциях. Кого стоит опасаться?

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Таро-прогноз для Близнецов на июль 2026 от Анжелы Перл: разбор карт / скриншот

Вы узнаете:

Как Близнецам выйти на новый уровень и сменить статус

Какие карты обещают знаку крупную прибыль и триумф

Почему в середине лета важно опасаться опасных манипуляций

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Близнецы.

Таро-прогноз для Близнецов на июль 2026

Мир - Таро значение

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Это карта смены жизненных циклов. То есть что-то завершается, а что-то начинается. Одно подходит к концу, уступая место новому.

Аркан Мир указывает на триумфальное завершение и переход на следующий уровень. Возможно, это будет получение диплома или кульминация ваших отношений: предложение руки и сердца, свадьба или новость о том, что вы скоро станете родителями.

В карьере карта может проиграться как долгожданное повышение по службе, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

4 кубков - Таро значение

Наступит какая-то пауза, период ожидания. Если вы планируете куда-то поехать, то в июле могут задерживаться рейсы. Вы будете чего-то ждать: возможно, оформления документов, письма, посылки или приезда гостей.

Дьявол - Таро значение

Дьявол может принести бурные, страстные отношения, веселые вечеринки или походы в клубы. Возможно, вы получите приглашение от какого-то харизматичного, "дьявольского" мужчины или роковой женщины. Но будьте осторожны с такими связями и искушениями.

Дьявол, как правило, предупреждает о манипуляциях - кто-то может попытаться использовать вас в своих интересах.

8 пентаклей - Таро значение

Это отличная финансовая карта, символ мастерства и профессионализма. Вас ждут новые клиенты, интересные проекты и, главное, достойная оплата за ваш труд. Деньги обязательно придут.

6 мечей - Таро значение

Это карта пути, поездки, путешествия, переезда или даже перехода на другое место работы. В личной жизни она может означать расставание со старым партнером и начало новых отношений. Вы словно оставляете один берег и плывете к другому - туда, где будет значительно лучше. Это уверенное движение к благополучию или долгожданный отпуск.

Король пентаклей - Таро значение

Это может быть мужчина земной стихии (Телец, Дева или Козерог). Часто он символизирует вашего работодателя, строгого начальника, отца или мужа, который поддерживает вас материально. Также карта может указывать на визит в банк для оформления кредита или ипотеки.

Поскольку выпал такой стабильный, обеспеченный мужчина, для многих это проиграется как получение очень выгодного и солидного предложения по работе.

Маг - Таро значение

Это смелый шаг в совершенно новом направлении. Время проявить свои таланты, показать миру, что вы умеете, на что способны и чем хотите заниматься. Маг говорит: ваш час настал. Сфокусируйтесь на своих истинных желаниях, ведь сейчас вы способны буквально манифестировать их в реальность.

7 жезлов - Таро значение

Вам придется разбираться с застарелыми вопросами и проблемами, которые давно требуют вашего внимания. У вас все обязательно получится, главное - не откладывать и решительно взяться за дело.

Императрица - Таро значение

Это карта Венеры, изобилия, красоты, всяческих удовольствий и отличной финансовой прибыли. Также это аркан творчества. Возможно, вы будете рисовать, обустраивать дом или принимать гостей за роскошным столом.

Кроме того, Императрица символизирует материнство. Это может быть новость о беременности, поездка в гости к маме или чудесное время, проведенное со своими детьми.

Верховная жрица - Таро значение

Жрица тоже тесно связана с материнством, это лунная карта. В середине июля вас ждет очень важная дата. Еще аркан сулит получение тайных знаний, обучение, чтение важных книг или прояснение скрытой информации.

Верховная жрица призывает вас доверять своей интуиции. Глубоко внутри вы уже знаете все правильные ответы и точно понимаете, как вам нужно поступить.

8 мечей - Таро значение

Карта предупреждает: вы сами загоняете себя в рамки, в чем-то ограничиваете или не разрешаете себе то, чего очень хочется, отчего жизнь кажется серой. Подумайте, от чего вы добровольно отказываетесь? Может быть, все эти запреты и мысли о том, что вы чего-то "не можете" - абсолютно надуманные?Разберитесь, с чем именно связаны эти внутренние блоки в вашей жизни.

7 кубков - Таро значение

Ваша заветная мечта может ожить и осуществиться. То, что раньше было лишь планом на бумаге или картинкой на карте желаний, начнет воплощаться в реальность. Из множества вариантов выберите самую главную цель. Сделайте этот выбор, сфокусируйтесь на нем и думайте только о хорошем. Не концентрируйтесь на страхах - визуализируйте то, что хотите привлечь.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

6 кубков - Таро значение

Это карта потрясающих, теплых эмоций, время искреннего счастья и радости. Возможна неожиданная встреча с человеком из прошлого, о вас может вспомнить старый друг детства, либо вы сами решите навестить родные места.

Вы не просто вспомните былые времена, а эмоционально вернетесь в то безмятежное состояние, когда были абсолютно счастливы. Вас ждет какое-то очень доброе и трогательное событие.

9 пентаклей - Таро значение

Карта предвещает красивое праздничное мероприятие: это может быть званый ужин, день рождения, роскошная свадьба или поездка в потрясающее место. И в финансовом плане вы легко сможете себе это позволить. Девятка пентаклей гарантирует отличный материальный достаток. Вы будете праздновать получение крупной суммы денег или просто радоваться тому, что у вас есть все возможности для красивой жизни.

Смотрите видео - Таро прогноз для Близнецов на июль 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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