Любовь, гармония и сюрпризы: три знака Зодиака, которым повезет 7-8 декабря

Астролог прогнозирует трем знакам Зодиака выходные, полные эмоций и интересных событий.

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Гороскоп для трех знаков Зодиака на выходные / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Кому из знаков Зодиака повезет на выходных

Чего ждать Близнецам, Ракам и Рыбам

В эти выходные, 7-8 декабря, некоторые знаки Зодиака почувствуют положительные эмоции и получат массу невероятных впечатлений. Об этом рассказала астролог Мария Кузьменко.

Близнецы

По словам астролога, Близнецов ждет приятный сюрприз от близких или неожиданный повод для радости. Это может быть новость, связанная с работой. Кузьменко рекомендует провести выходные с теми, кто наполняет вас позитивной энергией.

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Рак

Как пишет Главред со ссылкой на астролога, выходные принесут Ракам вдохновение и блестящие идеи. 7-8 декабря идеально подойдут для творческих занятий или же для реализации важных дел. Особенно повезет тем, кто давно ищет ответ на какой-то вопрос.

Рыбы

В выходные для Рыб наступит период любви и гармонии. Если вы в поисках второй половинки, то звезды на вашей стороне. По словам астролога, звезды обещают Рыбам приятную встречу. А тем, кто уже в паре, выходные подарят моменты близости и тепла. Кроме того, вас может ждать неожиданное денежное поступление или приятная находка.

Знаки Зодиака / Инфографика: Главред

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