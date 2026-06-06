Кто устроит истерику, а кто будет тише воды: самые спокойные дети по гороскопу

Кратко:
- Знак зодиака влияет на темперамент и эмоции младенца
- Три знака признаны самыми тихими детьми
- Один знак зодиака считается наиболее капризным и вспыльчивым
Характер ребенка начинает проявляться с первых месяцев жизни. Одни малыши очень спокойные и тихие, другие же — требуют постоянного внимания и часто капризничают.
Астрологи считают, что на темперамент и эмоциональность ребенка может влиять знак зодиака, под которым он родился. По их мнению, некоторые дети отличаются спокойствием и уравновешенностью, тогда как другие более чувствительны и склонны бурно выражать свои эмоции.
Какие дети по знаку зодиака самые спокойные
Телец (20 апреля - 20 мая)
Для этого знака знака комфорт превыше всего, поэтому младенчество, пожалуй, является самым "ярким" периодом жизни Тельца, пишет PureWow.
Ребенок-Телец точно не будет капризничать. Он очень привязан к родителям и с удовольствием проводит весь день, обнимаясь и ни о чем не беспокоясь.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Водолеи известны своей непритязательностью, и с момента перерезания пуповины малыш-Водолей кажется мудрым не по годам.
Родителям предстоит многому у него научиться, ведь Водолей — общительный воздушный знак, которым управляет планета спокойствия, дисциплины и зрелости Сатурн.
Маленький Водолей обладает природной способностью к саморегуляции. Он тих и наблюдателен и следит за всем, что вы делаете. Поэтому не стоит подавать ребенку плохой пример.
Водолеи менее возбудимы, чем другие воздушные знаки — Весы и Близнецы — в основном потому, что они, прежде всего, терпеливы.
Рыбы (19 февраля - 19 марта)
Рыбы живут в своем собственном мире и обычно это самые спокойные дети в мире.
Рыбами управляет Юпитер — планета оптимизма. Как и Водолеи, Рыбы мудры не по годам, но склонны к интроверсии.
Малыш обычно может развлекать себя часами, просто улыбаясь и глядя в потолок из своей кроватки.
Что стоит учитывать читателю
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Самый капризный ребенок по гороскопу
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Малыш-Близнец — самый любознательный ребенок на вечеринке.
Близнецы находятся под влиянием планеты общения, Меркурия. Вероятно, ребенок-Близнец начнет говорить рано, и еще до того, как он сможет произносить слова, он будет болтать без умолку.
Малыш-Близнец любит находиться среди людей и очень легко знакомится с членами семьи и ведет себя хорошо с нянями. Он невероятно обаятелен и очень умен, но может быть довольно вспыльчивым. Когда ему надоест, он не постесняется высказать вам все, что думает.
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