Гороскоп для Тельцов на октябрь 2025: время новых проектов и баланса в жизни

Октябрь покажет вам, насколько комфортен ваш нынешний ритм жизни и нужно ли что-то менять, свидетельствует гороскоп.

Гороскоп на октябрь 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Что Тельцов ждет в карьере и личной жизни

Когда состоится важное знакомство

Почему стоит быть осторожным 5 октября

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Тельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, октябрь будет очень хорошим месяцем, поскольку затмения уже прошли. Если в сентябре вы ничего не почувствовали, то 7 или 21 октября события всё же могут проявиться. Хотя в целом большинство людей ощущают затмения именно в момент их прохождения, то есть в сентябре, пишет Главред.

По словам Перл, октябрь — удачный месяц для операций, уколов красоты, сделок, купли-продажи, подписания контрактов и договоров. В ноябре Меркурий уже станет ретроградным, поэтому всё важное лучше планировать на октябрь.

5 октября Марс соединяется с Чёрной Луной. Чёрная Луна — фиктивная, но энергетически сильная точка на небе. Она может проявляться и в плюс, и в минус, в зависимости от того, как вы реагируете. В случае Тельцов это соединение происходит в седьмом доме — секторе отношений. Поэтому 5 и 20 октября возможны неожиданные ситуации в этой сфере.

События могут касаться тайных встреч — романтических или деловых. Иногда это финансовые операции, скрытые от посторонних глаз. У кого-то появится интерес к эзотерическим практикам, шаманским техникам, мистике. Если никак не проявится — значит, вы уже не реагируете на Чёрную Луну.

7 октября - полнолуние в 12-м доме. Это дом завершения, изоляции, самопознания. Полнолуние — это кульминация, результат, окончание цикла. Может быть, завершение командировки, возвращение домой, окончание периода уединения или завершение курса обучения. Кому-то полнолуние принесет выход из изоляции. Например, вы сидели дома с ребёнком, а теперь выходите на работу.

7 октября Меркурий входит в седьмой дом гороскопа Тельцов. Это сектор отношений и партнёрства. Меркурий приносит общение, встречи, переговоры, сделки, документы. Он может подарить новые знакомства и полезные связи.

14 октября Венера даст Тельцам приятную атмосферу на работе, новые клиенты, прибыль в бизнесе. Также Венера может помочь найти помощников или людей, которые облегчат вам жизнь. В теме здоровья тоже возможны хорошие новости. Стоит помнить, что Венера любит сладости, так что будьте осторожнее с лишним сахаром.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

14 октября Плутон разворачивается в прямое движение в секторе карьеры и достижений. Несколько месяцев он был ретроградным, а теперь даст мощный толчок переменам. Возможна смена статуса: повышение, смена работы, решение уйти в свободное плавание, открытие или расширение бизнеса. Для кого-то это обучение новой профессии или перемены в личной жизни, влияющие на социальный статус (брак, развод, рождение ребёнка).

21 октября — новолуние в шестом доме. Вас ждут новые проекты на работе, новые клиенты, начало заботы о здоровье. Это может быть работа с врачом или тренером, начало оздоровительных практик. Новолуние даст новый цикл вашей ежедневной жизни.

23 октября Нептун возвращается в ваш 11-й дом — сектор друзей, окружения, целей и мечтаний — до 27 января. Вместе с ним здесь будет и Сатурн. Вы будете пересматривать своё окружение, свои планы и мечты. Возможно, появится ясность в том, чего именно вы хотите, к чему стремитесь. А после января начнётся долгий (14 лет для Нептуна и 3 года для Сатурна) период самопознания, поиска силы и предназначения.

С 24 октября в отношениях Тельцов появится больше света и внимания. Состоятся важные встречи, контракты, переговоры, а для кого-то — романтическое знакомство с очень яркой личностью.

Смотрите видео - Гороскоп на октябрь 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

