Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

Сергей Кущ
22 марта 2026, 14:03
Астрологи рассказали, на что нужно обратить внимание всем знакам зодиака в финансовом плане.
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pexels.com

  • Раки могут завязать настоящую любовную связь
  • Девы будут беспокойны и, кроме того, эмоциональны

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Любовный гороскоп на неделю — Овен

На этой неделе ваша личная жизнь станет более устоявшейся. Вы начинаете искать стабильности и эмоциональной безопасности, что может привести к более серьезным размышлениям о том, что вам действительно нужно в партнере.

Если вы одиноки, вас может привлечь человек, который выглядит уравновешенным и надежным. Для пар эта неделя благоприятна для обсуждений долгосрочных целей, таких как совместное проживание или планирование будущего.

В ваших отношениях усиливается чувство лояльности, и вы учитесь более четко выражать свои потребности. Однако не позволяйте страху перед обязательствами вызывать ненужную тревогу.

Любовный гороскоп на неделю — Телец

Эта неделя принесет больше спокойствия в вашу личную жизнь. Если в последнее время все шло с переменным успехом, то сейчас у вас появится шанс прояснить ситуацию.

Отношения кажутся более стабильными, и вам захочется покоя, а не каких-либо осложнений. Если вы с кем-то, запланируйте что-нибудь простое и заботливое.

Именно такие мелочи создают глубокую близость. Если вы одиноки, то, возможно, встретите кого-то в спокойной или творческой обстановке.

Любовный гороскоп на неделю — Близнецы

На этой неделе ваш эмоциональный мир будет наполнен жизнью и потенциалом. Если вы состоите в отношениях, вас ждут содержательные разговоры, которые укрепят вашу связь.

Вы с партнером, возможно, лучше поймете потребности друг друга, что поможет вам сблизиться. Если вы одиноки, сейчас благоприятное время для знакомства с человеком, который разделяет ваши ценности и интересы.

Не торопите события, позвольте отношениям развиваться естественно. Вы можете почувствовать более глубокую связь со своими собственными потребностями, что поможет вам с большей ясностью ориентироваться в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю — Рак

Эта неделя обещает эмоциональное обновление. Если вы находитесь в отношениях, вы можете с большей надеждой смотреть в общее будущее. Поддержка, смех и общие мечты приносят свежую энергию.

Поговорите о своих целях и поделитесь ими с партнером. Если вы одиноки, то можете встретить человека, который разделяет ваши ценности или жизненные взгляды.

Будьте открыты для глубоких разговоров, они могут привести к чему-то значимому. Вы чувствуете себя более уверенно в себе, и это делает вашу энергию особенно привлекательной.

Любовный гороскоп на неделю — Лев

На этой неделе к вам возвращается ваша лучезарная энергия, и любовь приобретает радостный, выразительный оттенок. Вы чувствуете себя более уверенными, открытыми и готовыми свободно делиться своей привязанностью.

Для тех, кто находится в отношениях, это прекрасное время, чтобы заново открыть для себя совместное веселье, запланировать свидание, удивить партнера или просто наслаждаться обществом друг друга без давления. Одиноким, скорее всего, удастся встретить кого-то в непринужденной обстановке, например, на вечеринке или творческом мероприятии.

Вы притягательны, но помните: искренность привлекательнее совершенства. Будьте смелы, но оставайтесь самими собой.

Любовный гороскоп на неделю — Дева

Эта неделя принесет эмоциональную ясность, помогая вам взглянуть на свою личную жизнь с новой точки зрения. Возможно, вы распознаете шаблоны, которые больше не работают, и почувствуете мотивацию для перемен.

Для тех, кто находится в отношениях, нежные разговоры о будущих целях и желаниях укрепят вашу связь. Одинокие люди могут стать более избирательными, но уверенными в том, чего они хотят, что проложит путь к полноценным отношениям.

Любовный гороскоп на неделю — Весы

Эта неделя принесет прекрасную волну эмоционального обновления. Если вы находитесь в отношениях, это идеальное время для восстановления связи на более глубоком уровне.

Планы на будущее могут показаться более согласованными, а любая недавняя напряженность может рассеяться благодаря доброте и усилиям. Простые проявления заботы будут сейчас значить очень много.

Если вы одиноки, ваше сердце может почувствовать себя более открытым и полным надежды, чем за последние недели. Новые отношения могут показаться легкими и эмоционально безопасными, или же человек, которого вы знаете уже давно, может внезапно проявить к вам более глубокий интерес.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на неделю — Скорпион

Эта неделя принесет обновление и свежий взгляд на любовь. Если вы состоите в отношениях, недавний прорыв или честный разговор могут теперь перерасти в более глубокую близость.

Вы вступаете в новую эмоциональную главу, в которой на первый план выходит взаимный рост. Для одиноких это идеальное время, чтобы выйти из зоны комфорта.

Новая романтическая связь может зародиться из неожиданной встречи, возможно, с человеком, совершенно не похожим на ваш обычный тип. Держите свое сердце открытым — любопытство приведет к неожиданной химии.

Любовный гороскоп на неделю — Стрелец

В начале недели любовь становится более интроспективной. Вы можете обнаружить, что анализируете свои эмоциональные модели, размышляя о том, в чем вы выросли, а в чем все еще сдерживаетесь.

В отношениях честная стабильность может привести к прорывам. Если вы одиноки, сопротивляйтесь желанию форсировать связи.

Доверие — тема этой недели. Эмоциональная ясность приходит, когда вы перестаете пытаться контролировать результат.

Любовный гороскоп на неделю — Козерог

На этой неделе вы вернетесь к структурированности и эмоциональной ясности. Если вы находитесь в серьезных отношениях, вы, возможно, обсудите долгосрочные обязательства или общие цели в более конкретных терминах.

Сейчас речь идет не о фантазиях, а о построении чего-то реального. Партнер, демонстрирующий постоянство, будет вызывать особое чувство уверенности.

Одинокие могут неожиданно почувствовать влечение к кому-то зрелому и уравновешенному. Эта связь может развиваться медленно, но у нее есть долгосрочный потенциал, если вы позволите ей развиваться без спешки.

Любовный гороскоп на неделю — Водолей

Ваша социальная энергия растет, а вместе с ней — и желание более открыто проявлять любовь. Для одиноких флирт может быстро превратиться в нечто более значимое, обратите внимание на того, кто заставляет вас чувствовать себя по-настоящему замеченным.

Для пар это шанс вновь сблизиться благодаря общим интересам и взаимным целям. Веселье, смех и эмоциональная спонтанность сближают вас.

Это время наслаждаться любовью, не анализируя её слишком глубоко. Вы можете почувствовать тягу к обществу или групповым мероприятиям, которые обогатят динамику ваших отношений.

Любовный гороскоп на неделю — Рыбы

Эта неделя начинается с изменения вашего подхода к близости — вы все меньше воспринимаете любовь как нечто, за чем нужно гнаться, и все больше — как нечто, что нужно строить. Для пар эта неделя располагает к совместным планам и значимому прогрессу.

Разговоры о будущих обязательствах теперь протекают более естественно, особенно если вы заложили эмоциональную основу в начале месяца. Для одиноких может появиться кто-то стабильный и эмоционально доступный — возможно, не самая драматичная связь, но такая, которая дает глубокое чувство безопасности.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчество

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

14:27

Синоптики обрадовали теплым прогнозом для Житомирщины: до скольких градусов прогреет

14:26

Известный продюсер показал бойфренда: "Могу быть собой"

14:03

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

13:53

Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчествоФотоВидео

13:32

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 марта: Рыбам - прощение, Тельцам - прорыв

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
13:27

Бывшая жена Потапа показала взрослую дочь от первого брака

12:47

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

12:42

Китайский гороскоп на завтра, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

12:22

Как 65 холодильников: какой прибор на кухне "тянет" больше всего электроэнергии

Реклама
12:16

У вредителей не будет шансов: чем и когда белить деревья для наилучшего результата

11:55

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта: Ракам - споры, Девам - напряжение

11:11

Становятся ловушкой: 13 слов, в которых украинцы чаще всего ставят лишний апостроф

11:00

"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

10:43

Тарас Тополя загорелся во время концерта на сцене: пугающее фото

10:29

Зибров расплакался на концерта Виктора Павлика: что случилосьВидео

10:12

Гороскоп Таро на завтра 23 марта: Близнецам - подарок, Рыбам - пауза

10:03

Зачем французские моряки носят красный помпон: может спасти жизнь

10:01

От пушек до кухни: как военный инструмент стал штопором

09:48

Агрессия и унижения: жена Виктора Павлика рассказала, что случилось на концерте

09:46

Гороскоп на завтра, 23 марта: Козерогам - награда, Водолеям - препятствия

Реклама
09:31

Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

09:22

Удары по Катару: Алексей Кущ прогнозирует трёхкратный рост цен на газ в миремнение

09:07

Симоньян рассказала, что у нее неизлечимо и тяжело болен ребенок

08:35

РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

08:24

РФ пошла в масштабное весенне-летнее наступление: какие города под угрозой

08:20

Карта Deep State онлайн за 22 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Россияне ударили дронами по Киевской области: повреждены жилые дома и предприятие

06:04

Пили из-за безысходности: 10 напитков с сомнительной репутацией

05:06

Зачем СССР обменивал кока-колу на "Лады" и БелАЗы в США

04:30

Им достанется неземное везение: фортуна резко изменит жизнь трёх знаков зодиака

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке футболиста за 23 секунды

03:36

Кошки показывают живот не просто так — скрытый сигнал, который все игнорируютВидео

01:10

Переговоры Украины и США: у Трампа сделали важное заявление о приближении к миру

21 марта, суббота
23:24

Оккупанты готовят масштабное наступление: в ВСУ назвали город, который под угрозой

23:02

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

22:46

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые оптимистичные

22:25

Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

21:25

Сийярто тайно "сливал" Лаврову детали заседаний ЕС: детали скандала от WP

20:56

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

20:24

Красный Крест вляпался в громкий скандал: все вскрылось из-за пары кроссовок

Реклама
19:50

"Я не самоубийца": Фицо допустил блокировку 90 млрд евро для Украины

19:23

Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг УкраиныВидео

19:14

Узнали о "другой жизни": домашние кошки впервые увидели уличныхВидео

19:10

Российская армия понесла рекордные потери за 72 часа: Коваленко об успехе ВСУмнение

18:47

Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

18:24

Замена Филарету: в УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха

18:16

"Ездил в Москву": Приходько жестко прошлась по Монатику

18:12

Не просто еда: что скрывают украинские вареники

18:07

Загадка десятилетий: на фото 1943 года нашли "гостя из будущего"

18:04

Россия хотела подготовить "покушение" на Орбана — WP

