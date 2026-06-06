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Лучшие советчики по гороскопу: названы самые мудрые знаки зодиака

Анна Ярославская
6 июня 2026, 03:50
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Если у вас проблемы в любви, работе или семье, то четыре знака зодиака точно знают ответ.
Гороскоп, знаки зодиака
Названы знаки зодиака, которые обладают особой мудростью и интуицией / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие четыре знака зодиака дают самые ценные жизненные советы
  • Как Стрельцы и Козероги помогают решать проблемы в делах
  • В чем секрет интуиции Скорпионов и Раков в личных отношениях

Астрологи считают, что представители некоторых знаков обладают особой мудростью, развитой интуицией и умением смотреть на проблему со стороны. Именно к ним чаще всего обращаются за советом друзья, родственники и коллеги.

Какие знаки зодиака считаются лучшими советчиками - пишет Главред.

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Стрелец

Стрелец - любитель приключений и исследований, который обязательно вернет любого человека к жизни, если он начал погружаться в пучину работы и безделья, пишет PureWow.

Эти жизнерадостные знаки знаки зодиака могут строго отчитать своего друга о важности баланса между работой и личной жизнью. Но их советы не сводятся к простому разговору. Благодаря своей природной любознательности, эти гиперактивные огненные знаки, скорее всего, увезут вас в какой-нибудь захватывающий поход, доставят прямо на вершину горы и расскажут о важности физических упражнений, свежего воздуха и открытия новых мест.

"Стрельцы также являются убежденными оптимистами, поэтому, когда вы начнете чувствовать себя немного подавленным, обратитесь к ним за порцией надежды, которая развеет вашу хмурость", - говорят астрологи.

Козерог

Представители этого земного знака помогают нам взглянуть на вещи под другим углом. Козероги — прилежные, трудолюбивые и обстоятельные люди, поэтому, если вам кажется, что вы слишком долго откладываете свою идею для малого бизнеса, обратитесь за советом к Козерогу. Он даст вам лучшие советы о том, как проявить инициативу и запустить свой дополнительный бизнес.

Козероги практичны, ориентированы на решение проблем и терпеливы, поэтому задавайте столько вопросов, сколько хотите, и они обязательно укажут вам правильное направление.

Скорпион

Скорпион - это мастер расследований и допросов, к которому можно обратиться за советом, как справиться с проблемами в отношениях с парнем.

"Эти водные знаки напомнят вам, какая вы сильная и достойная королева, и одновременно поделятся всеми своими секретами, как поймать изменщика с поличным. Но дело не только в мести и интригах с этим загадочным знаком. Скорпионы известны как настоящие соблазнительницы, поэтому, если вы немного нервничаете перед предстоящим первым свиданием или хотите добавить остроты в ваши нынешние отношения, они быстро помогут вам почувствовать себя настоящей красоткой", - рассказали астрологи.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Рак

Этот водный знак даст дельный совет практически по любому поводу - от проблем с парнями до семейных неурядиц и таких лёгких тем, как новый подкаст о реальных преступлениях, который вы обязательно должны послушать.

"Раки знают всё. Эти водные знаки также очень интуитивны, поэтому ожидайте, что они будут жаловаться на важность откровенности с близкими, если почувствуют, что кто-то переживает. Если вам просто нужно с кем-то поговорить о чём-то незначительном, ваш друг-Рак всегда рядом, готовый вас внимательно выслушать. Раки понимают, что иногда лучшее, что вы можете сделать для человека, это просто дать ему выговориться", - говорят специалисты.

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О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

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