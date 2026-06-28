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Кому повезет с деньгами: три китайских знака зодиака в начале июля

Марина Иваненко
28 июня 2026, 17:12
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Китайский гороскоп на неделю указывает на период благоприятных возможностей для трёх знаков. Астрологи помогут выбрать лучшие дни для работы и бизнеса.
Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие три знака ждет финансовая удача
  • Когда неделя будет наиболее благоприятной для денег

Первая неделя июля 2026 года откроет новые финансовые возможности и будет способствовать запуску перспективных дел. Астрологи отмечают, что в этот период в энергетике стихий полностью отсутствует элемент Воды. Это поможет мыслить рационально, контролировать эмоции и принимать взвешенные решения в работе и бизнесе. Главред расскажет подробнее.

По прогнозу астрологического издания YourTango, с 29 июня по 5 июля особая финансовая удача будет сопутствовать трём представителям китайского зодиака. Именно у них будут наибольшие шансы увеличить доходы.

видео дня

Ритм недели: как правильно распределить силы

Понедельник и вторник пройдут под влиянием стихии Дерева. Это лучшее время для запуска новых проектов и быстрого решения важных дел.

Среда и четверг будут принадлежать стихии Огня. В эти дни возможно эмоциональное истощение, поэтому стоит уменьшить нагрузку и уделить больше времени отдыху.

Пятница и суббота пройдут под влиянием Земли, что будет способствовать завершению текущих дел, подведению итогов и финансовой стабильности.

Воскресенье станет днём Металла и Днём открытых дверей. Оно идеально подходит для личных дел, планирования и подготовки к новой рабочей неделе.

Тигр

Для Тигров финансовый успех будет связан с партнерством, переговорами и командной работой.

В понедельник стоит составить четкий план на всю неделю, а во вторник — переходить к активным действиям. В середине недели лучше немного снизить темп, чтобы избежать переутомления. Самым удачным днём станет пятница, 3 июля. Именно тогда возможны прибыль, выгодные соглашения или появление перспективных деловых контактов.

Кролик

Кроликам финансовый успех принесет дисциплина и ответственное отношение к работе.

Понедельник стоит посвятить планированию и организационным вопросам. Во вторник можно запускать новые проекты, развивать хобби или работать над профессиональной репутацией. Среда и четверг потребуют осторожности и сокращения лишних дел.

Пятница и суббота, 3 и 4 июля, будут особенно благоприятными для завершения крупных проектов, подписания важных документов или дорогостоящих покупок, в частности недвижимости.

Дракон

Для Драконов неделя откроет хорошие возможности в сфере бизнеса и финансов.

До пятницы события будут развиваться в привычном рабочем ритме. Однако уже 3 июля ситуация начнет меняться к лучшему. В конце недели стоит уделить внимание развитию бизнеса, планированию рабочих поездок, бронированию отелей или регистрации на профессиональные конференции. Именно эти шаги могут заложить основу для будущей прибыли.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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