Какие знаки зодиака не умеют отпускать бывших: назван главный "прилипала"

Тяжелые отношения часто обусловлены влиянием планет. Почему некоторые знаки зодиака цепляются за любовь?

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Названы шесть самых привязчивых знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака признан самым "прилипчивым" в любви

Почему Девы и Рыбы не умеют вовремя отпускать прошлые отношения

Как чрезмерная опека Рака может лишить партнера личного пространства

Одни люди легко отпускают прошлое и быстро переключаются на новые отношения, другим же требуется гораздо больше времени, чтобы отстраниться и восстановить эмоциональную дистанцию. Астрологи считают, что склонность к привязанности и эмоциональной вовлечённости во многом связана со знаком зодиака.

"Если вам кажется, что вы сами — или кто-то из ваших знакомых — относится к категории людей, которые цепляются за отношения изо всех сил, вот рейтинг шести самых "прилипчивых" знаков зодиака", - пишет издание PureWow.

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6. Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы обладают богатым воображением и обычно стремятся докопаться до истинной причины разрыва. Им важно понять, почему отношения закончились. Иначе приготовьтесь получать в два часа ночи сообщения вроде: "Это из-за меня?" или "Что я могу сделать, чтобы всё исправить?".

Рыбы не слишком любят шумные компании и бурную светскую жизнь. Поэтому, если вы общительный человек, то со временем вам может показаться, что забота и любовь Рыб становятся слишком навязчивыми. Пока вам хочется встретиться с друзьями или отправиться навстречу новым впечатлениям, Рыбы будут мечтать лишь о времени, проведённом наедине с вами.

5. Лев (23 июля — 22 августа)

Львам жизненно необходимы восхищение и признание. Если вы легко раздаёте комплименты и умеете поддерживать других, вполне возможно, что Лев быстро к вам привяжется — и отпускать уже не захочет.

Кроме того, Львы очень горды. Иногда они продолжают держаться за отношения не столько из любви, сколько ради собственного самолюбия.

4. Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева — прирождённый перфекционист. Если у вас возникла проблема, она захочет тщательно разобрать её по пунктам, даже если вам сейчас просто хочется перевести дух.

Дев считают главными организаторами зодиака. Поэтому, прежде чем просить Деву о помощи, убедитесь, что действительно готовы действовать: получив такую просьбу, она немедленно составит подробный план и доведёт дело до конца.

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3. Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы предпочитают развиваться в собственном ритме, поэтому иногда цепляются за отношения просто потому, что не хотят, чтобы решение приняли за них.

Даже если речь вовсе не идёт о расставании, эти прирождённые любители общения с удовольствием будут сопровождать вас повсюду: на вечеринку, на прогулку или даже на обычную встречу с другом за чашкой кофе.

2. Рак (21 июня — 22 июля)

Раки славятся своей заботливостью. Если им кажется, что вы начинаете отдаляться, они часто отвечают ещё большей заботой.

В трудный период трудно найти спутника лучше: Рак приготовит вам ужин, поможет с домашними делами и будет терпеливо выслушивать, пока вы не придёте в себя. Но когда вам понадобится немного личного пространства, мягко избавиться от такой опеки может оказаться непросто.

1. Телец (20 апреля — 20 мая)

Телец заслуженно занимает первое место. Для него существуют только две крайности: либо всё, либо ничего.

Если Телец решил, что хочет быть с вами, отпустить вас ему будет очень сложно. К тому же этим знаком управляет Венера — планета любви и красоты. Поэтому влюблённый Телец способен держаться за отношения с поразительным упорством, и разорвать эту связь бывает совсем нелегко.

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