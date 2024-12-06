Любовь, гармония и сюрпризы: три знака Зодиака, которым повезет 7-8 декабря

Вы узнаете:
- Кому из знаков Зодиака повезет на выходных
- Чего ждать Близнецам, Ракам и Рыбам
В эти выходные, 7-8 декабря, некоторые знаки Зодиака почувствуют положительные эмоции и получат массу невероятных впечатлений. Об этом рассказала астролог Мария Кузьменко.
Близнецы
По словам астролога, Близнецов ждет приятный сюрприз от близких или неожиданный повод для радости. Это может быть новость, связанная с работой. Кузьменко рекомендует провести выходные с теми, кто наполняет вас позитивной энергией.
Рак
Как пишет Главред со ссылкой на астролога, выходные принесут Ракам вдохновение и блестящие идеи. 7-8 декабря идеально подойдут для творческих занятий или же для реализации важных дел. Особенно повезет тем, кто давно ищет ответ на какой-то вопрос.
Рыбы
В выходные для Рыб наступит период любви и гармонии. Если вы в поисках второй половинки, то звезды на вашей стороне. По словам астролога, звезды обещают Рыбам приятную встречу. А тем, кто уже в паре, выходные подарят моменты близости и тепла. Кроме того, вас может ждать неожиданное денежное поступление или приятная находка.
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