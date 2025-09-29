StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Марина Фурман
29 сентября 2025, 02:35
Октябрь - время, когда новые возможности откроют путь к лучшей жизни.
Гороскоп на октябрь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого ждет переломный момент в жизни
  • Кто в октябре сменит работу

Октябрь станет настоящим переломным моментом для трех знаков зодиака. Астрологи прогнозируют, что их ждут серьезные перемены - как в карьере, так и в личной сфере. Главред выяснил, что принятые ими решения могут существенно повлиять на дальнейшую судьбу.

Дева

Для Дев октябрь будет временем перемен. Они могут сменить работу или же вообще уйти в другую сферу деятельности, передает Made in Vilnius.

В личной жизни - важные разговоры и решения.

Совет Деве: смело принимайте изменения - они откроют путь к успеху.

Стрелец

Для Стрельцов этот месяц станет особенным. Они могут пережить приключения, которые изменят их отношение к жизни.

Возможны неожиданные путешествия и новые знакомства.

Совет Стрельцу: будьте открыты ко всему, что приходит - это принесет много пользы.

Козерог

Козерогам октябрь принесет вызовы, которые станут важным этапом роста. Они могут решить изменить направление работы или образ жизни.

Совет Козерогу: не привязывайтесь к старому - время открыть дверь новому.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

