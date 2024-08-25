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Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября

Сергей Кущ
25 августа 2024, 11:07
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Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Из-за ретроградного Меркурия + Венеры в Деве ваша любовная жизнь сейчас не слишком хороша. Скорее всего, вы столкнетесь с бывшим, чем с новым потенциальным партнером, а если вы уже с кем-то встречаетесь, то получаете множество неоднозначных сигналов.

Ретроградный Меркурий заканчивается в среду, а в четверг Венера переходит в знак Весов, и это почти мгновенно меняет настроение. Бывшие больше не беспокоят вас, вы и ваш партнер снова на одной волне, и найти любовь становится намного проще. Наслаждайтесь!

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Любовный гороскоп на неделю – Телец

Вы приближаетесь к последним дням пребывания Венеры в зоне романтики, секса и веселья в вашем графике, так что пользуйтесь этим, пока можете! Луна в вашем знаке в эти выходные отлично подходит для романтики. Соединение Венеры с эксцентричным Ураном во вторник - удивительный транзит для того, чтобы стать более авантюрным в постели!

Большая проблема на этой неделе возникнет в четверг, когда Венера будет находиться в противостоянии с Нептуном. Если вы влюблены в кого-то или находитесь в отношениях, вы получите массу смешанных сигналов. Скрытые чувства и секреты сейчас выходят наружу, и вас призывают прояснить ситуацию. В конце недели ситуация должна улучшиться, но если этого не произойдет или проблемы усугубятся - это знак, что, возможно, пришло время сделать шаг назад

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Марс в вашем знаке поднимает ваше сексуальное влечение, но остальная астропогода не слишком способствует вашей личной жизни. В приложениях для знакомств вы находите мало совпадений, а планировать встречу с кем-то - плохая идея, потому что он может отмахнуться или забыть ответить. Однако есть и хорошие новости!

Сразу после окончания ретроградного Меркурия Венера переходит в Весы, один из своих любимых знаков. Венера очень сильна в Весах и активирует в вашей карте зону романтики, секса и развлечений. Романтику найти легче, завести горячий роман - проще простого, а ваша любовная жизнь станет намного лучше!

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Астрология этих выходных благоприятствует знакомству, началу FWB с кем-то из вашего окружения и всему, что не связано с обязательствами. Серьезные отношения? Не очень. Секс хорош - даже великолепен, благодаря астро, призывающему вас к экспериментам, - но когда дело доходит до эмоций, вам и вашему партнеру трудно открыться.

Воспользуйтесь этими выходными, чтобы расслабиться, вести себя непринужденно и немного повеселиться. В конце недели Венера войдет в знак Весов и принесет с собой романтику, которой вам так не хватало, и решительно поддержит обязательства.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Ваша любовная жизнь ускоряется! Меркурий был ретроградным в вашем знаке в течение нескольких недель, создавая всевозможные проблемы, но в среду ретроградность наконец-то закончится. У вас снова начинает проясняться голова, а постоянные недоразумения подходят к концу.

Это замечательное время для того, чтобы одеться по полной программе, выйти в свет и найти кого-то сексуального. Сейчас вашему ризу нет равных! Начиная с четверга, Венера в Весах - потрясающее время для всех вас, одинокие Лео, потому что она обещает привлечь к вам тонны новых потенциальных партнеров. Разыграйте свои карты правильно, и, возможно, скоро у вас появится новый кавалер!

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Это последний уик-энд путешествия Венеры по вашему знаку, так что воспользуйтесь этим благоприятным астрособытием, пока еще можете! Сейчас все внимание приковано к вам, вы чувствуете себя более экстравертным и встречаете множество красоток, желающих повеселиться.

Если вы хотите вести себя непринужденно, то это отличный уик-энд для вас. Если же вы ищете любовь... не очень. Нептун сейчас размахивает огромным красным флагом, предупреждая вас о том, что есть манипуляторы и игроки, которые пытаются использовать вас в своих интересах. Случайные интрижки - это прекрасно, но не стоит надеяться на что-то серьезное. Не удивляйтесь, если после свидания вас бросят, или если вас подведут на свидании.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Ретроградный Меркурий и путешествие Венеры по Деве указывают на то, что сейчас вы, вероятно, имеете дело с бывшими. Хорошие новости - эти транзиты наконец-то закончатся на этой неделе, а в четверг Венера перейдет в ваш знак! Весы - один из любимых знаков Венеры, и это отличная новость для вас. Вы не только чувствуете себя более ласковым, но и получаете гораздо больше любви от других людей.

В результате это побуждает вас больше любить себя, что помогает вам сиять еще ярче. Вы также очень удачливы, когда речь заходит об удаче. Ищете ли вы любовь или просто немного развлечений - вы получите их сполна!

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

В эти выходные Луна в Тельце активизирует зону отношений в вашей карте, делая жизнь в спальне захватывающей! Во вторник Венера в Деве играет с Ураном в Тельце, что предвещает встречу с новым потенциальным партнером.

Уран - планета сюрпризов, так что этот человек может быть из совершенно другой страны или из другой среды, чем вы, у него могут быть извращенные сексуальные наклонности, или он просто может быть не в вашем вкусе. В любом случае, я говорю: стреляйте! Уран не всегда поддерживает ЛТР или стабильность, так что, скорее всего, это будет случайная интрижка, но никогда не знаешь - возможно, этот новый человек станет вашим следующим "Я".

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Вы и ваш партнер наконец-то прояснили ситуацию. Ретроградный Меркурий вносил драматизм в отношения, но на этой неделе Луна в Близнецах поможет вам открыться, все обсудить и найти общий язык. Если вы одиноки и готовы к браку, то на этой неделе вам повезет. В четверг Венера переходит в знак Весов, активируя одну из самых социальных зон вашей карты.

В течение следующего месяца вы будете получать гораздо больше совпадений в приложениях для знакомств, назначать как минимум одно или два свидания в неделю и не испытывать никаких проблем, когда дело доходит до переписки. Однако не относитесь к своей личной жизни слишком серьезно - Венера в Весах хочет, чтобы вы пробовали новые вещи, знакомились с новыми людьми и хорошо проводили время!

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Луна в Тельце в эти выходные активизирует в вашей карте зону романтики, секса и веселья. Кроме того, Венера в Деве на этой неделе гармонирует с Ураном, побуждая вас быть более авантюрными в постели. Луна в Раке в середине недели благоприятна для отношений в целом, и вам будет гораздо легче открыться своему партнеру.

Если вы одиноки, вам также будет проще заводить новые знакомства. В конце недели Венера переходит в знак Весов, мидхевен вашей карты. Мидхевен - самая публичная и экстравертная часть вашей карты, поэтому Венера хочет, чтобы вы выставили свою любовную жизнь на всеобщее обозрение. Сейчас самое время для DTR, жесткого запуска партнера в социальных сетях или даже объявления о помолвке!

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В эти выходные астро-факторы усиливают ваше либидо, а влияние огненного Марса поможет вам заявить о себе, найти кого-то сексуального и провести потрясающее время в постели. На этой неделе Венера переходит в знак Весов, активизируя зону приключений в вашей карте.

Это время для экспериментов в постели, будь то дополнительные грязные разговоры или полный набор кнутов и цепей. Плутон находится в вашем знаке и гармонирует с Венерой в конце недели - может быть, пришло время проявить свою доминирующую сторону? Развлекайтесь!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Последние несколько недель Венера перемещалась по Деве в зоне отношений вашей карты, но в четверг вы прощаетесь с ней. Венера в Деве отлично подходит для завязывания новых связей, знакомств и, возможно, даже начала отношений, но с переходом планеты любви в Весы все становится более серьезным.

Теперь вы действительно хотите закрепить это! Вы хотите близости, интимности и обязательств. Если вы пытаетесь остаться наедине с собой, то вам гарантированы чувства к вашей интрижке. Если вы с кем-то встречаетесь, знайте, что есть большой потенциал для разбитого сердца.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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