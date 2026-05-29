Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кто получит подарок небес в начале лета: гороскоп на июнь 2026

Анна Ярославская
29 мая 2026, 05:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астролог Анжела Перл назвала дни, в которые произойдут важные финансовые перемены.
Анжела Перл, гороскоп
Три планеты-гиганта заставят Тельцов пересмотреть ценности - астропрогноз на июнь / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какая сфера жизни будет самой важной в июне
  • Когда Тельцов ждет любовь и яркие свидания
  • Почему в конце месяца не стоит подавать документы в суд

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Тельцов.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц лета три медленные планеты соединяются в треугольник. Плутон находится в вашем 10-м доме гороскопа, который отвечает за роль в обществе и достижения. Уран расположился во втором доме денег и ценностей, а Нептун наодится в 12-м доме — это то, от чего нужно отказаться.

"И вот эти три планеты как будто весь месяц будут говорить вам: "А ведь, наверное, нужно как-то пересобрать ступеньки ваших ценностей". Что важнее, что оставить и с чем идти дальше по жизни, а от чего нужно отказаться, бросить, избавиться, чтобы облегчить себя и познать свою суть? Что на самом деле по-настоящему важно и ценно в вашей жизни?", - отметила специалист.

31 мая — полнолуние, которое будет действовать всю первую неделю июня и затронет восьмой дом финансов и денег. Оно высветит текущую финансовую ситуацию. Возможно, это связано с налогами, кредитами или общими деньгами, алиментами или страховками. Может быть, это деньги мужа или жены. Всё прояснится в районе 31 мая благодаря полнолунию.

Тема денег будет актуальной для Тельцов в течение всего июня. Полнолуние как раз высветит, какие шаги вам нужно предпринять, куда еще вложить деньги или, наоборот, забрать откуда-то средства.

Со 2 июня Меркурий входит в ваш третий дом гороскопа— это сектор общения, коммуникаций, знакомств, а также ваших соседей и родственников. Может, к вам приедут гости, вы встретитесь с сестрой или братом, или сами куда-то отправитесь. Короткие поездки тоже идут по третьему дому, как и покупка или продажа автомобиля. Если вы планируете приобрести или продать машину, а также технику (она тоже относится к третьему дому), то желательно сделать это примерно до 15 июня, до середины месяца. Дело в том, что после 15-го числа Меркурий начинает замедляться, а в самом конце месяца он развернется и станет ретроградным.

Поэтому первая половина июня идеальна для любых сделок, покупок, подписания важных документов, собеседований и значимых встреч. Меркурий в третьем доме поможет вам правильно контактировать, общаться и связываться с людьми. Также Меркурий в этом секторе со 2 июня может принести обучение, получение каких-то сертификатов или диплома.

С 8 по 10 июня нас ждет потрясающее событие: Венера соединяется с Юпитером там же, в вашем третьем доме гороскопа. Венера — планета малого счастья, подарков и любви, а Юпитер — планета большого счастья и изобилия.

8, 9 и 10 июня пройдут у Тельцов в секторе знакомств, контактов и получения информации. Это может принести любовь, яркое свидание или встречу, которая запомнится на всю жизнь, — настоящий подарок небес.

знаки зодиака, стихия земля, знаки земли, гороскоп
Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

14 июня Венера входит в четвертый дом гороскопа. Венера приносит всё, что нам нравится, — это праздники, накрытый стол, уют. А четвертый дом — это место, где мы живем, наша семья и дом. Можно ожидать хороших новостей, касающихся вашего жилья, получения гражданства, регистрации или паспорта новой страны. Четвертый дом — это также наши корни и родители, так что возможен праздник в семье, застолье или приятные известия от родных. Вы можете получить подарок, посылку или сделать красивые покупки для дома: новые шторы, подушки или заказать прекрасный букет цветов.

15 июня — новолуние, которое пройдет во втором доме денег, куда уже вошел Уран. Он меняет ваше отношение к финансам и способы заработка, начиная наводить там свои порядки. Но новолуние — это соединение Солнца с Луной, которое рождает совершенно новую энергию, новый источник доходов или финансовый импульс. Это может быть новая работа, новый клиент или проект, за который вы получите деньги. Одним словом, появится что-то новое, связанное с финансами или покупками.

Сделка 15 июня может принести удачное приобретение. Либо у вас полностью поменяется система ценностей, и вы начнете по-другому оценивать то, что важно в вашей жизни, например, здоровье. Возможно, вы перейдете на новую систему питания, введете полезные привычки или начнете по-новому распоряжаться своим временем. Второй дом отвечает и за самооценку, так что вы станете ценить себя гораздо больше.

22 июня — день летнего солнцестояния. Это всегда очень магический, мистический день, когда хорошо делать ритуалы и загадывать желания. Солнцестояние символизирует победу светлых сил над темными, поэтому день работает как мощный портал. Перл посоветовала следить за своими мыслями.

22 июня Солнце тоже входит в ваш третий дом гороскопа — туда, где уже находятся Меркурий и соединение Венеры с Юпитером. Солнце добавит колоссальной энергии в тему общения и коммуникаций. Вы будете много встречаться, разговаривать, переписываться. Такое ощущение, что пойдет огромный поток звонков, писем, дел и встреч, а также каких-то поездок.

С 1 по 29 июня Марс будет находиться в знаке Тельца. Марс дает мощную энергию продвижения, инициативы и достижений. В июне у вас будет очень много сил, так как планета активирует ваш знак. Возможно, вы начнете активно заниматься спортом, будете чего-то добиваться или запустите новый проект. Марс всегда дает зелёный свет для начинаний.

29 июня Марс переходит во второй дом денег и финансов. Это может принести много работы, но вместе с тем и много трат. Марс — огненная планета, и, проходя по сектору денег, он может их буквально "сжигать". Возможно, предстоят большие расходы или вы отправитесь в отпуск, где будете активно тратить. С другой стороны, это положение может дать и отличные заработки, поток клиентов, ведь это сектор траты энергии.

"Однако с 29 июня уже не стоит покупать дорогие вещи, технику, квартиры или машины. Это запрещено, потому что в этот же день, 29 июня, Меркурий разворачивается в ретроградное движение, которое продлится до 23 июля. Меркурий разворачивается в вашем третьем доме общения и знакомых. Это значит, что к вам вернутся люди из прошлого: о вас вспомнят, позвонят или напишут те, кого вы знали давно или долго не видели. Возможно, к вам снова приедут родственники или вы опять отправитесь куда-то вместе с ними. Это время возвращения к тому, что уже было: к старым знакомым, переоформлению документов или автомобиля, пересдаче профессионального экзамена или возобновлению прерванной учебы", - рассказала астролог.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июня нас также ждет полнолуние в девятом доме гороскопа. Это сектор удачи, расширения сознания, получения новой информации и расширения кругозора. Но в первую очередь это дом заграницы. Возможно, вы полетите в путешествие, будете оформлять загранпаспорт, визу, бронировать отели или покупать билеты в дальние страны. Также этот сектор связан с вашей верой, идеалами, убеждениями и людьми, которых вы считаете своими духовными учителями. Здесь может произойти важная встреча с наставником, случиться ритуальная или паломническая поездка, начаться глубокое обучение. Либо вы сами будете выступать в роли лектора и читать лекции. Не исключено знакомство с иностранцами, познание другой культуры через общение, путешествия, книги, фильмы или национальную кухню.

Кроме того, девятый дом — это юридический сектор. Полнолуние может принести завершение судебного процесса, юридической сделки или контракта. В период ретроградного Меркурия лучше всего пойдет именно перезаключение старых договоров или завершение работы с адвокатом. А вот подписывать новые контракты или впервые подавать иск в суд 29 июня крайне нежелательно. Хороший вариант — подавать апелляцию.

Детальный гороскоп для Тельцов на июнь 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Телец гороскоп Телец Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

06:53Мир
Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

23:01Мир
Оккупантам приказали до 31 мая прорваться к ключевому городу - Силы обороны

Оккупантам приказали до 31 мая прорваться к ключевому городу - Силы обороны

22:42Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Машина всмятку: в жутком ДТП разбилась молодая украинская блогерша и модель

Машина всмятку: в жутком ДТП разбилась молодая украинская блогерша и модель

В июне вступят в силу новые правила мобилизации: что изменится для украинцев

В июне вступят в силу новые правила мобилизации: что изменится для украинцев

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Последние новости

06:53

Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

05:58

Гороскоп на завтра, 30 мая: Девам — трудности, Козерогам — путешествие

05:34

Кто получит подарок небес в начале лета: гороскоп на июнь 2026Видео

05:11

Чем пугали детей в СССР: абсурдные запреты, которые можно услышать и по сей день

04:30

Счастье уже на пороге: для каких знаков зодиака конец мая станет особенным

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист МуренкоИз-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко
04:09

Как правильно брать кота на руки: большинство допускает ошибку, пугающую животноеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке магазина одежды за 25 с

03:37

Как правильно перевозить ребенка в автокресле - главное, что должны знать родители

03:11

Вечерний полив против утреннего: когда лучше всего поливать растения летом

Реклама
02:15

Сенсация из космоса: учёные наткнулись на новую таинственную планету

01:06

Десятки ракет в месяц: прогноз сроков массированных ударов РФ по Украине

00:01

Транспортный удар по кошельку: киевлянам раскрыли новые цены на проезд

28 мая, четверг
23:58

Россия атакует Украину "ракетным винегретом": эксперт предупредил о новых ударахВидео

23:01

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

22:44

Часть мужчин могут лишиться бронирования — юрист предупредил о новом нюансе

22:42

Оккупантам приказали до 31 мая прорваться к ключевому городу - Силы обороны

22:18

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многихВидео

22:03

Жесткая цензура в СССР: за какие зарубежные фильмы можно было попасть в тюрьму

22:00

Тигровые шорты и огненные волосы: как выглядит биологический сын Джоли и Питта

22:00

В Запорожье готовят рекордное повышение тарифов на воду — когда цена вырастет официально

Реклама
21:38

Украинцы создали свое "государство" у Тихого океана — как оно называетсяВидео

21:05

Тарифы на газ изменятся: стало известно, сколько будут платить украинцы в июне

21:03

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздноватьВидео

20:54

Чем подкормить клубнику после цветения: секрет сладкой ягоды

20:42

Известный актер показался на фронте после громкого скандала - детали

20:15

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

20:06

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

20:04

Цвет, о котором молчат все модницы: дизайнер назвал главный оттенок лета-2026

19:58

В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

19:50

"Линия Суровикина" может рухнуть: Коваленко заявил о переломе в ходе войныВидео

19:43

Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97": дата премьерыВидео

19:39

Никогда не подведут: три знака зодиака, которые станут надежной опорой в жизни

19:36

"Единственный выход для РФ": Коваленко раскрыл, как Путин может затянуть войнуВидео

19:21

Как за считанные секунды остановить зуд от укуса комара: действительно работающий трюк

19:10

Война не закончится с прекращением боевых действий: Коваленко объяснил главную угрозумнение

18:55

Просить "сделать одолжение" нельзя — как правильно сказать по-украинскиВидео

18:55

Не дверца в заборе: что на самом деле означает слово "калитка"

18:54

Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

18:47

"Расклеилась": Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

18:39

Европейская страна неожиданно начала "раздавать" острова иностранцам

Реклама
18:38

Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц летаВидео

18:37

"Конкурс "Честь профессии" из-за действий Анны Бабинец понес непоправимый ущерб репутации", — эксперт Михаил Шнайдер

18:32

Картофель идеально хранится месяцами: лучшее место есть в каждом домеВидео

18:31

Слово "капюшон" - это калька с русского языка: как говорить правильно

18:30

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:20

Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

18:03

У людей с высоким IQ обнаружили неожиданную "темную сторону" счастьяВидео

17:56

Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию

17:55

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУВидео

17:41

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 37 с

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять