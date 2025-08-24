Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

Сергей Кущ
24 августа 2025, 12:24
32
Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 25 по 31 августа всем знакам зодиака.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Раки могут завязать настоящую любовную связь
  • Девы будут беспокойны и, кроме того, эмоциональны

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе вы вполне можете влюбиться в кого-нибудь. На этой неделе вы всегда будете иметь хорошую поддержку со стороны семьи и друзей, что может повысить уровень близости и привязанности.

Однако будьте осторожны, поскольку во второй половине недели положение планет будет несколько неблагоприятным. Вам нужно сохранять спокойствие и не вести себя агрессивно в случае длительных дискуссий с вашей половинкой, иначе это может нарушить гармонию в конце недели.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Неделя может оказаться благоприятной для начала новых отношений, но влияние планет будет весьма сложным. Поэтому воздержитесь от новых отношений, а также от новых социальных объединений в спешке.

Не будучи уверенными в своих перспективах, вы можете планировать отложить переход отношений на новый уровень. Это может вызвать некоторую кислинку в ваших отношениях.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе вам может захотеться выразить свои чувства. Вы можете встретить кого-то и влюбиться в этого человека.

Однако сейчас не самое подходящее время для поспешного принятия важных решений. Не будучи уверенными в своих перспективах, вы должны дать время отношениям и отложить их переход на новый уровень.

Ближе к выходным ситуация может начать улучшаться, но на этой неделе некоторые путаницы и сомнения могут продолжать тревожить ваш разум.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе вы можете испытать некоторое замешательство. Вас будут переполнять различные эмоции, и перепады настроения могут вас беспокоить.

В некоторые дни вы будете чувствовать себя уверенно, а в остальные - немного подавленно. Гнев может оставаться для вас проблемой.

Временами вы можете избегать разговоров. В вашем сердце без всякой причины может возникнуть негативное чувство, которое заставит вас почувствовать, что любви и близости не хватает.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Эта неделя может принести ясность, а значит, вы можете рассчитывать на лучшее понимание уравнения ваших отношений. На этой неделе у вас может появиться возможность для романтики и любви.

Однако избегайте поднимать вопросы прошлого, так как это может нарушить гармонию ваших отношений, особенно во второй половине этой недели. Возможно, это подходящее время для того, чтобы изменить свой мыслительный процесс и быть открытым для нового опыта.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Период до середины недели может быть сложным, могут возникнуть некоторые конфликты. Однако период с середины недели может принести стабильность, вы получите счастье от любимых людей и обретете спокойствие благодаря им.

Друзья также окажут поддержку. Вы будете тяготеть к искусству и творческим сферам, поскольку этот период наделит вас артистическими качествами. Однако следует помнить, что в выходные возможны разногласия.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе вас ждет гармоничное времяпрепровождение с близкими и друзьями, способствующее ощущению равновесия и связи. Если вы одиноки, могут появиться новые возможности для отношений, которые принесут волнение и возможность.

Наслаждайтесь поддержкой друзей, доброжелателей и благоприятной судьбой. Однако будьте осторожны в выходные, так как сбои в работе могут повлиять на отношения с близкими.

Опирайтесь на помощь родных и друзей - их поддержка поможет разрешить сложные вопросы. Проведите конец недели с осторожностью, общаясь открыто и честно, чтобы укрепить свои связи.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Эта неделя начинается с семейных тревог, которые могут повлиять на ваши любовные отношения и привести к разладу. Будьте готовы к возможным жарким спорам с партнером примерно в середине недели.

Чтобы справиться с ними, сохраняйте спокойствие и понимание, особенно в отношениях с близкими людьми. Ваш партнер может выражать свои потребности более громко, поэтому будьте тактичны и терпеливы в своих действиях.

Эта неделя требует осторожности и терпения, чтобы эффективно справляться с деликатными ситуациями. Поступая таким образом, вы ослабите напряжение и укрепите свои отношения, что приведет к более гармоничной и любящей связи.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Неделя начинается со сжатой энергии, в результате чего вы чувствуете себя истощенным или неспокойным из-за проблем в отношениях. Однако к середине недели ситуация изменится, и дела пойдут в гору! Вы окажетесь в благоприятном положении, окруженные позитивом.

Позвольте эмоциям течь свободно и поделитесь своими чувствами с близкими. Романтические представления будут пересмотрены, и сейчас важно отдать предпочтение компромиссу, а не страсти.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Эта неделя обещает воссоединение с давно потерянной любовью или влюбленностью, оправдывая ваши молчаливые надежды. Однако подходите к этому новому началу с дальновидным мышлением.

Не стоит пересматривать прошлые конфликты или зацикливаться на негативном опыте. Вместо этого сосредоточьтесь на движении вперед, освободившись от эмоционального багажа.

Экспансивное влияние планет принесет в вашу жизнь новую волну любви и радости. Примите эту возможность с открытым сердцем, отпустив прошлые сожаления.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В начале недели увлекательные беседы с любимым человеком расширят ваши романтические горизонты. Предложите утешение и поддержку, поскольку семья вашего партнера может столкнуться с трудностями.

Это возможность продемонстрировать свою заботу и преданность. Решение старых вопросов также внесет ясность в ваши отношения.

В середине недели вы можете столкнуться с эмоциональными сложностями и жизненными выборами. Однако свежий взгляд на вещи поможет вам к выходным.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Несмотря на позитивное начало, вас могут беспокоить семейные дела и разлады в любовных отношениях. Чтобы сохранить близость, не забывайте о требованиях своих возлюбленных.

В середине недели ваш партнер может показаться вам вспыльчивым и требовательным. Будьте тактичны, и последняя часть недели может принести стабильность.

Однако вы можете не в полной мере насладиться своей любовной жизнью. Отдайте предпочтение эмоциональному интеллекту и общению, чтобы справиться с трудностями.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака любовный гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

13:01Война
Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:37Война
Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

11:54Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Последние новости

13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

Реклама
11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

11:13

Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

11:06

США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

10:03

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

10:02

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

10:00

"Тайно помогал Украине вместе с правительством": Екатерина Бужинская рассказала правду о своем муже-иностранцеЭксклюзив

09:57

Почему остановка войны - это будет решение не Путинамнение

09:09

Дроны "зажигают" российские тылы: беспилотники атаковали важный порт РФ и не толькоВидео

08:57

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

08:49

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Тельцам - тупик, Рыбам нужен совет

Реклама
08:00

Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

07:10

Где три отличия между парнями, которые играют на волынке: лишь самые внимательные заметят

06:49

Смерть пропагандиста Вышинского: как приятель моей юности стал предателеммнение

05:30

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

04:35

10 слов, которые раздражают филологов: некоторые из них можно очень часто услышатьВидео

03:30

Красивые имена для кошек и котов разних окрасов и характеров: список для вдохновения

02:35

Почему коты сбрасывают вещи со стола: причина, о которой не знают хозяева

01:27

Резкий рост числа заболеваний COVID-19 летом: названы неожиданные причины

01:02

Как сдать экзамен по вождению с первого раза: названы 6 главных ошибокВидео

23 августа, суббота
23:35

РФ собрала под Покровском орду, которой хватит для захвата европейской страны - ВСУ

23:25

Стильная Александра Кучеренко показала модный лук

23:02

Внук Юрия Никулина удивил сходством со звездой Бриллиантовой руки

22:21

Шли к границам Днепропетровщины: бойцы РДК сорвали наступление оккупантов

21:59

ВСУ освободили населенный пункт на Донетчине: в ОСГВ "Днепр" раскрыли деталиВидео

21:39

Украинские беспилотники атаковали важное щупальце путинского режимамнение

21:22

Шесть тысяч Шахедов в месяц: РФ планирует увеличить масштабы ударов по Украине

21:09

Любимая рыба украинцев становится роскошью: цены подскочили за год на 14%

19:46

Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водителиВидео

19:35

Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

18:53

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Реклама
18:53

"Возьми винтовку и сам езжай в Украину": вице-премьер Италии набросился на Макрона

18:51

Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

17:56

Сохранит себя и режим: названо условие, когда Путин решится "отползти назад"Видео

17:53

Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

17:43

Тайна флага Украины: когда он появился на самом деле и почему был запрещенВидео

17:22

Легендарная Серена Уильямс ошарашила секретом своего похудения

16:58

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

16:44

До октября наступление РФ может замедлиться: военный назвал неожиданную причину

16:32

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

16:28

Когда рождаются люди с даром целителя: нумерологи назвали ТОП-4 даты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять