Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 января: Тельцу - интимные проблемы, Льву - одиночество

На этой неделе Рыбы рискуют отвергнуть любовь, даже не осознавая этого.

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Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 января / Колаж Главред, фото скріншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 1 по 7 января?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

С началом нового года вы можете не питать больших надежд в отношении любви. Возможно, вы относитесь к романтике несколько более негативно, чем обычно. Возможно, вы просто реалистичны. Ваша способность видеть текущую романтическую ситуацию (или ее отсутствие) такой, какая она есть на самом деле, а не такой, какой вы хотели бы ее видеть, настолько велика, что для фантазий просто не остается места. По крайней мере, вы не будете тратить энергию на бредовые мысли! Отрицание не входит в ваш нынешний лексикон, и это не обязательно плохо. На самом деле, это, возможно, спасет вас от многих душевных страданий.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

В вашей личной жизни назревает буря. Вы одиноки и готовы к браку? Ваш год может начаться с разочарования, когда вы узнаете, что друг не хочет продолжать с вами романтические отношения. Не воспринимайте это как отказ - воспринимайте это как перенаправление. Если вы состоите в отношениях, то с началом нового года вам и вашему супругу или партнеру, возможно, придется вместе решать сложные финансовые вопросы. Возможно, ваш возлюбленный узнает, что потеряет работу. Другой вариант - ваш избранник переживает какой-то другой стресс, и это сказывается на его желании в спальне. Относитесь к этому с осторожностью.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Пристегнитесь, Близнецы! Независимо от того, одиноки вы или состоите в паре, эта неделя будет неспокойной. С началом 2024 года ваш партнер может начать сомневаться в своей приверженности вашим отношениям. Вполне возможно, что ваш партнер захочет побыть один. Вас это не обрадует - особенно потому, что вы можете не понять, почему он изменил свое мнение. Если вы одиноки, вам может показаться, что у вас нет времени на свидания, пока вы заняты карьерными целями или возможностями. Дайте себе время, прежде чем вернуться на романтическое поле.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

С началом 2024 года любовь может показаться вам полем битвы, как никогда раньше. В четверг напористый Марс войдет в ваш сектор партнерских отношений. Это может вызвать больше конфликтов между вами и вашим возлюбленным, чем обычно. Вам и вашему возлюбленному нужно будет решить, остались ли у вас одинаковые желания и цели в отношении будущего ваших отношений. Если нет, то что делать дальше? Сможете ли вы снова быть на одной волне? Если вы одиноки, вам может казаться, что отношения доставляют больше хлопот, чем стоят. Вы можете заметить, что у всех ваших друзей, которые состоят в отношениях, проблемы. Вы пропустите драму мимо ушей.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Неудачный старт в любви может привести к тому, что с началом нового года вы будете чувствовать себя более одиноким, чем обычно. Вы могли поверить, что кто-то в вас влюблен, - возможно, этот человек даже посылал вам все явные сигналы, указывающие на это. К сожалению, велика вероятность того, что он либо передумает, либо решит пойти с кем-то другим в другом направлении, а вы останетесь в подвешенном состоянии. Вы можете быть расстроены, но не позволяйте этому наложить отпечаток на ваши взгляды на любовь. Любой подобный отказ в романтических отношениях должен быть временным. Вы быстро вернетесь к ношению своей короны!

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Если вы думаете, что в 2024 году ваша личная жизнь превратится в сплошную дремоту, подумайте еще раз! Вас ждет космический толчок, который заставит вас улыбнуться. В четверг сексуальный Марс впервые за почти два года войдет в ваш 5-й дом любви и удовольствий. Это принесет вам цикл повышенного внимания к любви и сексу, а также увеличит способность добиваться того, чего вы желаете больше всего. Уже состоите в паре? Воспользуйтесь этой энергией, погрузившись в жаркие моменты со своим возлюбленным. Даже если вы не состоите в отношениях, вы все равно можете с нетерпением ждать, когда закончится период засухи.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Иногда любовь может показаться работой на полную ставку. На этой неделе, если вы состоите в романтических отношениях, вам почти наверняка придется работать сверхурочно, чтобы "заработать себе на жизнь". В понедельник Венера в вашем секторе сообщений сделает суровый квадрат к Сатурну, который сейчас находится в вашем рабочем секторе. В результате у вас может возникнуть ощущение, что ваше нынешнее партнерство - это скорее неблагодарная работа, чем что-либо еще. Если вы чувствуете, что вас недооценивают, самое время сообщить об этом партнеру. Одиноки? Офисный роман, который имеет потенциал, может быть заблокирован по независящим от вас обстоятельствам. Например, такие обстоятельства, как отдел планирования. Будьте осторожны!

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Поможет ли вам эта любовная связь или потенциальный любовник продвинуться вперед? Этот вопрос вы, скорее всего, зададите себе на этой неделе - и если ответ будет отрицательным, вам стоит пересмотреть свое мнение о том, стоит ли вообще продолжать вкладывать энергию в эти отношения. Это может показаться меркантильным и, возможно, немного холодным, но вы просто придерживаетесь реальности. Обдумывая новые резолюции или недавние цели, вы также размышляете о своих текущих союзах и о том, способствуют ли они достижению ваших целей или мешают им. Все, кто мешает, должны уйти, и теперь вам не составит труда вычеркнуть это из своей жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Вы можете начать этот год с ощущением, что у вас произошло личное пробуждение. В понедельник Меркурий становится директным в вашем знаке и включает свет в вашем сознании. Как только вы поймете, чего вы хотите от жизни, вы осознаете, что действительно важно. В результате вы станете гораздо реалистичнее относиться к тому, чего хотите в сердечных делах. Если текущая ситуация не отвечает вашим основным потребностям, вы готовы от нее отказаться. Если вы одиноки, вы намерены убедиться, что ваш личный фундамент прочен, прежде чем вступать в следующие отношения. Вы предпочитаете быть в одиночестве, чем в плохой компании.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Возможно, вам придется проглотить тяжелую пилюлю, связанную с вашей личной жизнью, но как только вы это сделаете, вы поймете, что лекарство было для вашего же блага. Конечно, унылые мысли о вашей личной жизни могут материализоваться, но если это произойдет, не верьте, что причиной неприятностей стал пессимизм. Более вероятно, что ваша способность видеть реальное положение вещей сделала невозможным дальнейшее терпение. К счастью, вы сможете внести активные изменения в свою жизнь после четверга, когда Марс войдет в ваш знак. К тому времени вы наберетесь смелости и сделаете то, что, как вы знали, должно было быть сделано с самого начала.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Это не та неделя, когда стоит ждать, что друзья поднимут вас на ноги, особенно если вы чувствуете себя подавленным из-за своей личной жизни. В понедельник Венера будет находиться под сложным углом к Сатурну. В результате вы можете почувствовать себя менее привлекательным. Если у вас проблемы в отношениях, разговор с другом об этом может только ухудшить ваше самочувствие. Независимо от того, зациклены ли они на своих собственных проблемах или расстроены по другой причине, ровесники вряд ли окажут вам поддержку, на которую вы рассчитываете. Если вы одиноки, друг может нечаянно заставить вас почувствовать себя ущербным из-за того, что вы в данный момент не состоите в браке. Не верьте этому ни на секунду! Вы справитесь с этим, Водолей.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе вы рискуете отвергнуть любовь, даже не осознавая этого. Венера находится в верхней части вашего графика, что делает любовь более заметной энергией в вашей жизни. Несмотря на этот благоприятный фактор, будьте осторожны! В понедельник Венера также наткнется на сложный квадрат к Сатурну, планете блокировок. Поскольку Сатурн сейчас находится в вашем знаке, это может спровоцировать "синдром гадкого утенка", когда вы почувствуете, что не в состоянии увидеть свою собственную привлекательность. В результате, если кто-то попытается вас полюбить, вы можете прямо отвергнуть это или отказаться верить в то, что это правда. Не обращайте внимания на ложь, которую говорит ваше неуверенное в себе "я". Впустите в себя любовь.

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