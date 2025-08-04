Лучший день лета: двух знаков 4 августа ждут сюрпризы и вознаграждения

Звезды подготовили один из самых удачных дней за все лето для двух знаков зодиака.

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Гороскоп на 4 августа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому из знаков зодиака повезет 4 августа

Кто получит долгожданное вознаграждение за работу

Новая рабочая неделя для двух знаков зодиака начнется очень удачно. В понедельник, 4 августа, счастливчиков накроет волна необычайного успеха. Этот день будет как подарок - могут произойти положительные изменения в личных отношениях, финансах или карьере. Это время, когда стоит действовать. Главред выяснил, для кого 4 августа станет лучшим днем лета.

Дева

Понедельник у Дев начнется с вознаграждений за добросовестную и качественную работу. Они могут преуспеть в тех сферах, где раньше было много усилий, но мало отдачи.

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Может состояться важный разговор, который определит дальнейшее направление карьеры, говорится на портале Made in Vilnius.

Совет для Девы: не анализируйте слишком много - иногда стоит просто довериться и воспользоваться возможностью.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Для Весов 4 августа будет эмоционально приподнятым. Это может быть день, в котором будет царить любовь, вдохновение и внутреннее спокойствие.

Возможны перемены к лучшему в романтических отношениях, а творческие проекты или идеи получат положительные отзывы.

Совет для Весов: будьте открытыми к людям - сегодня слова могут открывать не только двери, но и сердца.

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