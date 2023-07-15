Любовный гороскоп на неделю 17-23 июля: Овну – трудности, Ракам - страсть

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет романтика, а кого желание уединиться.

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Любовный гороскоп на неделю 17-23 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит быть более внимательным, а кому более сдержанным.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

После того, как вы были доведены до предела в любви, трудно адекватно объяснить другим те эмоции, которые вы испытываете. Не расстраивайтесь, если вам будет трудно связаться с вашими друзьями или найти кого-то, кто выслушает вас.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Бегство от своих проблем никогда не будет решением, когда дело касается ваших личных отношений. Когда вы находитесь в трудных обстоятельствах, вы можете почувствовать желание убежать, чтобы уйти от всего. Но это неправильно.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Связь с родственной душой — очень трогательное и воодушевляющее событие. Когда вы, наконец, встретите кого-то, кто окажется частью вашей жизни по определенной причине, спросите, что это за причина. Исследуйте прошлое своей второй половинки и посмотрите, были ли моменты времени, когда ваши жизни каким-то образом совпадали.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Любовь и страсть дают чувство удовлетворения. Ваш опыт может быть удручающим, если у вас создается впечатление, что вы прилагаете много усилий для ваших отношений, но не получаете ничего положительного взамен своих усилий.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Кусочки головоломки начинают складываться воедино. Вещи, которые, как вы ожидали, будут выступать в качестве барьеров, больше не являются проблемой. Вам дается добро на продолжение, и все, что вам нужно, чтобы прекрасно провести время с человеком, который стал любовью всей вашей жизни - в вашем распоряжении.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Когда друг или возлюбленный раскрывает вам что-то личное, это может быть трудно понять, но за этим стоит причина, и эта цель состоит в том, чтобы вас любили безоговорочно, без какого-либо осуждения, которое вы можете предоставить. Возможно, вам потребуется пройти тест, подобный этому.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Романтика окружает вас повсюду. Вам не нужно выходить из своей пещеры, чтобы найти счастье, независимо от того, встречаетесь ли вы с кем-то или нет. Если вы хотите укрепить близость со своим партнером, подумайте о том, чтобы приготовить для него еду.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Ваши связи заметно улучшились. Теперь легко держать над собой контроль в милой и сострадательной манере. В результате, совсем скоро у вас будет хороший подход к достижению всех ваших целей в отношениях, потому что вы начали с себя.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Если вы и ваш партнер находитесь в прочных отношениях, может показаться, что ваша связь расширяется. Возможно, вы не готовы самостоятельно заняться некоторыми аспектами своей личной жизни, но ваши друзья и семья могут указать вам правильное направление.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Ваши отношения сейчас переживают переходный период, и это здорово. Это может привести к огромным открытиям в отношении паттернов, которые вы повторяли в своих партнерских отношениях, вплоть до вашего детства и партнерских отношений, которые были у ваших родителей.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Хотя сейчас фантастическое время для развития дружеских отношений, будьте осторожны, чтобы это не произошло за счет всех ваших других обязательств. У вас есть сильное желание поболтать с вашими близкими товарищами и знакомыми, потому что вы испытываете особенно веселое настроение. Вы можете обнаружить, что не можете проводить достаточно времени со своим партнером.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Отношения, которые вы недавно установили, скорее всего, продлятся долго. Усилия, которые вы вложили в установление связи, окупятся, ведь у вас уже давно есть чувства. Закладывается фундамент вашей страстной связи. Не позволяйте своим эмоциям мешать принятию решения, так как они могут увести вас в неправильном направлении.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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