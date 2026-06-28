Кому повезет с деньгами: три китайских знака зодиака в начале июля

Читайте в материале:
- Какие три знака ждет финансовая удача
- Когда неделя будет наиболее благоприятной для денег
Первая неделя июля 2026 года откроет новые финансовые возможности и будет способствовать запуску перспективных дел. Астрологи отмечают, что в этот период в энергетике стихий полностью отсутствует элемент Воды. Это поможет мыслить рационально, контролировать эмоции и принимать взвешенные решения в работе и бизнесе. Главред расскажет подробнее.
По прогнозу астрологического издания YourTango, с 29 июня по 5 июля особая финансовая удача будет сопутствовать трём представителям китайского зодиака. Именно у них будут наибольшие шансы увеличить доходы.
Ритм недели: как правильно распределить силы
Понедельник и вторник пройдут под влиянием стихии Дерева. Это лучшее время для запуска новых проектов и быстрого решения важных дел.
Среда и четверг будут принадлежать стихии Огня. В эти дни возможно эмоциональное истощение, поэтому стоит уменьшить нагрузку и уделить больше времени отдыху.
Пятница и суббота пройдут под влиянием Земли, что будет способствовать завершению текущих дел, подведению итогов и финансовой стабильности.
Воскресенье станет днём Металла и Днём открытых дверей. Оно идеально подходит для личных дел, планирования и подготовки к новой рабочей неделе.
Тигр
Для Тигров финансовый успех будет связан с партнерством, переговорами и командной работой.
В понедельник стоит составить четкий план на всю неделю, а во вторник — переходить к активным действиям. В середине недели лучше немного снизить темп, чтобы избежать переутомления. Самым удачным днём станет пятница, 3 июля. Именно тогда возможны прибыль, выгодные соглашения или появление перспективных деловых контактов.
Кролик
Кроликам финансовый успех принесет дисциплина и ответственное отношение к работе.
Понедельник стоит посвятить планированию и организационным вопросам. Во вторник можно запускать новые проекты, развивать хобби или работать над профессиональной репутацией. Среда и четверг потребуют осторожности и сокращения лишних дел.
Пятница и суббота, 3 и 4 июля, будут особенно благоприятными для завершения крупных проектов, подписания важных документов или дорогостоящих покупок, в частности недвижимости.
Дракон
Для Драконов неделя откроет хорошие возможности в сфере бизнеса и финансов.
До пятницы события будут развиваться в привычном рабочем ритме. Однако уже 3 июля ситуация начнет меняться к лучшему. В конце недели стоит уделить внимание развитию бизнеса, планированию рабочих поездок, бронированию отелей или регистрации на профессиональные конференции. Именно эти шаги могут заложить основу для будущей прибыли.
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