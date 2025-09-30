Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовь накроет с головой: три знака зодиака в октябре найдут свою вторую половинку

Марина Фурман
30 сентября 2025, 04:35
20
Некоторые знаки зодиака смогут укрепить свои отношения, а одинокие получат прекрасную возможность встретить человека, который изменит их жизнь.
любовь, гороскоп
Любовный гороскоп на октябрь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто найдет вторую половинку в октябре
  • В чьих отношениях воцарит настоящая гармония

Октябрь обещает быть особенным для трех знаков зодиака. Им звезды пророчат романтические переживания, новые знакомства или укрепление отношений. Главред со ссылкой на портал Made in Vilnius, кого любовь накроет с головой.

Весы

В отношениях Весов будет царить гармония. Октябрь - время, когда между партнерами появится больше доверия и нежности. Одинокие весы могут найти свою вторую половинку.

видео дня

Совет: уделите время романтическим моментам и не бойтесь открыть свое сердце.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Октябрь принесет Рыбам эмоциональную близость. В отношениях появится больше открытости и тепла. Одиноких Рыб ждут новые знакомства.

Совет: не бойтесь показывать свои чувства - искренность откроет двери к прекрасным отношениям.

Лев

Октябрь обещает Львам страстный период. Начатые отношения могут перейти на новый уровень, а одинокие Львы будут иметь много возможностей сиять и привлекать внимание. В отношениях будет много сюрпризов и приятных впечатлений.

Совет: будьте смелыми - инициатива в этом месяце поможет вам.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп любовный гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Весы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

02:08Мир
Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

00:08Война
Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

22:55Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

Последние новости

05:37

Настоящее печеночное наслаждение: рецепт невероятно вкусного блюда за 20 минут

05:14

Не нужно возвращать: Сумская сделала 23-летней дочери щедрый подарок

04:35

Любовь накроет с головой: три знака зодиака в октябре найдут свою вторую половинку

04:01

Когда будет новый обстрел Украины: названа дата

03:30

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяцВидео

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
03:09

Путин послал сигнал Западу по Украине - какая цель Кремля и чего ждать дальшеВидео

02:45

Почему нужно убрать в доме и сменить постель 30 сентября: приметы в этот день

02:32

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

02:08

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

Реклама
01:04

5 знаков зодиака, которые станут успешными предпринимателями

00:59

"Лучший ответ Орбану": Еврокомиссия назвала, что разблокирует вступление Украины в ЕС

00:08

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

29 сентября, понедельник
23:03

"Новая порция" Patriot: Писториус анонсировал, когда и сколько систем получит Украина

22:55

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

22:20

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

22:09

Размер имеет значение: ученые назвали самое большое существо в мире

22:02

Черный не единственный: исследование показало, какие цвета авто повышают аварийность

22:01

Трамп объявил мирный план для завершения войны в Газе - что предполагается

21:44

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:31

Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

Реклама
21:10

Гороскоп для Львов на октябрь 2025: месяц ярких встреч и судьбоносных событийВидео

21:06

Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

21:05

Ребров принял решение по Панатинаикосу: останется ли он в сборной

21:03

Питер Тодд в Украине: визит в детские дома Харькова

20:45

Совсем не библейский - ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество

20:38

Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

20:32

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениямиВидео

20:17

Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейкиВидео

20:10

Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

20:02

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

19:19

Прощай, плесень и запах: люди массово выбирают одно средство очистки стиралкиВидео

19:15

Проблемы "Дарницы" с продажами связаны с высокими ценами, а не со "сговором" аптек - экономист

19:10

Как выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля?мнение

19:05

Осенний щит для голубики: три простых шага, которые спасут кусты от зимних болезнейВидео

18:59

Гороскоп для Близнецов на октябрь 2025: любовь, радость и новые горизонтыВидео

18:58

Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

18:38

F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

18:29

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

18:21

Соседям можно даже не мечтать: почему Закарпатье - не Венгрия

18:18

Женщина завела обычного щенка, но с питомцем произошли невероятные измененияВидео

Реклама
18:12

Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

18:05

Безопасного места в РФ больше нет: Украина пригрозила мощными ударами

17:26

"Мы набрали обороты": Сибига назвал обнадеживающий срок окончания войны

17:25

Гора сочных котлет без грамма мяса — вся семья будет сыта

17:20

Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

17:12

Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

17:10

"Сценарий может быть худший": украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

17:09

Хитрый способ опытных сантехников: как пробить засор без усилий и химииВидео

16:51

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

16:39

Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять