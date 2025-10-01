Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Марина Фурман
1 октября 2025, 03:28
16
Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.
деньги, гороскоп
Финансовый гороскоп на октябрь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто разбогатеет в октябре
  • Откуда ждать финансовых поступлений

Начало октября для трех знаков зодиака будет особенно благоприятным в финансовой сфере. Астрологи прогнозируют, что они могут получить дополнительные доходы или же принять решения, которые значительно улучшат их материальное положение. Главред выяснил, кто попал в список счастливчиков.

Телец

Начало октября будет особенно успешным для Тельцов. Они могут ожидать приятных сюрпризов в финансовой сфере, говорится на портале Made in Vilnius.

видео дня

Возможны премии или подарки, а инвестиции принесут ощутимый доход.

Совет для Тельцов: воспользуйтесь финансовыми возможностями - они могут быть особенно выгодными.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Для Львов начало октября станет настоящим финансовым прорывом. Их решительность и харизма помогут достичь новых высот. Они могут взять в работу выгодные проекты или же подписать новые соглашения.

Совет Льву: будьте смелыми - удача на вашей стороне.

Скорпион

Начало октября подарит Скорпионам шанс получить больше, чем они ожидали. Интуиция подскажет правильные решения.

Совет Скорпиону: доверяйте своей интуиции - она приведет вас к успеху.

Для Тельцов, Львов и Скорпионов начало октября будет особенно благоприятным. Звезды могут подарить им крупную сумму денег, поэтому стоит воспользоваться этим периодом.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Скорпион гороскоп Телец финансовый гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты пытались прорвать оборону: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

Оккупанты пытались прорвать оборону: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

01:48Фронт
Стихия красного уровня в Одессе: детали, последствия и что прогнозируют на 1 октября

Стихия красного уровня в Одессе: детали, последствия и что прогнозируют на 1 октября

00:54Украина
"Угроза абсолютно для всех": украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС

"Угроза абсолютно для всех": украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС

21:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Китайский гороскоп на завтра 1 октября: Драконам - ошибки, Петухам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 1 октября: Драконам - ошибки, Петухам - конфликты

Не нужно возвращать: Сумская сделала 23-летней дочери щедрый подарок

Не нужно возвращать: Сумская сделала 23-летней дочери щедрый подарок

Последние новости

04:30

Время изобилия: четыре знака зодиака получат послание от Вселенной 1 октября

03:28

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

03:09

Почему коты расширяют зрачки - сигнал, который нельзя игнорировать

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ученика с книгой за 49 секунд

02:17

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
01:48

Оккупанты пытались прорвать оборону: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

01:30

От прежней Памелы не осталось и следа: Андерсон публично отказалась от своего прошлого

00:54

Стихия красного уровня в Одессе: детали, последствия и что прогнозируют на 1 октября

30 сентября, вторник
23:49

Сигнал пульта ослабевает - простой лайфхак, чтобы машина откликнулась

Реклама
23:06

Популярная певица рассказала, как Никитин переживает второй развод с Горбачевой

22:50

Почему УЕФА отложил решение по Израилю и при чем тут Трамп: СМИ раскрыли детали

22:48

Украинцев предупредили об уменьшении пенсионных выплат: кого коснется

21:55

"Поведение истерички": путинистка Долина опозорилась на похоронах КеосаянаВидео

21:51

Об отбеливателе можно забыть: люди массово чистят унитаз одним средствомВидео

21:50

Цинично ударили по мирным: почему атаковавшие Днепр "Шахеды" были не простыми

21:27

"Угроза абсолютно для всех": украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС

21:20

Тоня объявилась: московская дочь Сумской поздравила своего отца из Киева

21:16

"Открыло Путину путь": Трамп назвал причину вторжения России в Украину

20:53

Их харизма сводит с ума - в какие даты рождаются люди с особым шармом

20:47

Дни для посадок и работ в саду и огороде: лунный календарь октября 2025 годаВидео

Реклама
20:30

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

20:26

Дальнобойные артсистемы КНДР взлетели на воздух: детали мощного удара ВСУВидео

20:03

Как почистить ведро маслят за 15 минут - женщина поделилась проверенным способомВидео

19:35

"Зеленка" стала ловушкой: бойцы ВСУ провели дерзкую операцию на одном из направлений

19:21

"Свист и взрывы, кого-то ранило": очевидцы назвали цели удара РФ по ДнепруВидео

19:13

Фаршированный перец по абсолютно новому рецепту - не устоит никтоВидео

19:10

Как РФ проиграла "битву" за Молдовумнение

19:05

Ключевой овощ продают за копейки - цены упали до минимума за последние три года

18:36

Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

18:27

"Тупой человек": Трамп высмеял Медведева и его "ядерные" угрозы

18:24

Наводнение в Одессе: дороги затоплены "озерами", общественный транспорт стоитФотоВидео

17:52

"Думала, что это конец света": Мадонна заговорила о самоубийстве

17:50

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войнеВидео

17:43

Доллар "рухнул" после бешеного скачка: появился новый курс валют

17:42

Почему женщины не могут быть священниками - объяснение церквиВидео

17:30

Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

17:26

Мигом исчезнет из миски: рецепт бюджетного салата из свеклы

17:25

"Это абсурд": известная актриса Эмма Уотсон поссорилась с автором "Гарри Поттера"

16:55

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

16:41

На Закарпатье его слышно отовсюду - что на самом деле означает слово "йо"Видео

Реклама
16:36

"Россию нужно "мочить в сортире": прогноз резкого изменения позиции Трампа

16:29

Трамп хочет обвалить цены на нефть, чтобы закончить войну: эксперт оценил идею США

16:29

РФ нанесла массированный удар по Харькову и Днепру - гремят взрывы, есть прилетыВидео

16:06

Замахнулся на борщ и Киев: путинист Газманов разъярил украинцев выходкойВидео

16:01

Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

15:47

В НАТО хотят закрыть небо над Украиной: какие регионы защитят от ракет и дронов

15:33

"Динамо"-"Кристал Пэлас": где и когда смотреть матч Лиги конференций

15:24

ДРГ могут зайти на территорию Польши: разоблачен коварный план РФ

15:22

Почему "Жигули" называют "копейкой": раскрыта тайна появления прозвища ВАЗ-2101

15:15

Полностью изменит ход боев: США намекнули на новый шаг в войне России против Украины

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять