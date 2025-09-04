Судьбоносное лунное затмение 7 сентября 2025: кто станет главным счастливчиком

Полное лунное затмение произойдёт в знаке Рыб. Оно принесёт перемены каждому из нас.

Анжела Перл дала прогноз на лунное затмение 7 сентября 2025 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака больше других почувствуют влияние лунного затмения

Почему 7 сентября стоит взять аскезу

У кого в жизни произойдут судьбоносные события

7 сентября 2025 состоится полное лунное затмение, которое может принести судьбоносные события в нашу жизнь. Астролог Анжела Перл рассказала, что сентябрьское лунное затмение будет в знаке зодиака Рыбы, а его главными темами станут: здоровье, работа, образ жизни.

Что такое затмение

Затмение случается тогда, когда кармические узлы оказываются рядом с Солнцем и Луной. Кармические узлы — это не планеты, а математические точки на орбите, показывающие судьбоносные моменты в жизни.

"Когда Луна или Солнце оказываются рядом с ними, происходят события, которые меняют направление жизни. Это так называемые кармические повороты: рождение ребёнка, брак, развод, переезд, важные перемены — то, что не бывает каждый день", - рассказала эксперт на своем Youtube-канале

Лунное затмение в Рыбах

Полное лунное затмение 7 сентября произойдёт в знаке Рыб.

"Посмотрите, где в вашем гороскопе находится Рыбы — в какой сфере жизни у вас проявится энергия этого затмения. Точные координаты: 15°23′ Рыб (почти 16-й градус). У меня, например, в этом градусе стоит Сатурн — символ работы, поэтому затмение будет влиять прямо на мою сферу труда и обязанностей", - сказала Перл.

Если у вас в этом градусе Солнце — речь пойдет о карьере и популярности; если Луна — это дом, семья, материнство, мама; если Венера — это отношения и любовь.

"У кого-то это затмение будет связано со здоровьем, у кого-то - с работой, а у кого-то - с переездом или духовными практиками", - поделилась астролог.

Но, в основном, проиграются темы здоровья, работы и образа жизни.

"Наш образ жизни может поменяться благодаря чему-то, благодаря работе, здоровью или даже исцелению, потому что Рыбы – это знак исцеления", - поделилась Перл.

Кому повезет больше всего

По словам специалиста, 7 сентября очень интересно выстраиваются несколько конфигураций:

Луна к Солнцу - 180 градусов;

кармические узлы в 18 градусе - друг напротив друга.

"Получается такой треугольник к Юпитеру, который в знаке Рака сейчас. И от Луны – это аспект к Юпитеру на 120 градусов. Это аспект везения, лёгкости, то есть когда что-то легко получается, без усилий. От Солнца – это 60 градусов к Юпитеру, 60 градусов – аспект возможностей. Таким образом, Ракам или тем, у кого асцендент в Раке, или Луна или какая-то другая планета находится в 18-19 градусе Рака - вам повезет. У вас это затмение просто выстрелит. Случится что-то, что бывает раз в жизни", - прогнозирует астролог.

Также повезет тем, кто родился 10, 11, 12 июля. Вы получите благословение. Произойдет судьбоносное, положительное событие.

Кто сильнее всего почувствует затмение

Естественно, больше других влияние полного лунного затмения ощутят Рыбы, а также Девы.

"Если у вас асцендент в 14, 15 или 16 градусе Рыб или день рождения 5, 6 или 7 марта, то вы можете легко стать популярны, вас заметят. Начнется продвижение по карьерной лестнице. Закончится какой-то цикл жизни и начнется новый", - рассказала Анжела Перл.

Если у вас асцендент в 14, 15, 16 градусе Девы или если вы родились 6, 7, 8 сентября, то у вас также закончится какой-то цикл. Не исключено, что у вас будет смена профессии или вы начнете заниматься тем, что дается легко и что вы даже не считали своим талантом. Также у Дев есть шанс того, что произойдет судьбоносное событие.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Почему 7 сентября желательно взять аскезу

Затмения — это всегда время сильной энергетики. Лунное затмение символизирует отказ от чего-то, завершение циклов, отбрасывание старого, чтобы "взлететь выше" и перейти на следующий уровень жизни.

Анжела Перл предлагает взять аскезу на 108 дней — это практика отказа от чего-либо для усиления и исполнения желаний, или для фокусировки на чем-то.

Почему стоит взять аскезу именно на 108 дней? Астролог связывает число 108 с "магическим числом" исполнения желаний и медитаций, ведь 108 - это количество бусинок в буддийских четках. Также в день затмения между Юпитером и Нептуном образуется аспект в 108 градусов, который считается очень мощным для осуществления мечты и перехода в "другую реальность".

Перл советует, начать аскезу 7 сентября на 108 дней, загадав желание или попросив высшие силы принести в жизнь то, что вам больше всего нужно. Например, можно отказаться от негативных мыслей, исключить из рациона сахар, делать ежедневные медитации или проходить 10 000 шагов каждый день.

В целом, во время аскезы хорошо заниматься очищением — как тела, так и мыслей. Полезны пост, молитвы, медитация, йога, чтение мантр. Важно наблюдать за сновидениями и интуицией — они могут подсказать ответы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

