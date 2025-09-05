Лунное затмение в Рыбах: кому - счастье и удача, а кому - разрыв отношений

Затмение — это всегда шанс для духовного роста и новых начинаний. Анжела Перл рассказала, какие сюрпризы ждут каждый знак зодиака.

Анжела Перл дала прогноз для всех знаков зодиака на лунное затмение 7 сентября 2025

Полное лунное затмение 7 сентября 2025 года произойдет в знаке Рыб. Оно даст возможность завершить старые циклы и открыть новые пути. Известный астролог Анжела Перл рассказала, что ждет каждый знак зодиака. Детальный прогноз она опубликовала на своем Youtube-канале.

Овен

У Овнов затмение произойдет в двенадцатом доме — это сектор уединения, духовных практик, а также всего, что связано с завершениями.

Может завершиться какой-то проект или работа. Возможны перемены, связанные с переездом или эмиграцией.

Хорошее время, чтобы заняться здоровьем и отдохнуть.

Вы можете освободиться от жизненных условий, которые вас ограничивали, или от работы, которая больше не приносит удовольствия.

Могут раскрыться тайны прошлого. Если в 12-м доме находится Венера, возможен тайный роман или отношения на расстоянии.

Наступает период для знакомства с собой, со своей душой, усиления веры. Возможна поездка, которая перевернёт вашу жизнь через самопознание.

Двенадцатый дом также является подготовкой к следующему циклу жизни, убирая все старое и завершая давние дела.

Телец

У Тельцов затмение затрагивает одиннадцатый дом — сектор друзей, коллективы и общественную жизнь.

Может измениться круг общения, появятся новые единомышленники. Возможны судьбоносные события благодаря друзьям.

Хорошее время для работы в интернете, соцсетях или на большую аудиторию.

Вы можете стать членом нового коллектива, собрать свою команду или группу ассистентов. Возможно участие в организации праздников или семинаров.

Могут произойти знакомства на мероприятиях (свадьбы, концерты).

Возможно расставание с кем-то из друзей или подруг (из-за переезда, появления детей, или вашего личностного роста и смены интересов).

Вы можете получить денежное вознаграждение за ваши таланты.

Близнецы

Затмение активирует десятый дом карьеры и статуса.

Вас ждут важные перемены в профессии: новая работа, повышение или смена направления.

Может измениться общественный статус — например, брак или развод.

Все, что связано с вашей карьерой, будет на виду. Вас ждет повышение по службе или смена работы/профессии.

Не исключены значимые события в жизни вашего отца.

Это затмение покажет, как вы проявляете себя миру, кто вы по профессии, каковы ваши таланты и как вы зарабатываете деньги.

Рак

Для Раков затмение проходит в девятом доме — секторе знаний, поездок и духовности.

Очень благоприятное время для публикаций, издания статей, интервью, фотосессий для журналов, которые могут принести популярность.

Кто-то решит эмигрировать или уехать надолго. Это может быть обучение за границей, эмиграция, получение паспорта другой страны, ПМЖ или визы.

Двери в мир открываются - у вас появятся клиенты из разных стран мира.

Возможны командировки или представление компании за рубежом.

Путешествия, дальние поездки, которые могут быть очень значимыми и судьбоносными. Возможно состоится знакомство с кем-то в поездке.

Это также время больших духовных инсайтов и переоценки мировоззрения.

Лев

Для Львов лунное затмение будет происходить в восьмом доме гороскопа. Этот сектор связан с финансами. У вас может появиться новый источник дохода (новая работа, новый бизнес, идеи для бизнеса).

Будут решаться вопросы, связанные с налогами. Возможно получение алиментов, стипендий, государственной помощи, детских денег или выплат по страховке.

Появится интерес к мистике, тайнам, психологии, гипнозу.

У Львов начнутся очень близких отношений или, наоборот, произойдет их завершение, если вы поймете, что вам не по пути.

Дева

У Дев затмение будет происходить в седьмом доме гороскопа. Вас ждет знакомство с кем-то, предложение руки и сердца, свадьба или, наоборот, развод/расставание, если отношения исчерпали себя. Лунные затмения часто высвечивают и завершают циклы в отношениях.

Возможно завершение бизнес-партнерства или делового проекта. Также может быть расторжение или завершение рабочего контракта, либо, наоборот, заключение нового договора.

Круг общения может измениться. Возможно расставание с кем-то из друзей или появление нового круга знакомых.

События, которые произойдут в этот период, по затмениям обычно носят долгосрочный характер.

Весы

Лунное затмение для Весов будет происходить в шестом доме гороскопа.

Возможна смена работы, изменение рабочего графика или режима, изменения в коллективе, переход в другой офис, появление новых сотрудников (ассистентов, помощников по дому, нянь).

Могут появиться новые обязательства, например, если вы заведете домашнее животное.

Стоит сделать акцент на здоровье: спорт, питание, изменение привычек.

Не исключено "волшебное исцеление" или решение давней проблемы со здоровьем.



Скорпион

Для Скорпионов будет происходить в пятом доме гороскопа. Состоится знакомство с новым человеком. Вас пригласят на свидание.

Может возникнуть любовный треугольник. Эта информация раскроется, что приведет к разрыву отношений.

У некоторых Скорпионов отношения выйдут на новый уровень. Например, вы решите съезжаться и жить вместе.

Возможны новости о беременности или рождение ребенка.

Может измениться ваше отношение к себе после этого затмения.

Стрелец

Для Стрельцов затмение будет происходить в четвертом доме гороскопа, который связан с домом и семьей.

Затмение может изменить ваше место жительства. Это может быть покупка или продажа дома, переезд в другую квартиру или город, даже если вы не планировали (например, из-за продажи арендуемого жилья).

Могут произойти важные события в жизни вашей мамы, так как четвертый дом также связан с мамой.

Состав семьи может измениться: дочь или сын могут съехать, или, наоборот, в семью придет невестка, или родится ребенок. Мама может переехать к вам.

Возможно, вам предложат работу, которая потребует много поездок и мало пребывания дома.

Раскроются семейные тайны, касающиеся родителей или предков. Возможна смена фамилии или выяснение о сводных родственниках.

Козерог

У Козерогов затмение в третьем доме гороскопа. У вас изменится круг общения, появятся новые знакомые из-за новой работы, учебы или смены интересов.

Вы можете стать более открытыми и общительными.

Будет возможность монетизировать хобби, связанное с работой руками (шитьё, рисование) или смена профессии.

Будет много поездок, возможен переезд.

Получение водительских прав или покупка автомобиля.

Также произойдут значимые события в жизни сестер, братьев или племянников.

Водолей

Лунное затмение у Водолеев будет происходить во втором доме гороскопа. Оно принесет перемены в финансовой ситуации, способах получения денег или их размере.

Возможна новая работа, новый бизнес или идеи для него.

Может измениться источник дохода (например, переход от родительской поддержки к доходам мужа/жены, или, наоборот, получение алиментов после развода).

Возможно партнерство, когда кто-то вложится финансово в ваш бизнес. Может быть получение наследства.

То, что раньше было приоритетом (например, карьера), может уступить место другим аспектам (здоровье, семья).

Повысится самооценка. Вы будете ставить себя на первое место, говорить "нет" или отказываться от того, что некомфортно.

Рыбы

Рыбы являются "номером один" в этом затмении, так как оно происходит в вашем знаке, в первом доме гороскопа (дом личности и самовосприятия).

Затмение "высветит" вас, вы можете стать популярными, сиять на публике или обложке журнала. Могут измениться ваша фамилия, имя, стиль, профессия. Возможно, вы решите оставить текущую работу ради творческого призвания (пение, танцы, фотография, актерская роль).

Возможно рождение ребенка, беременность или предложение руки и сердца. Эти события, как и другие по затмению, обычно носят долгосрочный характер и могут проявиться в течение трех месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь).

Очень сильная тема отношений. Не исключена судьбоносная встреча с любимым человеком, а также развод/расставание, если отношения исчерпали себя.

Возможно, вы перестанете общаться с кем-то из друзей из-за конфликта, или, наоборот, познакомитесь с человеком, который станет близким другом надолго.

Затмение снимет "розовые очки", позволяя вам ясно увидеть ситуацию и отношение к вам других людей. Если кто-то или что-то не соответствует вашему росту, Вселенная может убрать это из вашей жизни, чтобы освободить место для нового окружения.

