Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 10 по 16 февраля всем знакам зодиака.

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Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

В понедельник Раки могут завязать настоящую любовную связь

В конце недели Девы будут беспокойны и, кроме того, эмоциональны

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Любовный гороскоп на неделю – Овен

Сначала непростые новости для вашей любовной жизни на этой неделе: В понедельник забудьте о романтике (у вас будет много других квазипроблем). А четверг и пятница выглядят не слишком благоприятно для сердечных дел (будьте готовы к проблемам, таящимся под поверхностью, эмоциональным всплескам и вообще к тяжелым событиям).

Теперь об окнах любовных возможностей: Во вторник и среду вы обладаете уникальным сочетанием смелости и обаяния. А в эти выходные ваша вспыльчивость и откровенность привлекут к вам всеобщее обожание и восторг.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Понедельник может показаться смешным днем для серьезных романтических шагов (ведь вы просто пытаетесь начать рабочую неделю), но звезды говорят, что он выглядит очень удачным. В ближайшие пару дней следите за тем, чтобы ваша повседневная рутина получила большой толчок в развитии - может быть, это будет романтика? С четверга по субботу благоприятны страсть и интенсивность. Сделайте что-нибудь неожиданное. В остальные выходные вы будете полны очарования, но ваши глаза также широко открыты.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

В понедельник вам предстоит заниматься повседневными делами, но во вторник и среду одиночки могут привлечь больше потенциальных поклонников, чем вы знаете, что с ними делать. (Будьте помягче, чтобы улучшить свою любовную карму!)

Те, кто состоит в паре, сейчас чувствуют себя хорошо и сосредоточены на своем партнере. В конце недели нужно быть скорее умным, чем сексуальным. Проявите свою проницательность в отношении происходящего. В выходные в центре внимания - отношения, эмоциональные американские горки, худшие и лучшие времена (и люди). Это безумие, и вам оно нравится.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

В понедельник вы можете завязать настоящую любовную связь. То, что вы начнете делать сейчас, может привести к серьезной славе. В середине недели ваша романтическая задача - справиться с конфликтами или различными идеями, будь то внутри компании или в отношениях.

То, как вы примете происходящее сейчас, повлияет на будущее, так что, прежде всего, будьте позитивны и дальновидны. Конец недели принесет эмоции, которые вам просто необходимо выплеснуть, поэтому признайтесь в своих чувствах (или скажите этому человеку, куда идти). В выходные успокойте свое сердце и душу, побаловав себя.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе вы сексуальны и умны - настоящий удар на раз-два. В понедельник вы сами себе тренер, спокойно подводите итоги, ясно мыслите и обдумываете свою романтическую ситуацию в целом.

Во вторник и среду вы выходите на ринг под гром аплодисментов. Весь мир любит вас, и вам это нравится. Ближе к концу недели интенсивность аплодисментов возрастает. Ваша воля сильна, и вы интуитивно чувствуете, что именно вам нужно делать. К субботе - дзинь! - матч начался.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

В понедельник займитесь организацией социальных и романтических мероприятий. Запланируйте все, что сможете, - с друзьями (а возможно, и не только с друзьями) или с партнером, если он у вас есть. Во вторник и среду вам придется балансировать между своими идеалами любви и реальностью. Не идите на компромисс, но и не ждите совершенства.

В конце недели вы беспокойны и, кроме того, эмоциональны. Устройте для своего сердца небольшой отпуск, который вырвет вас из текущей реальности хотя бы на час-другой. В эти выходные ответственность затмевает романтику, но если вы проявите творческий подход, то сможете совместить все это с очень приятными результатами.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

В понедельник то, о чем ваше сердце знало все это время, вдруг станет поразительно очевидным для вашей головы. Впишите это в свою реальность и переходите к более удачным вторнику и среде. Если вы не влюблены, то сейчас вы можете очень легко влюбиться в кого-то.

Те, кто уже состоит в отношениях, могут впасть в еще большее уныние. В конце недели ваши мысли будут заняты деньгами. Быть экономным - это хорошо, но только не в любовном плане. Выходные выглядят хорошо. Ваше сердце расширяется, поскольку вы смотрите в будущее.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Планируйте свою неделю в романтическом плане, ориентируясь на горячие четверг, пятницу и большую часть субботы. Эти дни в вашем распоряжении, независимо от того, занимаетесь ли вы поиском новых тлеющих любовных отношений или разжигаете огонь в уже существующих.

Ваша напряженная сосредоточенность и неудержимая харизма действительно свирепы, так что добивайтесь того, чего (и кого) вы хотите.

А что касается начала недели? Ну, решения могут быть непростыми, и потребуется терпение (не самая ваша любимая добродетель). Что касается остальной части выходных, не берите быка на романтической арене. Вы поймете это, когда услышите.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Давайте говорить все как есть. Худшие дни для романтики на этой неделе - понедельник (когда даже ваш партнер или ваша влюбленность кажутся раздражающими до предела), а также четверг и пятница (когда вы знаете, что вам нужно что-то решить в своем сердце, прежде чем двигаться дальше).

Но остаются совершенно сказочные вторник и среда (когда все вас любят, чувства взаимны, и можно завязать или углубить прекрасные связи), а также супервыходные, когда ваш счастливый дух и неугасающий позитив будут вознаграждены очень одобрительной Вселенной.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Звезды просят - нет, требуют - чтобы на этой неделе вы внимательно присмотрелись к состоянию своих романтических отношений. Отказывайтесь от этого на свой страх и риск. В понедельник эмоционально близкий, но географически далекий друг даст тревожный сигнал вашему сердцу. В середине недели начните что-то новое - большое, маленькое, любое - просто проявите инициативу.

К концу недели вы будете в режиме планирования и целеустремленности. Не откладывайте всю эту энергию на потом. Продвигайте вперед и свои романтические надежды. Кстати, о движении вперед: в выходные вы будете смотреть в будущее.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Хотите разобраться в своих истинных чувствах и сердечных желаниях? Понедельник, четверг и пятница - самые подходящие для этого дни на этой неделе. Выплесните свои переменчивые эмоции и свежие философские идеи на друга. Они помогут вам решить, что включить в свою жизнь, а что отложить на потом. Во вторник и среду также стоит углубиться в интригующую любовную связь. Что еще вы можете узнать о них? То же самое касается и выходных. Ваши синапсы щелкают, и вы чертовски сексуальны.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

В понедельник стоит воздержаться от суждений и критики, когда речь идет о чьем-то романтическом потенциале. Ждите действий, которые его продемонстрируют (они звучат громче, чем простые слова). Ожидайте улучшений в середине недели и сделайте все возможное, чтобы они произошли.

Ваш позитивный настрой и дальновидные действия вдохновят всех окружающих и дадут толчок вашему сердцу. В четверг и пятницу будьте деловиты в любовных делах (да, теперь все так просто). В выходные удача внезапно переполнит вас. Подарите немного удачи кому-нибудь замечательному.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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