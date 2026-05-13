Кому судьба готовит резкий поворот: Таро-прогноз на июнь 2026

В первый месяц лета разрушатся старые планы. Детали раскрыла Анжела Перл.

Козерогов ждут деньги и перемены - Таро на июнь 2026 от Анжелы Перл

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2026 для знака зодиака Козерог.

Таро-прогноз Козерог - июнь 2026

Королева пентаклей Таро - значение

Возможно, у планируется выход в свет. Например, поход в ресторан. Карта говорит о поездке, путешествии на отдых.

Четверка кубков Таро - значение

Вы ждете лучшего предложения и находитесь в состоянии выбора. Возможно, вы будете выбирать какую-то вакансию. А, может, вас куда-то зовут, но вам не хочется выходить из дома.

Звезда Таро - значение

Это карта мечты. Звезды указывают путь, и вы понимаете, куда хотите направляться. Возможно, то, что вам предлагают сейчас, вас не устраивает именно потому, что у вас уже есть свои большие планы на будущее.

Влюбленные Таро - значение

Это может быть новый роман, влюбленность или совместная поездка. Если вы в отношениях — ждите приглашения на свидания, ужины или даже "второй медовый месяц".

В бизнесе эта карта проигрывается как удачная сделка: полюбовное заключение контракта, продажа машины, покупка квартиры или договор аренды.

Король жезлов Таро - значение

Активный мужчина (Овен, Лев или Стрелец) появится в вашей жизни. Это может быть фитнес-тренер или кто-то, кто будет вас "зажигать".

Верховная жрица Таро - значение

Карта интуиции. Вам будет приходить информация на уровне чувств, возможны вещие сны. Слушайте внутренний голос, он не обманет. Может открыться какая-то тайна.

Суд Таро - значение

Это оценка себя и своих возможностей. Вы поймете: в той ли точке судьбы вы находитесь, о которой мечтали? В один момент может прийти озарение: "Я знаю, чего хочу, и меняю свою жизнь!". Вас уже не остановить.

Также карта может означать юридическое решение, судебный процесс или оценку вашей работы со стороны, но чаще это именно внутренняя переоценка.

Туз жезлов Таро - значение

У вас появится идея и жгучее желание: "Я точно знаю, что могу это сделать!". Включается четкий план. Туз — это карта возможностей и ускорения. Делайте первый шаг в том направлении, куда зовет интуиция.

Мир Таро - значение

Цикл завершается. Это может быть окончание университета, увольнение для перехода на лучший уровень или завершение сделки.

Это карта радости. Вас ждет переезд в новый дом, эмиграция, рождение ребенка или брак.

Башня Таро - значение

Эта карта говорит о смене планов. Что-то может разрушиться неожиданно, заставляя вас планировать заново. Это может быть крушение иллюзий или смена жизненных ценностей. Похоже, вы сами решите что-то разрушить, потому что это вас больше не вдохновляет.

Будьте внимательны с техникой: выключайте утюг, берегитесь пожаров.

Шестерка чаш Таро - значение

Карта воспоминаний и ностальгии. Может быть, вы будете вспоминать прошлые отношения или ждать скорой встречи.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Шут Таро - значение

Это значит, что прошлое уходит, и начинается абсолютно новый цикл с нуля. Козерогов ждет жизнь на новом месте, новая должность, новые знакомства — что-то, что только-только зарождается.

Двойка пентаклей Таро - значение

Возможно, будут денежные переводы или у вас появится два источника дохода. Также может проиграться тема алиментов или трат на детей.

Если это новое знакомство, партнер может зарабатывать меньше вас, но если отношения вдохновляют, вам будет всё равно.

Также возможен удачный торг по цене.

Солнце + Пятерка мечей Таро - значение

Карта означает радость, успех, удачу, отличное здоровье и успехи ваших детей. Прекрасная карта. Но следом сама выпала Пятерка мечей. Это карта перемен, к которым нужно адаптироваться на ходу. Может кто-то подвести: уволится помощник или няня.

Возможен конфликт с коллегами или родственниками. Будьте готовы, что кто-то не сдержит обещание.

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

