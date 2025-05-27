Кому быстро надоедает любовь: знаки, которые не созданы для долгих отношений

Астрологи убеждены, что такое поведение связано не только с личностью, но и с влиянием звезд.

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/ Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

О чем говорят звезды:

Некоторые люди редко задерживаются в отношениях надолго из-за быстрой скуки и стремления к новым эмоциям

Овны ищут драйв и теряют интерес, когда страсть утихает, и не терпят рутины

Некоторые люди редко остаются в романтических отношениях надолго. Они легко увлекаются, но не менее легко теряют интерес. Collective World выделяет несколько знаков зодиака, которым больше по душе страсть и новизна, чем стабильность, пишет Главред.

Овен

Представители этого знака живут на полную, им нужно постоянное движение, новые впечатления и адреналин. Они искренне наслаждаются началом отношений, но когда страсть угасает - угасает и интерес. Овны не переносят обыденности и не любят, когда их "ограничивают". Поэтому они часто меняют партнеров в поисках новых ощущений.

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Рак

Хоть Раки кажутся нежными и глубокими, они часто боятся по-настоящему открыться. Внутренний страх быть преданными или ранеными заставляет их держать дистанцию. Они могут увлечься, но затем резко остыть, если чувствуют угрозу эмоциональной безопасности. Раки часто прячут свою уязвимость под маской равнодушия.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Львы обожают внимание, комплименты и эмоциональный подъем. Им важно чувствовать, что ими восхищаются. Но как только партнер перестает восхищать - интерес Льва пропадает. Для них любовь - это игра, шоу, сцена. Если становится скучно - они идут дальше, ища новую публику.

Рыбы

Рыбы - романтики до глубины души. Они легко влюбляются, но не менее быстро разочаровываются. Их тянет не к конкретному человеку, а к идее идеальной любви. Если реальность не соответствует их мечтам - они отдаляются. Им трудно выдержать рутину и сохранить интерес, когда романтика уступает привычным будням.

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