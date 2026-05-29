Кто получит подарок небес в начале лета: гороскоп на июнь 2026

Астролог Анжела Перл назвала дни, в которые произойдут важные финансовые перемены.

Три планеты-гиганта заставят Тельцов пересмотреть ценности - астропрогноз на июнь

Вы узнаете:

Какая сфера жизни будет самой важной в июне

Когда Тельцов ждет любовь и яркие свидания

Почему в конце месяца не стоит подавать документы в суд

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц лета три медленные планеты соединяются в треугольник. Плутон находится в вашем 10-м доме гороскопа, который отвечает за роль в обществе и достижения. Уран расположился во втором доме денег и ценностей, а Нептун наодится в 12-м доме — это то, от чего нужно отказаться.

"И вот эти три планеты как будто весь месяц будут говорить вам: "А ведь, наверное, нужно как-то пересобрать ступеньки ваших ценностей". Что важнее, что оставить и с чем идти дальше по жизни, а от чего нужно отказаться, бросить, избавиться, чтобы облегчить себя и познать свою суть? Что на самом деле по-настоящему важно и ценно в вашей жизни?", - отметила специалист.

31 мая — полнолуние, которое будет действовать всю первую неделю июня и затронет восьмой дом финансов и денег. Оно высветит текущую финансовую ситуацию. Возможно, это связано с налогами, кредитами или общими деньгами, алиментами или страховками. Может быть, это деньги мужа или жены. Всё прояснится в районе 31 мая благодаря полнолунию.

Тема денег будет актуальной для Тельцов в течение всего июня. Полнолуние как раз высветит, какие шаги вам нужно предпринять, куда еще вложить деньги или, наоборот, забрать откуда-то средства.

Со 2 июня Меркурий входит в ваш третий дом гороскопа— это сектор общения, коммуникаций, знакомств, а также ваших соседей и родственников. Может, к вам приедут гости, вы встретитесь с сестрой или братом, или сами куда-то отправитесь. Короткие поездки тоже идут по третьему дому, как и покупка или продажа автомобиля. Если вы планируете приобрести или продать машину, а также технику (она тоже относится к третьему дому), то желательно сделать это примерно до 15 июня, до середины месяца. Дело в том, что после 15-го числа Меркурий начинает замедляться, а в самом конце месяца он развернется и станет ретроградным.

Поэтому первая половина июня идеальна для любых сделок, покупок, подписания важных документов, собеседований и значимых встреч. Меркурий в третьем доме поможет вам правильно контактировать, общаться и связываться с людьми. Также Меркурий в этом секторе со 2 июня может принести обучение, получение каких-то сертификатов или диплома.

С 8 по 10 июня нас ждет потрясающее событие: Венера соединяется с Юпитером там же, в вашем третьем доме гороскопа. Венера — планета малого счастья, подарков и любви, а Юпитер — планета большого счастья и изобилия.

8, 9 и 10 июня пройдут у Тельцов в секторе знакомств, контактов и получения информации. Это может принести любовь, яркое свидание или встречу, которая запомнится на всю жизнь, — настоящий подарок небес.

14 июня Венера входит в четвертый дом гороскопа. Венера приносит всё, что нам нравится, — это праздники, накрытый стол, уют. А четвертый дом — это место, где мы живем, наша семья и дом. Можно ожидать хороших новостей, касающихся вашего жилья, получения гражданства, регистрации или паспорта новой страны. Четвертый дом — это также наши корни и родители, так что возможен праздник в семье, застолье или приятные известия от родных. Вы можете получить подарок, посылку или сделать красивые покупки для дома: новые шторы, подушки или заказать прекрасный букет цветов.

15 июня — новолуние, которое пройдет во втором доме денег, куда уже вошел Уран. Он меняет ваше отношение к финансам и способы заработка, начиная наводить там свои порядки. Но новолуние — это соединение Солнца с Луной, которое рождает совершенно новую энергию, новый источник доходов или финансовый импульс. Это может быть новая работа, новый клиент или проект, за который вы получите деньги. Одним словом, появится что-то новое, связанное с финансами или покупками.

Сделка 15 июня может принести удачное приобретение. Либо у вас полностью поменяется система ценностей, и вы начнете по-другому оценивать то, что важно в вашей жизни, например, здоровье. Возможно, вы перейдете на новую систему питания, введете полезные привычки или начнете по-новому распоряжаться своим временем. Второй дом отвечает и за самооценку, так что вы станете ценить себя гораздо больше.

22 июня — день летнего солнцестояния. Это всегда очень магический, мистический день, когда хорошо делать ритуалы и загадывать желания. Солнцестояние символизирует победу светлых сил над темными, поэтому день работает как мощный портал. Перл посоветовала следить за своими мыслями.

22 июня Солнце тоже входит в ваш третий дом гороскопа — туда, где уже находятся Меркурий и соединение Венеры с Юпитером. Солнце добавит колоссальной энергии в тему общения и коммуникаций. Вы будете много встречаться, разговаривать, переписываться. Такое ощущение, что пойдет огромный поток звонков, писем, дел и встреч, а также каких-то поездок.

С 1 по 29 июня Марс будет находиться в знаке Тельца. Марс дает мощную энергию продвижения, инициативы и достижений. В июне у вас будет очень много сил, так как планета активирует ваш знак. Возможно, вы начнете активно заниматься спортом, будете чего-то добиваться или запустите новый проект. Марс всегда дает зелёный свет для начинаний.

29 июня Марс переходит во второй дом денег и финансов. Это может принести много работы, но вместе с тем и много трат. Марс — огненная планета, и, проходя по сектору денег, он может их буквально "сжигать". Возможно, предстоят большие расходы или вы отправитесь в отпуск, где будете активно тратить. С другой стороны, это положение может дать и отличные заработки, поток клиентов, ведь это сектор траты энергии.

"Однако с 29 июня уже не стоит покупать дорогие вещи, технику, квартиры или машины. Это запрещено, потому что в этот же день, 29 июня, Меркурий разворачивается в ретроградное движение, которое продлится до 23 июля. Меркурий разворачивается в вашем третьем доме общения и знакомых. Это значит, что к вам вернутся люди из прошлого: о вас вспомнят, позвонят или напишут те, кого вы знали давно или долго не видели. Возможно, к вам снова приедут родственники или вы опять отправитесь куда-то вместе с ними. Это время возвращения к тому, что уже было: к старым знакомым, переоформлению документов или автомобиля, пересдаче профессионального экзамена или возобновлению прерванной учебы", - рассказала астролог.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июня нас также ждет полнолуние в девятом доме гороскопа. Это сектор удачи, расширения сознания, получения новой информации и расширения кругозора. Но в первую очередь это дом заграницы. Возможно, вы полетите в путешествие, будете оформлять загранпаспорт, визу, бронировать отели или покупать билеты в дальние страны. Также этот сектор связан с вашей верой, идеалами, убеждениями и людьми, которых вы считаете своими духовными учителями. Здесь может произойти важная встреча с наставником, случиться ритуальная или паломническая поездка, начаться глубокое обучение. Либо вы сами будете выступать в роли лектора и читать лекции. Не исключено знакомство с иностранцами, познание другой культуры через общение, путешествия, книги, фильмы или национальную кухню.

Кроме того, девятый дом — это юридический сектор. Полнолуние может принести завершение судебного процесса, юридической сделки или контракта. В период ретроградного Меркурия лучше всего пойдет именно перезаключение старых договоров или завершение работы с адвокатом. А вот подписывать новые контракты или впервые подавать иск в суд 29 июня крайне нежелательно. Хороший вариант — подавать апелляцию.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

