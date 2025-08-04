Лучший день лета: двух знаков 4 августа ждут сюрпризы и вознаграждения

Вы узнаете:
- Кому из знаков зодиака повезет 4 августа
- Кто получит долгожданное вознаграждение за работу
Новая рабочая неделя для двух знаков зодиака начнется очень удачно. В понедельник, 4 августа, счастливчиков накроет волна необычайного успеха. Этот день будет как подарок - могут произойти положительные изменения в личных отношениях, финансах или карьере. Это время, когда стоит действовать. Главред выяснил, для кого 4 августа станет лучшим днем лета.
Дева
Понедельник у Дев начнется с вознаграждений за добросовестную и качественную работу. Они могут преуспеть в тех сферах, где раньше было много усилий, но мало отдачи.
Может состояться важный разговор, который определит дальнейшее направление карьеры, говорится на портале Made in Vilnius.
Совет для Девы: не анализируйте слишком много - иногда стоит просто довериться и воспользоваться возможностью.
Весы
Для Весов 4 августа будет эмоционально приподнятым. Это может быть день, в котором будет царить любовь, вдохновение и внутреннее спокойствие.
Возможны перемены к лучшему в романтических отношениях, а творческие проекты или идеи получат положительные отзывы.
Совет для Весов: будьте открытыми к людям - сегодня слова могут открывать не только двери, но и сердца.
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