Кошельки будут ломиться от купюр: какие знаки зодиака будут купаться в роскоши

Переход Марса в знак Рака активизирует денежные потоки, откроет новые возможности в карьере и принесет долгожданный успех.

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Четыре знака зодиака настигнет волна богатства / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака привлекут достаток и удачу 11 августа

Как переход Марса в Рак повлияет на финансы и карьеру

Кому Марс поможет достичь важной цели

Для четырёх знаков зодиака вторник, 11 августа, может стать днём новых возможностей, достатка и удачи. Переход Марса в знак Рака поможет некоторым представителям зодиакального круга активнее двигаться к своим целям, отстаивать собственные интересы и добиваться желаемых результатов.

Главред узнал, какие четыре знака зодиака могут привлечь значительное изобилие и удачу 11 августа.

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Согласно прогнозу астролога Арии Гмиттер для YourTango, переход Марса в Рак активирует кардинальные знаки и создает условия для новых возможностей. Марс ассоциируется с мотивацией, энергией и стремлением к действию. В Раке эта энергия может проявляться через эмоциональную вовлеченность и желание достичь результата в важных для человека сферах.

Овен

Для Овнов 11 августа может стать днём, когда настойчивость поможет достичь желаемого. Представители этого знака могут поставить перед собой конкретную цель и сосредоточиться на её реализации, не позволяя обстоятельствам отвлекать их.

Согласно прогнозу, в какой-то момент Овны могут захотеть все бросить, однако именно тогда появится человек или обстоятельство, которое поможет найти нужное решение. То, что сначала казалось сложным, может оказаться вполне достижимым.

Рак

Для Раков переход Марса в собственный знак может стать особенно важным. 11 августа представители этого знака могут почувствовать дополнительную мотивацию и желание наконец поставить собственные интересы на первое место.

Особую роль будут играть профессиональные границы. Ракам может быть непросто отказывать другим или требовать больше пространства для себя, однако именно это поможет лучше организовать своё время и сосредоточиться на важных задачах.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Весы

У Весов 11 августа могут открыться новые возможности в профессиональной сфере. Переход Марса в Рак активирует десятый дом их карьеры, поэтому внимание может сместиться на работу, статус и профессиональные перспективы.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Представителям этого знака могут предложить новую роль или возможность проявить лидерские качества. Согласно прогнозу, Весам не обязательно прилагать чрезмерных усилий: честность, уверенность и готовность продемонстрировать свои способности могут привести к новым предложениям и лучшим финансовым перспективам.

Козерог

Для Козерогов источником удачи и благополучия могут стать партнерские отношения. Переход Марса в Рак активирует седьмой дом, связанный с партнерством, поэтому представители этого знака могут сильнее ощущать влияние окружающих.

11 августа Козероги могут переосмыслить, какие сферы жизни требуют наибольшего внимания. Энергия Марса способна подтолкнуть их к активным действиям и переменам. Если направить эту мотивацию в нужное русло, результаты могут оказаться полезными не только для самих Козерогов, но и для людей, с которыми они сотрудничают.

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