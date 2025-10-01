Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.

Финансовый гороскоп на октябрь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Начало октября для трех знаков зодиака будет особенно благоприятным в финансовой сфере. Астрологи прогнозируют, что они могут получить дополнительные доходы или же принять решения, которые значительно улучшат их материальное положение. Главред выяснил, кто попал в список счастливчиков.

Телец

Начало октября будет особенно успешным для Тельцов. Они могут ожидать приятных сюрпризов в финансовой сфере, говорится на портале Made in Vilnius.

Возможны премии или подарки, а инвестиции принесут ощутимый доход.

Совет для Тельцов: воспользуйтесь финансовыми возможностями - они могут быть особенно выгодными.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Для Львов начало октября станет настоящим финансовым прорывом. Их решительность и харизма помогут достичь новых высот. Они могут взять в работу выгодные проекты или же подписать новые соглашения.

Совет Льву: будьте смелыми - удача на вашей стороне.

Скорпион

Начало октября подарит Скорпионам шанс получить больше, чем они ожидали. Интуиция подскажет правильные решения.

Совет Скорпиону: доверяйте своей интуиции - она приведет вас к успеху.

Для Тельцов, Львов и Скорпионов начало октября будет особенно благоприятным. Звезды могут подарить им крупную сумму денег, поэтому стоит воспользоваться этим периодом.

