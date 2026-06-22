Всего пять знаков китайского зодиака: кому улыбнется удача 23 июня

Астрологи назвали пять знаков восточного зодиака, для которых 23 июня станет удачным днем. Судьба подарит им новые возможности, искренние разговоры и облегчение.

https://horoscope.glavred.info/lishe-p-yat-znakiv-kitayskogo-zodiaku-do-kogo-priyde-velika-udacha-23-chervnya-10774904.html Ссылка скопирована

Кому из китайских знаков зодиака повезет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие знаки китайского зодиака станут главными счастливчиками дня

Кого ждут важные разговоры и приятные новости

Вторник, 23 июня 2026 года, принесет многим знакам восточного зодиака особую энергию. По китайскому календарю это День Земляного Дракона, который астрологи называют Днём открытых дверей. Это время для общения, новых знакомств и примирения. Главред расскажет подробнее.

Как пишет издание YourTango, этот день поможет людям легче находить общий язык. Главный секрет удачи во вторник заключается в том, что то, от чего вы уже почти отказались, снова станет возможным. Астрологи назвали пять знаков зодиака, для которых этот день будет самым счастливым.

видео дня

Дракону судьба дарит второй шанс: пришло время сделать первый шаг

В этот день стоит наконец сделать первый шаг и написать или позвонить человеку, по которому вы скучаете. В последнее время вы слишком много думали об этом разговоре и переживали, что всё будет сложно.

На самом деле всё пройдёт гораздо легче, чем вы ожидаете. Как только вы начнёте общение, сразу поймёте, что эти отношения никто и не собирался разрушать, а дверь для вас всё это время оставалась открытой.

Кролику больше не придется молчать о важном

Представители этого знака смогут наконец поговорить о том, что очень долго откладывали из-за страха неловкости. Волнение из-за предстоящего разговора окажется гораздо сильнее, чем сама ситуация.

Энергия дня сделает окружающих более открытыми и искренними. К концу вторника вы почувствуете большое облегчение от того, что перестали уклоняться от проблемы, а ситуация начнёт решаться в вашу пользу.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Лошадь ждет приятный сюрприз в самом неожиданном месте

Для Лошади успех придет оттуда, откуда его совсем не ждали. Скорее всего, вы окажетесь в месте или компании, куда сначала даже не хотели идти. Именно там и произойдет самое приятное событие дня.

Приятный сюрприз ждёт вас, как только вы позволите событиям развиваться естественно и откажетесь от чрезмерного контроля.

Для Обезьяны закончится период недомолвок

Этот вторник принесет Обезьянам долгожданную честность в семье или в отношениях с любимым человеком. Кто-то из близких наконец откровенно скажет то, что на самом деле думает.

Эти слова не обидят вас, а наоборот — помогут избавиться от неопределенности и недоразумений. Вам больше не придется догадываться о чужих мыслях, а общение станет значительно проще.

Свинья обретет свободу выбора и избавится от стресса

Представителей этого знака ждет особая удача — свобода выбора. 23 июня вы сможете спокойно изменить свое мнение по поводу какого-то дела или плана и почувствуете от этого облегчение, а не вину.

Если в последнее время вы заставляли себя делать что-то только потому, что так "надо", во вторник поймёте, что на самом деле этого не хотите. Как только вы признаете это перед собой, напряжение начнёт спадать. Доверьтесь внутреннему голосу — у вас есть право изменить своё решение.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред