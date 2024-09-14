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Лунное затмение 18 сентября 2024: Стрельцам - переезд, Рыбам - перемены, Овнам - исцеление

Анна Ярославская
14 сентября 2024, 11:32
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Лунное затмение в сентябре задаст тенденцию на ближайшие два года, рассказала астролог Анжела Перл.
Анжела Перл, лунное затмение
Гороскоп для всех знаков зодиака на лунное затмение 18 сентября 2024 года от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Известный астролог Анжела Перл рассказала, что принесет лунное затмение в сентябре 2024 всем знакам зодиака. По ее словам, затмение произойдет 18 сентября в знаке Рыбы. Также в этот начнется коридор затмений, поэтому нежелательно принимать важные решения, в которых вы не уверены. В целом, затмение задаст тенденцию на ближайшие два года.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Овен

У Овнов затмение произойдет в двенадцатом доме гороскопа. Эт сектор исцеления, освобождения от ненужного багажа.

Вы можете заняться собой, своим телом и душой. Возможно пройдете курс оздоровления, массажей.

Овны очень неожиданно могут выздороветь от какой-то болезни, похудеть, похорошеть.

Откроется секрет из прошлого.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Телец

У Тельцов затмение произойдет в одиннадцатом доме гороскопа. У вас появится по крайней мере один очень важный друг или подруга.

Может поменяться круг общения, будут единомышленники. Вы можете стать членом какой-то команды, начнете преподавать, работать в интернете или дистанционно.

Состоятся дальние поездки. Перед Тельцами откроются новые возможности.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Близнецы

У Близнецов затмение пройдет в десятом доме гороскопа, который отвечает за статус, карьеру, репутацию.

Вам нужно будет принимать важное решение, связанное с работой или бизнесом. Например, вы уволитесь или получите повышение, выйдете на пенсию, будете набирать команду для нового проекта, проявите себя в новой роли.

Может быть брак, развод, раздел имущества.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Рак

У Раков затмение будет в девятом доме гороскопа, который связан со всем иностранным.

У вас начнутся отношения с иностранцем. Вы будете много путешествовать. Возможны клиенты из других стран или контакты по работе с людьми, которые живут далеко. У вас появятся единомышленники. Помощь друга или подруги откроет неожиданные возможности.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Лев

У Львов затмение состоится в восьмом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за финансы.

Карьера неожиданно пойдет вверх. Вы получите повышение на работе и более высокую зарплату. Заключите удачный договор, откроете новый бизнес. Вы поднимете цены на свои услуги. В целом, Львов ждет финансовый рост.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Дева

У Дев затмение в седьмом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за отношения с другими людьми. Вас ждет новое знакомство, помолвка, брак, развод.

Если у вас все хорошо в отношениях, то затмение ничего не разорвет. Если же нет, то оно даст толчок к тому, чтобы вы увидели ситуацию очень ясно.

Вы поймете, что это не ваш человек или что это не та работа, на которой вы хотите оставаться.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Весы

У Весов затмение произойдет в шестом доме гороскопа. Это сектор работы, режима, ежедневной рутины и здоровья.

Вас ждет новый проект, увольнение, смена работы. Не исключено повышение, смена статуса. Перемены на работе повлияют на ваши финансы. У вас будет больше клиентов и увеличение прибыли.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Скорпион

У Скорпионов затмение произойдет в пятом доме гороскопа, который отвечает за любовь. Вас ждут свидания, романтические знакомства, помолвка, брак.

Возможно, что вы расстанетесь с кем-то, но встретите новую любовь.

Это затмение может принести какой-то критический момент в ваши отношения, но в то же время внесет ясность.

Сильнее других лунное затмение почувствую Скорпионы, которые родились 16-18 ноября.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Стрелец

У Стрельцов затмение в четвертом доме гороскопа, который отвечает за дом, семью, страну, за все, что дает нам защищенность.

Вы купите квартиру или дом, переедете на другое место жительства. Возможно Стрельцы начнут большой ремонт.

Не исключено, что Стрельцы переедут в связи с новой работой.

Произойдет какое-то событие, связанное с вашей мамой.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Козерог

У Козерогов затмение пройдет в третьем доме гороскопа, который отвечает за коммуникации. Вас ждет знакомство с новыми людьми, сотрудничество.

Появятся новые клиенты, будет больше поездок и путешествий. Вы можете переехать в течение этих двух лет. У некоторых Козерогов начнутся отношения на расстоянии.

Вам нужно больше всего рекламировать и заниматься тем, что вам больше всего по душе.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Водолей

У Водолеев затмение пройдет во втором доме гороскопа, который отвечает за деньги. Вам нужно будет принять финансовое решение. Вы получите грант, государственную поддержку, деньги от членов семьи.

Фокус будет на то, как вы зарабатываете и тратите деньги. Возможна смена работы.

Затмение может показать, что вам нужна сумма денег или помощь специалиста по финансам.

Лунное затмение 18 сентября 2024 - Рыбы

У Рыб затмение будет происходить в первом доме гороскопа. В ближайшие два года у вас может поменяться внешность, телосложение, стиль одежды.

Это затмение поможет вам увидеть себя в другом свете и раскрыть свои таланты.

В вашу жизнь войдет новая любовь или вы расстанетесь с человеком, с которым вы несчастны. То, что вы сами не могли прекратить или разорвать, поможет сделать затмение.

"Через два года вы себя просто не узнаете", - сказала астролог.

Смотрите видео - Прогноз для всех знаков зодиака на лунное затмение18 сентября 2024:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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