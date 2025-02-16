Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 17 по 23 февраля всем знакам зодиака.

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Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

В понедельник Раки могут завязать настоящую любовную связь

В конце недели Девы будут беспокойны и, кроме того, эмоциональны

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Любовный гороскоп на неделю – Овен

Овны, будьте на этой неделе неапологетичным Овном и принесите на романтический стол самую яркую и ослепительную свою сторону.

Любовь должна добавлять красоту в вашу жизнь - не ждите, пока она ее создаст.

Ваши способности к манифестации также сильны на этой неделе, так что это идеальное время, чтобы начать воплощать любовь своей мечты. Создайте доску видения, представляющую черты, которые вы ищете в партнере, и то, как вы хотите, чтобы выглядели ваши отношения, - это отличный способ начать.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Тельцы, на этой неделе прекрасное Солнце в Рыбах в вашем углу, которое принесет вам лучшие идеи, романтические наклонности и неожиданные приключения.

Не сдерживайте себя, когда все начинает казаться причудливым. Несмотря на сдержанность вашего земного знака, с планетой любви в качестве вашей правящей планеты, немного романтики пойдет вам на пользу!

Позвольте романтике взрастить вашего внутреннего ребенка на этой неделе. Только помните: настоящая любовь принесет пользу во всех сферах вашей жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецы, если вы будете смело и прямолинейно выражать свои мысли на этой неделе, вы завоюете не только сердце того, кто вам нужен. Вы также завоюете их уважение за то, что имеете смелость сделать то, что большинство не может.

Эта уверенная энергия также принесет возможности, которые помогут вам в достижении ваших жизненных целей и удовлетворении глубоких индивидуальных потребностей.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Раки, на этой неделе ваша правящая планета, Луна, пересекает область подсознательного и скрытого, переходит в область открытий и философии, а затем завершается в сфере амбиций и общественных устремлений.

Доверьтесь этому потоку - под его влиянием у вас будут самые интригующие дискуссии с вашим любовным интересом или вы обнаружите, что вы и ваш романтический партнер можете сделать что-то вместе для достижения ваших индивидуальных целей в жизни, как настоящая энергетическая пара.

Эмоции могут быть высокими, но конечные результаты будут восхитительными и благоговейными.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Лев, сезон Рыб даст вам большой толчок в любовной жизни. Этот сезон наполнен творческой энергией, которая раскрывает вашу творческую сторону удивительным образом, ослепляя любого романтического партнера или свидание, на которое вы хотите произвести впечатление.

По возможности проводите больше времени рядом с водоемами во время романтических прогулок, будь то бассейн, океан или даже река. Это окажет на вас омолаживающее воздействие, что, в свою очередь, привнесет в ваши отношения покой и нежную любовь.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Дева, ваш любовный гороскоп на эту неделю - это пересечение того, чего вы хотите в любви, и того, что вы готовы сделать, чтобы достичь этого.

Будучи перфекционистом, вы легко идеализируете любовь и воздерживаетесь от обязательств, пока не достигнете этого видения. Но не все романтические цели должны быть реализованы в реальной жизни. Иногда романтическая фантастика, будь то книги, фильмы и многое другое, может помочь вам испытать то, чего вы, возможно, сторонитесь в реальной жизни, но в чем испытываете глубокую потребность.

Но не отказывайтесь от смелых поступков, чтобы воплотить в жизнь свое романтическое видение. Это поможет вам расти вместе с романтическими отношениями, которые вы хотите развивать.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Весы, это хорошая неделя для того, чтобы быть прямыми и откровенными с вашим партнером или любовным интересом.

Вы не любите раскачивать лодку, но если вы четко сформулируете свои потребности, это только углубит вашу связь или даст вам ясность в ее направлении.

Эта энергия сделает вашу любовную жизнь более серьезной. Возможно, до сих пор вы общались со своим партнером только дружески и легкомысленно, но эта энергия откроет новый слой в вашем взаимодействии, который привнесет в него новый накал.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпион, выйдите из своей зоны комфорта и сделайте что-то отличное от обычного в любви, будь то изменение привычного вечера свиданий или задавание партнеру открытых вопросов, которые позволят вам по-новому взглянуть на него как на личность.

И не забывайте отвечать взаимностью! Хотя вы профессионал в познании самых сокровенных глубин других людей, на этой неделе вы сможете больше делиться собой, что позволит вам достичь такого уровня близости и связи, которого вы никогда не чувствовали раньше.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Стрелец, поскольку Луна находится в вашем знаке в середине недели, ваши эмоции могут быть разрозненными.

Отдайте предпочтение качеству времени с другими людьми, а не его количеству, чтобы вы могли проявить себя с лучшей стороны и позволить своему партнеру сделать то же самое.

Поскольку сейчас у Рыб сезон, который заставляет нас чувствовать себя более творчески, посещение художественных мероприятий может привнести новую искру в ваши отношения.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Козероги, ваш любовный гороскоп на эту неделю - большой, красивый и смелый, все благодаря Луне в Козероге и Солнцу в Рыбах.

Луна в вашем знаке в выходные - это напоминание о том, что вы заслуживаете только самого лучшего в любви. Никогда не соглашайтесь на второе или третье!

Поскольку Солнце находится в водном знаке, неделя может показаться вам диким поиском выхода из зоны комфорта в причудливых и ностальгических формах, чтобы вы и ваш любовный интерес или романтический партнер смогли больше узнать друг о друге в действительно значимых аспектах. Не сдерживайте себя в творчестве - это то, что заставит вас сиять!

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Водолей, в начале недели прекрасная Луна в Скорпионе освещает вам путь в любви.

Водная энергия Скорпиона может показаться противоречащей вашей воздушной ауре, но именно она поможет вам углубить связь с романтическим партнером, когда вы вместе будете исследовать глубокие темы и обсуждать скрытые и таинственные вещи в жизни.

Эта неделя также покажет вам, что когда воды романтики встречаются с искрой интеллекта, в вашей любовной жизни и в других сферах могут происходить поистине необыкновенные вещи.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбы, добро пожаловать в ваш сезон! Поскольку в начале недели Луна будет находиться в Скорпионе, не удивляйтесь, когда скрытые глубины вас и вашего партнера начнут всплывать на поверхность.

Чем глубже вы будете погружаться, тем прекраснее все будет. Запись в дневнике или скрапбукинг помогут вам запечатлеть эти моменты для будущего.

Сейчас также подходящее время для проведения любовного ритуала и использования силы солнечных проявлений.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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