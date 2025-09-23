Укр
Любовь польется рекой: четырех знаков зодиака накроют чувства 23 сентября

Мария Николишин
23 сентября 2025, 05:00
Вторник для китайских знаков зодиака - это День открытых дверей.
Кому улыбнется любовная удача 23 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто может обрести настоящую любовь 23 сентября
  • Какой знак зодиака получит пространство для нежности

Астрологи говорят, что вторник, 23 сентября, подарит любовь и удачу сразу четырем китайским знакам зодиака.

YourTango пишет, что вторник приходится на День открытых дверей, который пройдет под знаком Деревянной Овцы. В китайской астрологии такие дни являются очень мощными, поскольку они открывают двери, создают связи и приносят возможности, которые естественно текут к человеку, передает Главред.

видео дня

Какие китайские знаки зодиака будут избранными 23 сентября

Коза

В этот день вы будете чувствовать все ярче, чем обычно. Вторник подчеркнет ваше стремление к любви, которая чувствуется настоящей, а не показательной. Кто-то может проявить к вам доброту, не прося ничего взамен, или вы можете почувствовать, как назревшее чувство принадлежности становится на свое место. Ваша удача в любви заключается в том, чтобы вас видели такими, какие вы есть. Небольшой жест, слово, сказанное в нужное время, или ощущение, что вас наконец поняли, сразу делает ваше сердце мягче и сильнее.

Кролик

23 сентября вы почувствуете пространство для нежности, которая станет вашим самым большим магнитом. Вам не нужно гоняться за вниманием, потому что любовь находит вас, когда вы опираетесь на то, что кажется безопасным и настоящим. Ваша удача проявляется как доверие. Кто-то делится тем, что на самом деле чувствует, или вы понимаете, что вам больше не нужно скрывать часть себя.

Свинья

Во вторник честность и нежность будут руководить вашим днем. Уязвимый разговор может протекать легче, чем ожидалось, или кто-то может проявить чувства, в существовании которых вы не были уверены. Ваша удача - это любовь, которая кажется нежной, но сильной. Речь идет не о грандиозных заявлениях, а о том, чтобы наконец осознать, что вас ценят, не тратя на это много усилий.

Собака

В этот день вас ждут тихие прорывы. Вы можете заметить, что закономерность прекращается, или почувствовать, что вас тянет к отношениям, которые кажутся сбалансированными, чего не было в прошлом. Для вас удача во вторник заключается в том, чтобы заметить разницу между тем, чтобы вас терпели, и тем, чтобы вас действительно ценили. Любовь может прийти как успокаивающий момент, прикосновение, которое остается, или осознание того, что ваше сердце наконец может безопасно отдохнуть.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

