Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Мария Тупик
28 сентября 2025, 16:18обновлено 28 сентября, 16:51
Второй месяц осени для Украины будет очень напряженным, рассказала Ангелина Вакулина.
Гороскоп на октябрь 2025 для Украины
Гороскоп на октябрь 2025 для Украины / Главред

Гороскоп на октябрь для каждого украинца. Что ждет нашу страну этой осенью, какие города в опасности, что задумала РФ и почему не стоит посещать места массового скопления людей, рассказала в интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина.

Какие даты для Украины опасны в октябре?

В октябре 2025 года общая картина для Украины очень напряженная. Очень сложно выделить спокойные дни для нашей страны. Самые кризисные даты с возможными резкими событиями по всей Украине - 2 и 17 октября. Но, весь месяц будет опасным.

Хочу отметить, весь октябрь очень-очень напряженный и опасный. Месяц будет очень громким и беспокойным, особенно ночью для людей.

  • Последствия российской атаки по Петропавловской Борщаговке 28 сентября 2025 года
    Последствия российской атаки по Петропавловской Борщаговке 28 сентября 2025 года Фото: Главред
Возможны ли в октябре массированные атаки и какие города будут под ударом?

С 1 по 3 октября для юга Украины опасность. Могут быть удары и провокации.

С 8 по 9 октября для Киева и Днепра большой риск ударов. Военные действия будут интенсивными.

С 14 по 17 октября будут страдать прифронтовые регионы. Ожидаем повышенные атаки.

С 22 по 24 октября запад Украины может подвергнуться неожиданному удару. Сбои в работе сети, связи, энергетики.

О персоне: Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Какие места в октябре лучше не посещать?

Во время тревоги не находитесь на улице и во дворах. Идите в укрытия. Опасность для админзданий, вокзалы (авто и жд). Во время тревоги массового скопления людей стоит максимально избегать, даже ночью.

Концерты, стадионы, фестивали крупные ТЦ (особенно в час пик) - может РФ воспользоваться и нанести удар.

Какие города могут оказаться в опасности в октябре 2025?

В опасности вся Украины в октябре. Основные города для врага - Киев, Днепр, Одесса, Харьков.

Харьков - это рынки, промзоны, вокзалы.

Киев - центр города может быть в опасности.

Западные регионы также могут оказаться под ударом врага.

Весь октябрь очень напряженный. Нужно быть очень внимательно к тревогам.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

