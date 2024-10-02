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Лунное затмение в октябре: Рыбам - деньги, Овнам - развод, Ракам - переезд

Анна Ярославская
2 октября 2024, 10:12
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Герои этого затмения - представители знака зодиака Весы. Их ждут самые большие перемены.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для всех знаков зодиака на солнечное затмение 2 октября 2024 года от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Известный таролог Анжела Перл рассказала что принесет солнечное затмение 2 октября 2024 всем знакам зодиака. По ее словам, нынешнее затмение - последнее в знаке Весы. Это знак, который отвечает за гармонию и баланс в отношении к себе и другим людям.

Детальный прогноз астролог опубликовала на своем Youtube-канале. Также Перл составила Таро-прогноз для всех знаков зодиака на солнечное затмение. Детальнее читайте в материале: Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильность.

Солнечное затмение 2 октября для Овнов

У Овнов затмение произойдет в седьмом доме гороскопа. Затмение может исправить плохую ситуацию. Например, из вашей жизни уйдет человек, с которым вы не ладили. Кроме того, Овнов ждет новое знакомство - как с любимым человеком, так и с тем, кто станет партнером по бизнесу или работе.

В этот период хорошо переводить отношение на новый уровень - заключать брак, оформлять развод, начинать жить вместе и т.д.

Возможно состоится заключение важной сделки. То, что тянулось последние полтора года, наконец-то завершится.

Солнечное затмение 2 октября для Тельцов

У Тельцов затмение произойдет в шестом доме гороскопа. Вам могут предложить новую работу, бизнес. Вы найдете себе помощника или ассистента, и это пойдет вам на пользу, потому что позволит найти баланс между работой и отдыхом. У вас появится время для того, чтобы заняться собой и своим здоровьем.

Появятся новые возможности.

Солнечное затмение 2 октября для Близнецов

У Близнецов затмение в пятом доме - секторе любви. Вас ждет романтическое знакомство или вы узнаете что-то о своем нынешнем партнере.

Удачное время для беременности и рождения ребенка.

Близнецам стоит развивать свои творческие таланты. Вам стоит жить так, чтобы начать получать удовольствие. Не исключены поездки, путешествия.

Солнечное затмение 2 октября для Раков

У Раков затмение в четвертом доме гороскопа, который отвечает за улучшение жилищных условий. Возможна поездка, переезд, эмиграция, получение гражданства.

У вас появится новый член семьи. Некоторые Раки заведут домашнего питомца.

Практически все события будут связаны с вопросами дома, семьи и недвижимости. Раки будут активными и смелыми и будут принимать решения.

Солнечное затмение 2 октября для Львов

Львов ждут новые знакомства, вы будете принимать участие в общественных мероприятиях. Появятся единомышленники.

Также Львы будут получать новые навыки. У вас появится смелость начать что-то новое.

Солнечное затмение 2 октября для Дев

Финансовая ситуация поменяется, Дев ждет смена работы и другие источники дохода.

Фокус будет на том, чтобы легче зарабатывать. Вам предложат партнерство. Если вы работаете с клиентами, то повысите цены на свои услуги.

Девы наконец-то поверят в себя, поднимется самооценка.

Солнечное затмение 2 октября для Весов

Весы - герои этого затмения. У Весов, которые родились с 1 по 3 октября, начнется новая жизнь. В ближайший год вас ждут большие перемены. Вас ждет новая работа, новый человек войдет в вашу жизнь. Не бойтесь менять свою жизнь.

Остальные Весы также почувствуют затмение, но не в течение года, а в ближайшие три месяца.

Солнечное затмение 2 октября для Скорпионов

У вас затмение в 12 доме гороскопа. Может открыться тайна. Вы получите информацию о прошлом своей семьи или вашего партнера.

Некоторые займутся эзотерикой и это может стать вашей профессией. Будут сниться вещие сны.

Скорпионы поедут в изолированные места. Есть риск оказаться в больнице.

Солнечное затмение 2 октября для Стрельцов

У Стрельцов затмение произойдет в 11-м доме гороскопа. Это очень социальный сектор, который отвечает за окружение, друзей.

Вас ждут новые знакомства, в том числе и с влиятельным человеком. Появятся единомышленники. Вы поедете на семинар или конференцию. Будет очень много общения.

Стрельцы получат результаты за свои прошлые дела. Появится новая мечта или цель.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Солнечное затмение 2 октября для Козерогов

У Козерогов затмение будет в секторе карьеры и статуса. Если вы ждали повышение, то теперь вы его получите. Смена статуса: брак, развод, рождение ребенка, выход на пенсию.

Может поменяться руководство, начальство. Козероги поймут свои цели и мечты.

Солнечное затмение 2 октября для Водолеев

Водолеев ждет расширение кругозора, вас заинтересуют другие культуры и религии. Состоится путешествие в другую страну, которое поменяет ваше видение мира.

Вы познакомитесь с иностранцем, решите эмигрировать, получите гражданство другой страны. Появятся клиенты из других стран.

Солнечное затмение 2 октября для Рыб

Рыбы будут вести общий бюджет и принимать финансовые решения. Возможно появятся новые финансовые обязательства.

Вы получите деньги со стороны: помощь от государства, возврат налогов и другие разовые платежи.

Появится инвестор. Вы начнете удачное партнерство, которое даст хорошие плоды.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на солнечное затмение 2 октября 2024:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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