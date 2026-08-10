Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

11 августа три знака зодиака вступают в новую эру: кому улыбнется судьба

Марина Иваненко
10 августа 2026, 23:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
11 августа у знаков зодиака появятся различные возможности. Овнам транзит Марса придаст решительности, Ракам откроет новые перспективы, Водолеям - идеи.
Три знака получат шанс всё изменить
Три знака получат шанс всё изменить / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Почему 11 августа станет особенным днем для трех знаков
  • Кому стоит действовать без лишних сомнений
  • Какие возможности откроет транзит Марса

11 августа 2026 года Марс образует гармоничный тригон с Северным узлом, создавая мощный астрологический импульс для решительных действий.

Астрологическая обстановка этого дня будет благоприятна для тех, кто готов не просто ждать перемен, а самостоятельно работать ради них. Транзит Марса и Северного узла может усилить мотивацию, уверенность в собственных силах и желание двигаться к конкретной цели. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

По данным астрологического издания YourTango, 11 августа не стоит полагаться только на случай или пассивно ждать благоприятных обстоятельств. Вместо этого важно брать на себя ответственность за собственные решения, использовать свои сильные стороны и не бояться проявлять инициативу.

Овен - смелость поможет добиться желаемого

Астрологическая энергия дня будет работать в пользу Овнов. Поскольку Марс является вашей правящей планетой, его гармоничный аспект с Северным узлом может усилить уверенность в собственных силах и желание действовать.

Вы будете более чётко ощущать свои цели и проявите больше решимости для их достижения. То, что раньше казалось сложным или недостижимым, может вдруг обрести вполне конкретные перспективы.

Стремление к большему в этот день не стоит воспринимать как каприз или кратковременный всплеск эмоций. Речь идет об осознании собственной ценности и готовности использовать возможности, которые открываются перед вами.

11 августа может стать для Овнов отправной точкой нового этапа, если они не побоятся проявить инициативу. Важно не преуменьшать собственные заслуги и не отказываться от цели только из-за страха сделать первый шаг.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Рак - важная возможность может появиться неожиданно

Для Раков 11 августа может стать днём, когда особенно важно вовремя заметить перспективную возможность. Тригон Марса с Северным узлом создаёт благоприятный астрологический фон для решений, связанных с личностным развитием, работой или будущими планами.

На горизонте может появиться предложение или шанс, способный заметно изменить привычное течение событий. В то же время важно не позволить сомнениям перечеркнуть возможность попробовать что-то новое.

Раки часто склонны долго взвешивать все "за" и "против", прежде чем принять важное решение. На этот раз чрезмерный анализ может лишь отдалить вас от желаемого результата.

Если перед вами откроется интересная перспектива, стоит оценить её трезво, но не откладывать решение без веской причины. Внутренних ресурсов и уверенности может хватить, чтобы сделать важный шаг вперёд.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей - пора перестать сомневаться и действовать

Водолеи привыкли не ждать благоприятных обстоятельств, а создавать их самостоятельно. Однако в этот день главным препятствием может стать склонность слишком долго анализировать ситуацию.

Гармоничный аспект Марса с Северным узлом подталкивает к конкретным действиям и помогает быстрее переходить от замыслов к реализации. Поэтому бесконечное планирование может оказаться менее полезным, чем один четкий шаг в нужном направлении.

Если в вашей голове давно созревает оригинальная идея или план, 11 августа может стать удачным моментом, чтобы начать его реализовывать. Не обязательно сразу менять всю жизнь - достаточно совершить конкретное действие, которое приблизит вас к желаемому результату.

Главное для Водолеев в этот день - не ждать идеального момента. Инициатива и готовность действовать могут стать именно теми качествами, которые помогут превратить перспективный замысел в реальный результат.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве и Запорожье мощные взрывы, РФ ударила баллистикой: первые детали

В Киеве и Запорожье мощные взрывы, РФ ударила баллистикой: первые детали

00:42Украина
"Паузы минимальные": полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ

"Паузы минимальные": полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ

00:01Украина
"Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины — The Telegraph

"Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины — The Telegraph

23:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра, 11 августа: Тельцам — радость, Стрельцам — трудности

Гороскоп на завтра, 11 августа: Тельцам — радость, Стрельцам — трудности

Звезды уже решили: перед тремя знаками зодиака начнут открываться все двери

Звезды уже решили: перед тремя знаками зодиака начнут открываться все двери

Как убрать пыль с растений: простой трюк, который заменит нудное протирание листьев

Как убрать пыль с растений: простой трюк, который заменит нудное протирание листьев

Чернобыль готовят к возможному возвращению российских войск - Der Spiegel

Чернобыль готовят к возможному возвращению российских войск - Der Spiegel

Богатство уже близко: три знака зодиака вот-вот сорвут крупный куш

Богатство уже близко: три знака зодиака вот-вот сорвут крупный куш

Последние новости

00:42

В Киеве и Запорожье мощные взрывы, РФ ударила баллистикой: первые детали

00:01

"Паузы минимальные": полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ

10 августа, понедельник
23:44

Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чегоВидео

23:10

НБУ резко поднял валютные лимиты: сколько теперь доступно по карте

23:07

"Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины — The Telegraph

"Могут лишиться бронирования за один день": юрист - об изменениях в мобилизации осенью«Могут лишиться бронирования за один день»: юрист - об изменениях в мобилизации осенью
23:04

11 августа три знака зодиака вступают в новую эру: кому улыбнется судьба

22:21

Кошельки будут ломиться от купюр: какие знаки зодиака будут купаться в роскоши

22:13

Табу при выборе имени для ребенка в Украине — о каких запретах знают не все

22:10

РФ получила новую баллистику из КНДР: Зеленский предупредил об угрозеВидео

Реклама
21:57

Залп десятков ракет по Украине за раз: "Мадяр" раскрыл планы РФ

21:52

Солнечное затмение 12 августа: в каких регионах Украины можно увидеть это явление

21:31

Секретный лайфхак с лавровым листом — зачем его добавляют в сахарницу

21:15

Арбуз будет сочным и очень сладким: как за несколько секунд определить спелостьВидео

21:02

Кондиционер больше не нужен: один простой предмет поможет пережить ночную жаруВидео

20:56

Украинский МиГ-29 разбился в Одесской области: в ВС рассказали о судьбе пилота

20:47

Магнитные бури 11 и 12 августа — специалисты обновили данные по K-индексу

20:44

Польша выставила условие Украине для вступления в ЕС – что требует

20:02

Повестка, ВВК и розыск: юрист рассказал о последствиях потери бронированияВидео

20:01

Зачем прокалывать яйцо иглой: секретный кулинарный трюк для хозяек

19:58

Цены на товары и продукты подскочили: в Госстате раскрыли, что подорожало

Реклама
19:45

Помидоры трескаются во время созревания: какая ошибка портит весь урожайВидео

19:18

Рожденные сиять: названы даты рождения с мощнейшим природным магнетизмом

19:16

Людей призывают смазать двери средством для мытья посуды: результат удивитВидео

19:10

Кремль готовит медиа-шоу с участием украинских пленных: Коваленко предупредил об угроземнение

19:08

Маринованные помидоры без зелени и специй: простой рецепт на 1 литр воды

19:05

Россия готовит новую волну ударов: куда может целиться враг и что ждет Украину осенью

18:57

"Олицетворяет все плохое": Кулик назвал, кто для Польши хуже Бандеры

18:51

Рыбаки поймали сразу трех подводных гигантов на крючок: как им это удалось

18:37

Мыши панически боятся одного запаха: что нужно насыпать в носок, чтобы прогнать грызунов

18:33

Не засохнут даже в зной: каким растениям не страшна экстремальная жараВидео

18:31

Солнечное затмение 12 августа — для кого эта неделя станет судьбоносной

18:29

Ракетного топлива станет меньше: ВСУ поразили важный нефтехимический комбинат РФ

18:06

Собака или пес: что из этого русизм и как на самом деле следует называть питомца

17:56

Мужчина купил картину в секонд-хенде: находка может сделать его богачом

17:44

Черный налет и запах сырости исчезнут: как правильно очистить резинку стиральной машины

17:36

Цены на АЗС достигли пика: начнут ли бензин и дизель дешеветь

17:23

Чем смазать пирожки вместо яиц: простой секрет идеальной корочки

17:11

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с ребенком за 11 секунд

16:51

Пора менять: признаки того, что холодильник доживает последние дниВидео

16:45

Мобилизация женщин без детей в Украине: в ЦПД сделали громкое заявление

Реклама
16:33

Обычная душевая занавеска больше не нужна: найдена идеальная замена для ванной

16:31

Мобилизация и бронирование осенью может измениться: юрист назвал условияВидео

15:57

Доллар дорожает, евро сделал рывок: новый курс валют на 11 августа

15:44

Что положить в морозилку, чтобы сэкономить: хитрость против больших счетов

15:36

Женщина впервые за 14 лет съела мясо и расплакалась: что случилосьВидео

15:34

"Никому не станет легче": в ВС призвали медиа не раздувать тему "несбитых ракет"

15:14

Температура упадет до +20 градусов, но есть нюанс: когда вернется жара

14:48

Три знака зодиака скоро встретят любовь и попрощаются с одиночеством

14:33

РФ планирует удары до 200 баллистик за атаку: Мадяр назвал способ помешать врагу

14:07

Столовые приборы покрываются ржавчиной: виновата не только водаВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять