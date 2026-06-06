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Кто устроит истерику, а кто будет тише воды: самые спокойные дети по гороскопу

Анна Ярославская
6 июня 2026, 10:56
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Спокойные дети реже капризничают и умеют развлекать себя сами. Астрологи назвали три знака.
Гороскоп, знаки зодиака
Астрологи назвали три знака, с которыми у родителей не будет хлопот / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Кратко:

  • Знак зодиака влияет на темперамент и эмоции младенца
  • Три знака признаны самыми тихими детьми
  • Один знак зодиака считается наиболее капризным и вспыльчивым

Характер ребенка начинает проявляться с первых месяцев жизни. Одни малыши очень спокойные и тихие, другие же — требуют постоянного внимания и часто капризничают.

Астрологи считают, что на темперамент и эмоциональность ребенка может влиять знак зодиака, под которым он родился. По их мнению, некоторые дети отличаются спокойствием и уравновешенностью, тогда как другие более чувствительны и склонны бурно выражать свои эмоции.

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Какие дети по знаку зодиака самые спокойные

Телец (20 апреля - 20 мая)

Для этого знака знака комфорт превыше всего, поэтому младенчество, пожалуй, является самым "ярким" периодом жизни Тельца, пишет PureWow.

Ребенок-Телец точно не будет капризничать. Он очень привязан к родителям и с удовольствием проводит весь день, обнимаясь и ни о чем не беспокоясь.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеи известны своей непритязательностью, и с момента перерезания пуповины малыш-Водолей кажется мудрым не по годам.

Родителям предстоит многому у него научиться, ведь Водолей — общительный воздушный знак, которым управляет планета спокойствия, дисциплины и зрелости Сатурн.

Маленький Водолей обладает природной способностью к саморегуляции. Он тих и наблюдателен и следит за всем, что вы делаете. Поэтому не стоит подавать ребенку плохой пример.

Водолеи менее возбудимы, чем другие воздушные знаки — Весы и Близнецы — в основном потому, что они, прежде всего, терпеливы.

Рыбы (19 февраля - 19 марта)

Рыбы живут в своем собственном мире и обычно это самые спокойные дети в мире.

Рыбами управляет Юпитер — планета оптимизма. Как и Водолеи, Рыбы мудры не по годам, но склонны к интроверсии.

Малыш обычно может развлекать себя часами, просто улыбаясь и глядя в потолок из своей кроватки.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Самый капризный ребенок по гороскопу

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Малыш-Близнец — самый любознательный ребенок на вечеринке.

Близнецы находятся под влиянием планеты общения, Меркурия. Вероятно, ребенок-Близнец начнет говорить рано, и еще до того, как он сможет произносить слова, он будет болтать без умолку.

Малыш-Близнец любит находиться среди людей и очень легко знакомится с членами семьи и ведет себя хорошо с нянями. Он невероятно обаятелен и очень умен, но может быть довольно вспыльчивым. Когда ему надоест, он не постесняется высказать вам все, что думает.

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О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

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